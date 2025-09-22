Ngày 17/9, truyền thông Anh đồng loạt đưa tin Lord Nicholas Windsor, 55 tuổi – con trai út của Thân vương Edward, Công tước xứ Kent, và cố Công nương Katharine đã chia tay người vợ gắn bó gần hai thập kỷ, Paola Frankopan. Thông tin rộ lên chỉ ít ngày sau khi tang lễ Công nương Katharine diễn ra trọng thể tại Westminster Cathedral, nơi Lord Nicholas xuất hiện lẻ loi, còn vợ ông – Lady Nicholas Windsor hoàn toàn vắng bóng. Cuộc hôn nhân từng được ca ngợi vì tình yêu vượt biên giới giờ đây khép lại trong lặng lẽ, để lại nhiều đồn đoán về rạn nứt phía sau cánh cửa Hoàng gia.





Theo Daily Mail, Lord Nicholas Windsor và Paola Frankopan đã ly thân sau nhiều năm sống trong khoảng cách. Cặp đôi kết hôn năm 2006, chuẩn bị kỷ niệm 19 năm ngày cưới vào tháng 10 tới, và có ba người con trai: Albert, Leopold và Louis.

Một nguồn tin thân cận cho biết: "Đây là câu chuyện buồn. Họ đã xa cách một thời gian dài, không còn xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện gia đình. Cả hai đều bảo thủ và ghét ly hôn, nên có lẽ sẽ không bao giờ làm thủ tục chính thức".

Điều khiến dư luận chú ý là sự vắng mặt của Lady Nicholas tại tang lễ mẹ chồng – Công nương Katharine, người qua đời ở tuổi 92 vào ngày 4/9. Lễ tang trọng thể tổ chức tại Westminster Cathedral có sự tham dự của Vua Charles, Thân vương William, Vương phi Kate cùng nhiều thành viên Hoàng gia khác. Trong khi đó, Lord Nicholas một mình chịu tang, hình ảnh ông ngồi lặng lẽ khiến tin đồn rạn nứt vợ chồng càng thêm nóng bỏng.





Cuộc hôn nhân này từng được coi là "biểu tượng" của Hoàng gia khi cả hai làm lễ cưới Công giáo tại Vatican vào tháng 11/2006 – đám cưới đầu tiên trong lịch sử được tổ chức tại Thành quốc Vatican dành cho một thành viên Hoàng gia Anh. Paola Frankopan vốn sinh ra trong một gia đình quý tộc Croatia – Ý, gặp Lord Nicholas tại một bữa tiệc ở New York năm 1999. Tình yêu của họ từng là minh chứng cho sự giao thoa văn hóa và niềm tin tôn giáo.

Thế nhưng, sau gần hai thập kỷ, "chuyện cổ tích" ấy dường như đã kết thúc. Hình ảnh Lord Nicholas lẻ bóng trong lễ tang mẹ đã thay cho lời xác nhận, rằng gia đình Hoàng gia không tránh khỏi những đổ vỡ lặng lẽ phía sau ánh hào quang.

Theo People