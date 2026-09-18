Tử vi 10 ngày tới: 3 con giáp “hóa rồng”, tiền về như nước, sự nghiệp bật nấc thang mới

Theo quan niệm tử vi, khoảng thời gian từ 18 đến 28/9/2026 có thể mang đến những chuyển biến đáng chú ý cho một số con giáp. Nếu thời gian trước nhiều người vẫn loay hoay với công việc, tài chính hoặc những kế hoạch chưa tìm được hướng đi rõ ràng, thì 10 ngày tới được xem là lúc vận trình có dấu hiệu chuyển động tích cực hơn. Một số người có thể gặp quý nhân, nhận được cơ hội mới hoặc nhìn thấy thành quả từ những việc đã âm thầm chuẩn bị trước đó.

Trong nhóm này, 3 con giáp được nhắc đến với những tín hiệu sáng về công việc và tiền bạc. Điểm chung của họ là cơ hội không chỉ đến từ may mắn bất ngờ mà còn liên quan đến những mối quan hệ, dự án và lựa chọn đã được xây dựng từ trước.

Tuổi Thìn: “Hóa rồng”, gỡ nút thắt tài chính, sự nghiệp có bước tiến mới

10 ngày tới có thể là khoảng thời gian đáng chú ý với người tuổi Thìn. Những vấn đề từng khiến bản mệnh đau đầu, đặc biệt liên quan đến công việc và tiền bạc, được dự báo dần tìm được hướng tháo gỡ. Thay vì cảm giác làm nhiều nhưng kết quả chưa tương xứng, tuổi Thìn có thể bắt đầu nhìn thấy những tín hiệu rõ ràng hơn từ công sức đã bỏ ra.

Với người làm kinh doanh, đây có thể là giai đoạn lượng khách hàng hoặc đơn hàng tăng lên, đồng thời xuất hiện thêm cơ hội hợp tác phù hợp. Người làm công ăn lương cũng có khả năng được cấp trên ghi nhận sau một thời gian nỗ lực, từ đó mở ra cơ hội nhận thêm việc, tăng thu nhập hoặc đảm nhận một vai trò quan trọng hơn. Những thay đổi này chưa chắc lập tức biến thành một bước thăng chức lớn, nhưng có thể là dấu hiệu cho thấy vị trí của tuổi Thìn trong công việc đang dần thay đổi.

Tài chính cũng là điểm đáng chú ý. Một số người có thể thu hồi được khoản tiền từng bị trì hoãn, nhận thêm nguồn thu từ công việc phụ hoặc bắt đầu nhìn thấy kết quả từ kế hoạch tài chính đã triển khai trước đó. Với tuổi Thìn, điều quan trọng trong 10 ngày này là không nóng vội. Khi cơ hội xuất hiện liên tiếp, việc lựa chọn đúng thứ thực sự phù hợp sẽ quan trọng hơn chuyện cố gắng nắm lấy tất cả.

Cụm từ “hóa rồng” vì thế có thể hiểu theo nghĩa hình tượng: Từ trạng thái còn vướng mắc, tuổi Thìn dần lấy lại thế chủ động, công việc có thêm không gian phát triển và tiền bạc cũng có nhiều đường vào hơn.

Tuổi Dậu và tuổi Hợi: Một người gặp đúng cơ hội, một người mở cửa thăng tiến

Trong khi tuổi Thìn nổi bật ở khả năng tháo gỡ những nút thắt cũ, tuổi Dậu lại được dự báo hưởng lợi nhiều từ các mối quan hệ và cơ hội hợp tác. 10 ngày tới có thể xuất hiện những người mang đến thông tin, lời mời hoặc thỏa thuận có giá trị đối với công việc của bản mệnh.

Điểm đáng chú ý là tuổi Dậu không nhất thiết phải tìm kiếm một cơ hội quá lớn. Một hợp đồng mới, một khách hàng tiềm năng, một dự án làm thêm hoặc một nguồn thu ổn định cũng có thể tạo ra thay đổi đáng kể cho tài chính. Theo những dự báo đang được chia sẻ cho giai đoạn này, tuổi Dậu có xu hướng thuận lợi hơn ở những nguồn thu có tính ổn định, thay vì những cơ hội mang tính may rủi.

Với tuổi Hợi, điểm sáng lại nghiêng nhiều hơn về sự nghiệp. Người tuổi Hợi có thể được giao thêm trách nhiệm, tham gia một dự án quan trọng hoặc có cơ hội mở rộng phạm vi công việc. Những người đang chờ một bước tiến trong nghề nghiệp cũng có thể nhận được tín hiệu tích cực từ cấp trên hoặc những người có kinh nghiệm.

Đáng nói, những thay đổi này có thể bắt đầu khá âm thầm. Một lời đề nghị tưởng như bình thường, một nhiệm vụ mới hoặc một cuộc gặp với người có kinh nghiệm đôi khi lại trở thành điểm mở cho giai đoạn tiếp theo. Vì vậy, tuổi Hợi không nên bỏ qua những cơ hội nằm ngoài kế hoạch ban đầu, đặc biệt nếu chúng liên quan trực tiếp đến chuyên môn và hướng phát triển lâu dài.

Nhìn chung, 10 ngày từ 18 đến 28/9/2026 được xem là khoảng thời gian có nhiều tín hiệu tích cực đối với tuổi Thìn, Dậu và Hợi. Tuổi Thìn có cơ hội gỡ những vướng mắc về công việc, tài chính; tuổi Dậu dễ mở thêm nguồn thu thông qua quan hệ và hợp tác; còn tuổi Hợi có khả năng đón một bước tiến mới trong sự nghiệp.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo