Hoàng tử Louis, 7 tuổi – con út của Thân vương William và Vương phi Kate đang là chủ đề gây chú ý khi Vương phi tiết lộ về thói quen "khó đỡ" của con trai.

Trong buổi gặp gỡ cùng các thành viên nhỏ tuổi của tổ chức Scouts tại Frogmore Gardens, Windsor (18/9), khi trò chuyện với Tổng trưởng Hướng đạo Dwayne Fields, Vương phi Kate đã tiết lộ Louis gần đây có sở thích sưu tầm và… giấu hạt dẻ ngựa (conkers) ở khắp nơi trong nhà.





"Chúng tôi cứ liên tục tìm thấy conkers trong tủ, trong giường – ở đâu cũng có!" – Vương phi chia sẻ. Không chỉ thế, Louis còn cho hạt dẻ vào những chiếc xe đồ chơi để chơi đùa, biến căn nhà Hoàng gia thành một "đại bản doanh conkers".





Đây vốn là loại hạt quen thuộc trong trò chơi truyền thống của trẻ em Anh, nơi hai hạt được xâu dây và đấu độ bền bằng cách đập vào nhau. Dù trò chơi không còn phổ biến, nhưng trẻ em Anh vẫn rất thích sưu tầm loại hạt này và Louis cũng không ngoại lệ.





Chuyến thăm của Vương phi Kate còn có sự đồng hành của Đệ nhất phu nhân Melania Trump. Cả hai cùng chơi với trẻ nhỏ trong chương trình Squirrels của Scouts. Ông Dwayne Fields cho biết, câu chuyện mà Vương phi chia sẻ không chỉ gần gũi mà còn khéo léo thể hiện hình ảnh một người mẹ.

"Vương phi thường nhắc đến các con trong những câu chuyện với trẻ nhỏ, điều đó giúp các em cảm thấy được kết nối. Rõ ràng, với cô ấy, vai trò làm mẹ là một điều đặc biệt và thiêng liêng", Fields nói thêm.





Hình ảnh Vương phi Kate từ một người phụ nữ Hoàng gia thanh lịch đến một bà mẹ hay kể chuyện đời thường tiếp tục khiến công chúng thêm yêu mến. Và chính Hoàng tử Louis với những trò nghịch ngợm đáng yêu đã góp phần làm cho Hoàng gia bớt đi vẻ trang nghiêm, trở nên gần gũi hơn.

Theo People