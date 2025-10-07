Không chỉ là người thừa kế ngai vàng, Thân vương William còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi cách anh cư xử với người vợ quyền lực nhất Hoàng gia - Vương phi Kate. Và người tiết lộ điều này không ai khác chính là Dame Mary Berry - nữ đầu bếp huyền thoại, biểu tượng của nước Anh, đồng thời là người từng nhiều lần hợp tác cùng cặp đôi Hoàng gia.

Trong buổi phỏng vấn với Daily Mail, Mary Berry chia sẻ đầy trìu mến: "Anh ấy thực sự là một người đàn ông tuyệt vời. Chúng ta thật may mắn khi có Hoàng gia như vậy. William sống vì mọi người, quan tâm đến cuộc sống của dân chúng, thậm chí từng ngủ ngoài đường để hiểu hơn về người vô gia cư. Anh ấy là tấm gương của lòng trắc ẩn và tinh thần cống hiến".

Từng làm việc với Thân vương và Vương phi trong các dự án cộng đồng từ quỹ từ thiện Child Bereavement UK đến lễ hội Back to Nature năm 2019, Mary Berry tiết lộ điều khiến bà ấn tượng sâu sắc nhất không phải là danh vị hay địa vị, mà là cách William đối xử với Kate.

"Anh ấy luôn có một cử chỉ nhỏ, đặt tay nhẹ sau lưng cô ấy, khẽ nói vài lời khích lệ. Những ngày đầu khi Kate mới bước vào đời sống Hoàng gia, William thường xen vào bằng một câu nói rất ấm áp để cô ấy yên tâm. Rõ ràng, anh ấy rất tự hào về vợ mình".

Chỉ một câu "tự hào về cô ấy" mà khiến cả thế giới phải mềm lòng. Bởi lẽ, giữa ánh đèn danh vọng và trọng trách Hoàng gia, vẫn tồn tại một tình yêu lặng thầm, nơi người đàn ông luôn đứng sau để người phụ nữ của mình được tỏa sáng.

William không chỉ là người chồng tinh tế, anh còn là tấm gương sống trọn với cộng đồng. Từ hoạt động giúp đỡ người vô gia cư đến thông điệp nhân ái trong các chiến dịch bảo trợ, anh luôn được ngợi ca là "Hoàng tử của nhân dân".

Khi Dame Mary Berry tròn 90 tuổi vào tháng 3 vừa qua, Thân vương William còn gửi video chúc mừng đặc biệt: "Chúc bà sinh nhật thật hạnh phúc. Bà là kho báu quốc gia đích thực, và chúng tôi luôn trân trọng từng phút được làm việc cùng bà. Tôi chỉ e người nướng bánh sinh nhật cho bà sẽ chịu áp lực cực lớn đấy!".

Khoảnh khắc ấy khiến "nữ hoàng bánh ngọt" xúc động rơi nước mắt ngay trên sóng truyền hình BBC.

Kết lại, Mary Berry nói một câu đầy cảm phục: "William và Kate đã hiến dâng cả cuộc đời họ cho người dân nước Anh. Họ không chỉ làm việc, họ thật sự sống vì mọi người".

