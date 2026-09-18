15 bộ trang phục biểu tượng của Công nương Diana được tái hiện bằng hàng nghìn bông hoa tươi

Hơn 20 năm sau khi Công nương Diana qua đời, sức ảnh hưởng của bà vẫn hiện diện trong thời trang, văn hóa đại chúng và những câu chuyện về Hoàng gia Anh. Mới đây, một triển lãm đặc biệt tại Somerset House, London, tiếp tục đưa công chúng trở về với những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời Diana, nhưng không phải bằng những bộ váy nguyên bản.

Thay vào đó, 15 diện mạo mang tính biểu tượng của Diana được tái hiện thành những hình nộm hoa khổng lồ, sử dụng hàng nghìn bông hoa tươi và các vật liệu thực vật. Đây là triển lãm Fleurs de Villes DIANA, được tổ chức nhằm tôn vinh cuộc đời và di sản của Công nương xứ Wales.

Từ những bộ váy nổi tiếng đến các khoảnh khắc gắn với dấu ấn của Diana

Điểm thú vị của triển lãm nằm ở chỗ những thiết kế được tái hiện không đơn thuần là các bộ trang phục từng gây chú ý trên thảm đỏ. Mỗi hình nộm hoa gắn với một câu chuyện hoặc một dấu mốc trong hành trình hoạt động công chúng của Diana.

15 thiết kế được thực hiện bởi các nhà thiết kế hoa người Anh, mỗi người đảm nhận một diện mạo riêng. Họ sử dụng hàng nghìn bông hoa tươi để tạo nên trang phục, đồng thời tái hiện cả những chi tiết đặc trưng trong phong cách của Diana.

Một trong những điểm nhấn của triển lãm là cách thời trang được đặt cạnh những hoạt động xã hội mà Diana từng theo đuổi. Từ những chuyến công du ngoại giao, hoạt động với các tổ chức từ thiện cho đến những khoảnh khắc bà xuất hiện trong các chiến dịch nâng cao nhận thức về HIV/AIDS, mỗi bộ trang phục đều được lựa chọn để kể lại một phần câu chuyện lớn hơn về Diana.

Đặc biệt, triển lãm tái hiện hình ảnh Diana trong chuyến đi tới Angola năm 1997, khi bà đi bộ qua một bãi mìn còn hoạt động trong chiến dịch nâng cao nhận thức về bom mìn. Đây là một trong những khoảnh khắc được nhắc đến nhiều nhất trong hoạt động nhân đạo của Diana và cũng là một ví dụ cho cách bà sử dụng sự hiện diện của mình để thu hút sự chú ý của công chúng tới những vấn đề xã hội.

Một số hình nộm còn được tạo hình với phần tóc bằng vật liệu thực vật như rơm và cỏ, khiến tổng thể vừa giống một nhân vật thời trang vừa mang dáng dấp của một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt.

Cách thể hiện này cũng khiến những bộ trang phục quen thuộc trở nên mềm mại hơn. Thay vì nhìn Diana qua những bức ảnh thời trang đã quá quen thuộc, khách tham quan có thể nhìn lại từng diện mạo thông qua màu sắc, chất liệu và cách sắp đặt của hoa.

Triển lãm chỉ kéo dài 21 ngày, toàn bộ không gian trở thành câu chuyện về Diana

Fleurs de Villes DIANA chính thức mở cửa tại khu East Wing Galleries của Somerset House từ 16/9 đến 6/10/2026, tức chỉ kéo dài 21 ngày. Đây cũng là lần đầu tiên triển lãm đặc biệt này được giới thiệu tại London.

Không gian triển lãm được thiết kế để người xem không chỉ ngắm các tác phẩm hoa mà còn tìm hiểu câu chuyện phía sau từng diện mạo. Theo đơn vị tổ chức, mục tiêu là cho thấy mối liên hệ giữa phong cách cá nhân của Diana với cách bà kết nối với công chúng và những vấn đề mà mình quan tâm.

Đáng chú ý, triển lãm được tổ chức với sự hỗ trợ của The Diana Award, tổ chức được thành lập để tiếp nối di sản của Diana và trao quyền cho những người trẻ tạo ra thay đổi tích cực. Một phần doanh thu từ vé tham quan được dành để hỗ trợ các chương trình của tổ chức này.

Khách tham quan cũng có thể bình chọn cho hình nộm hoa mình yêu thích trong hoạt động Fan Favourite. Chính vì các tác phẩm đều sử dụng hoa tươi, triển lãm có thời gian tổ chức cố định và không dự kiến kéo dài thêm sau ngày 6/10.

Điều khiến triển lãm về Diana trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở quy mô của những tác phẩm hoa. Sau nhiều thập kỷ, những bộ trang phục của bà vẫn có khả năng gợi lại ký ức về một nhân vật Hoàng gia có phong cách rất riêng. Nhưng lần này, thay vì chỉ nói về quần áo hay xu hướng thời trang, những bộ váy được chuyển thành hoa để kể lại những câu chuyện phía sau chúng.

Một bộ váy có thể gợi nhớ đến một chuyến công du, một kiểu dáng có thể nhắc đến một khoảnh khắc trên sân khấu quốc tế, còn một diện mạo khác lại đưa người xem trở về với những hoạt động nhân đạo từng làm nên hình ảnh Diana trong lòng công chúng.

Sau tất cả, đó cũng là cách triển lãm lựa chọn để nhắc về Diana không chỉ là một biểu tượng thời trang, mà còn là một nhân vật có ảnh hưởng sâu rộng đến văn hóa và hoạt động xã hội.

*Theo Marie Claire