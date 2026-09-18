Thân vương William vô tình kế thừa một "thói quen" của người mẹ quá cố

Ngày 15/9, Thân vương William có chuyến thăm Princetown, Devon, trong khuôn khổ hoạt động giới thiệu một quỹ cộng đồng trị giá 250.000 bảng Anh dành cho các dự án mang lại lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường cho khu vực Dartmoor. Trong lúc gặp gỡ người dân địa phương, một chi tiết trong cách William tương tác với đám đông đã thu hút sự chú ý.

Theo Marie Claire, chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Darren Stanton nhận thấy William, vốn cao khoảng 1,91 m, thường hạ thấp người một chút khi trò chuyện với người đối diện. Cử chỉ tưởng như rất tự nhiên này được chuyên gia cho rằng có nét tương đồng với cách Công nương Diana từng giao tiếp với công chúng.

William hạ thấp người khi trò chuyện, cử chỉ nhỏ gợi nhớ đến Diana

Là một thành viên Hoàng gia có chiều cao nổi bật, William hoàn toàn có thể tạo cảm giác khá "áp đảo" khi đứng cạnh những người thấp hơn mình. Tuy nhiên, trong nhiều khoảnh khắc giao lưu, anh thường hơi cúi người hoặc hạ thấp tư thế khi nói chuyện với người dân.

Theo Darren Stanton, đây là một cách giúp giảm khoảng cách về thể chất giữa hai người. Thay vì đứng thẳng và nói chuyện từ vị trí cao hơn, William đưa mình về gần tầm của người đối diện, từ đó tạo cảm giác cuộc trò chuyện bình đẳng và gần gũi hơn.

Điều khiến chi tiết này trở nên thú vị là Diana cũng từng có cách tương tác tương tự. Những hình ảnh cũ cho thấy Công nương xứ Wales thường cúi người, ngồi xuống hoặc hạ thấp tư thế khi nói chuyện với trẻ em và người dân trong các chuyến đi. Đây từng là một trong những đặc điểm khiến cách Diana xuất hiện trước công chúng trở nên khác biệt.

Chuyên gia Stanton cho rằng William dường như cũng sử dụng cử chỉ này một cách tự nhiên. Theo ông, việc hạ thấp chiều cao khi giao tiếp có thể khiến người đối diện cảm thấy thoải mái hơn, đồng thời tạo ra cảm giác kết nối thay vì duy trì một khoảng cách quá rõ ràng giữa một thành viên Hoàng gia và công chúng.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu William được nhận xét có những điểm tương đồng với mẹ trong cách tiếp xúc với người dân. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nhận định về ngôn ngữ cơ thể là phân tích của chuyên gia, không phải lời xác nhận rằng William cố tình tái hiện cách hành xử của Diana.

Một cử chỉ nhỏ nhưng lại rất giống cách Diana từng chạm đến công chúng

Diana từng được nhớ đến không chỉ bởi phong cách thời trang mà còn bởi cách bà phá vỡ một số khoảng cách vốn thường thấy trong những cuộc gặp gỡ Hoàng gia. Những cái ôm, cách cúi xuống trò chuyện với trẻ nhỏ hay việc chủ động đến gần người dân khiến hình ảnh của bà trở nên gần gũi hơn trong mắt công chúng.

William cũng đang xây dựng phong cách giao tiếp riêng trong vai trò một thành viên Hoàng gia thuộc thế hệ mới. Tại Princetown, chuyên gia Stanton nhận xét tư thế của William khá thoải mái và cởi mở. Anh di chuyển giữa đám đông mà không tạo ra cảm giác có một "hàng rào" quá rõ ràng giữa mình và những người đến gặp.

Cách bắt tay của William cũng được chuyên gia chú ý. Stanton cho rằng anh thường duy trì một cái bắt tay tương đối cân bằng, không đặt tay lên trên tay người đối diện theo cách có thể tạo cảm giác áp đảo. Trong tổng thể tương tác, William giữ giao tiếp bằng mắt và dành sự chú ý cho người đang trò chuyện với mình.

Những chi tiết này vốn rất nhỏ và có thể chỉ là thói quen giao tiếp tự nhiên của William. Nhưng khi đặt cạnh những hình ảnh cũ của Diana, sự tương đồng vẫn khiến nhiều người không khỏi chú ý.

Điều thú vị là những điểm giống nhau giữa hai mẹ con không nhất thiết phải đến từ một bộ trang phục, món trang sức hay một hành động được chuẩn bị trước. Đôi khi, một tư thế khi trò chuyện, một cách cúi xuống trước người đối diện hay cách William chủ động thu hẹp khoảng cách với công chúng cũng đủ gợi lại hình ảnh Diana.

Sau gần ba thập kỷ kể từ ngày Diana qua đời, những khoảnh khắc như vậy tiếp tục cho thấy dấu ấn của bà vẫn xuất hiện trong hình ảnh các con trai theo những cách rất đời thường. Với William, đó có thể không phải một sự tái hiện có chủ ý, mà đơn giản là một cách giao tiếp đã trở thành bản năng của anh.