Việc gia đình Sussex trở lại Anh đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Hoàng gia. Harry, Meghan cùng hai con Archie và Lilibet đến Anh ngày 26/8, sau khi công bố kế hoạch trở lại Anh trong một khoảng thời gian kéo dài. Nhưng thay vì khép lại những câu hỏi về mối quan hệ với gia đình Hoàng gia, sự trở về này lại khiến nhiều vấn đề cũ được nhắc lại.

Theo PEOPLE, người trong cung điện cho biết Hoàng gia vẫn chưa biết động cơ của Harry và Meghan khi trở lại Anh.

Harry và Meghan trở lại Anh, nhưng lý do vẫn là dấu hỏi

Harry và Meghan từng rời Anh sau khi quyết định từ bỏ vai trò thành viên Hoàng gia làm việc vào năm 2020. Sau nhiều năm sinh sống tại Mỹ, việc cả gia đình trở lại Anh trong thời gian dài vì thế được xem là một thay đổi đáng chú ý.

PEOPLE cho biết Vua Charles đã được thông báo về kế hoạch trở lại của con trai chỉ vài ngày trước khi thông tin được công khai. Trước đó, Harry, Meghan cùng Archie và Lilibet đã có cuộc gặp Vua Charles và Vương hậu Camilla tại Highgrove vào tháng 7. Sau khi trở lại Anh, Harry được cho là đã tiếp tục nói chuyện với cha ít nhất một lần, dù hai người chưa gặp trực tiếp.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Harry và anh trai William vẫn ở trạng thái xa cách. Theo tác giả Hoàng gia Russell Myers được PEOPLE dẫn lời, Vua Charles và Thân vương William hiện thống nhất về một điểm: Harry và Meghan sẽ không đại diện cho Hoàng gia trong vai trò thành viên làm việc.

Điều này cũng phù hợp với bức thư được Điện Buckingham công bố ngày 7/9, trong đó tái khẳng định Harry và Meghan không còn là thành viên Hoàng gia làm việc. Văn bản nêu vị thế của họ tương đương với những công dân tư nhân có các hoạt động thương mại và từ thiện riêng.

Phía Harry và Meghan lại có cách nhìn khác. Một nguồn tin thân cận với cặp đôi nói với PEOPLE rằng họ vẫn là những nhân vật công chúng và việc sống một cuộc đời hoàn toàn riêng tư là điều không thực tế. Chính sự khác biệt này khiến câu chuyện về vị trí của Harry và Meghan trong đời sống Hoàng gia Anh tiếp tục được quan tâm.

Trong khi đó, Harry từng công khai bày tỏ mong muốn hàn gắn với gia đình. Năm 2025, anh nói với BBC rằng mình muốn có sự hòa giải và không muốn tiếp tục những cuộc chiến trong gia đình. Nhưng cho đến hiện tại, mong muốn đó chưa tạo ra một sự thay đổi rõ rệt trong mối quan hệ giữa anh và William.

William và Kate giữ khoảng cách, gia đình Sussex bắt đầu cuộc sống mới

Nếu mối quan hệ giữa Harry và Vua Charles đã xuất hiện một vài tín hiệu liên lạc trở lại, thì tình hình giữa Harry và William vẫn khác hẳn. PEOPLE dẫn lời Russell Myers cho biết William cho rằng bất kỳ mối quan hệ nào giữa Vua Charles với Harry và gia đình Sussex là vấn đề riêng của cha mình, nhưng về phía anh, sẽ không có quan hệ với nhà Sussex trong cả công việc lẫn đời tư trong tương lai.

Trong thời gian Harry và Meghan trở lại Anh, William và Kate vẫn tập trung vào các hoạt động của gia đình và nhiệm vụ Hoàng gia. Hoàng tử George bắt đầu năm học đầu tiên tại Eton College, trong khi William và Kate tiếp tục xuất hiện tại các sự kiện chính thức. Theo PEOPLE dẫn lời cho rằng cặp đôi xứ Wales muốn tránh để những vấn đề xoay quanh nhà Sussex trở thành tâm điểm làm ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc hiện tại của họ.

Với Harry và Meghan, cuộc sống tại Anh cũng đang có những thay đổi thực tế. Hai con của họ, Archie và Lilibet, đã bắt đầu năm học mới tại Anh sau nhiều năm sống ở California. Gia đình được cho là vẫn duy trì nhà riêng tại Montecito, đồng nghĩa với việc cuộc sống của họ hiện có sự kết nối giữa Anh và Mỹ.

Chính vì vậy, câu hỏi về việc Harry và Meghan muốn xây dựng cuộc sống lâu dài như thế nào tại Anh vẫn chưa có câu trả lời hoàn toàn rõ ràng. PEOPLE cho rằng sự trở lại này khiến những rạn nứt trong gia đình trở nên nổi bật hơn, thay vì tự động tạo ra một cuộc đoàn tụ.

Một số chuyên gia được PEOPLE dẫn lời còn cho rằng William và Kate sẽ phải tiếp tục đối diện với những câu hỏi liên quan đến Harry và Meghan trong thời gian tới. Tuy nhiên, đây là nhận định của các nguồn bình luận Hoàng gia, không phải tuyên bố chính thức từ Điện Buckingham hay gia đình Wales.

Ở thời điểm hiện tại, điều có thể xác nhận là Harry và Meghan đã trở lại Anh cùng hai con, Harry vẫn duy trì các hoạt động từ thiện và công chúng vẫn đặc biệt quan tâm đến vị trí của gia đình Sussex trong mối quan hệ với Hoàng gia. Còn động cơ thực sự phía sau quyết định trở lại Anh của họ vẫn chưa được chính Harry hay Meghan công khai giải thích một cách cụ thể.

Và đó cũng chính là lý do câu chuyện này tiếp tục thu hút sự chú ý: Một gia đình từng rời khỏi Hoàng gia để xây dựng cuộc sống mới ở Mỹ nay lại trở về Anh, nhưng dường như vẫn chưa tìm được một vị trí hoàn toàn rõ ràng giữa đời sống riêng tư và mối liên hệ với gia đình Hoàng gia.