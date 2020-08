Hoa hậu nhí 15 tuổi cao 1m74 Ngọc Lan Vy lên tiếng về tin đồn nhà siêu giàu, chỉ uống sữa thay cơm nên đẹp nổi trội

Được biết đến với như là thí sinh châu Á đầu tiên đăng quang trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ nhí năm 2018 tại Mỹ (Little Miss Universe), cô bé 15 tuổi Ngọc Lan Vy gây ấn tượng với chiều cao 1m74 ấn tượng và gương mặt xinh đẹp ưa nhìn.

2 năm sau khi đăng quang, Ngọc Lan Vy tích cực mở rộng hoạt động ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật bên cạnh chương trình học chính khóa. Thông thạo tiếng Anh, Thái, Hoa hậu nhí nhận được nhiều lời mời làm giám khảo các cuộc thi như Prince & Pricess International tại Thái Lan, World Tourism Festival for Beauty Friendship and Fashion ở Philippines, Little Miss Eurasia & Africa ở Georgia, và nhiều cuộc thi tài năng nhí trong nước như Tỏa sáng cùng sao nhí, Sao nhí tài năng.

Bước vào tuổi 15 trưởng thành hơn, Hoa hậu nhí Ngọc Lan Vy mong muốn đồng hành cùng các hoạt động xã hội để bảo vệ quyền trẻ em trên toàn thế giới và quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp gần gũi hơn với bạn bè năm châu. Hiện tại, Ngọc Lan Vy đang tham gia chương trình thực tế Nhà thiết kế tương lai nhí với vai trò người đồng hành. Xuất hiện bên cạnh Á hậu Võ Hoàng Yến và Hoa hậu Hương Giang, Ngọc Lan Vy thu hút sự chú ý vì vẻ ngoài xinh đẹp chẳng hề kém cạnh các đàn chị.

Ngọc Lan Vy đã sắp xếp thời gian học như thế nào để ghi hình chương trình Nhà thiết kế tương lai nhí?

Hiện tại thì Vy đang học ở trường quốc tế, thời điểm này vẫn còn nghỉ hè nên việc quay hình không ảnh hưởng gì đến chuyện học. Việc được đồng hành cùng chương trình và tiếp thêm năng lượng cho các thí sinh nhí mang đến cho Vy nhiều niềm vui. Vy nghĩ rằng mình may mắn có cơ hội tham gia các chương trình thì cứ sắp xếp hợp lý để tham gia. Hơn nữa, bố mẹ cũng tạo điều kiện và không gây áp lực gì khi Vy tham gia các chương trình cả. Miễn ở trường Vy vẫn đảm bảo kết quả học tập tốt thì làm gì bố mẹ cũng ủng hộ.

Trường mà Vy đang theo học là Quốc tế Úc. Vy có thể nói thông thạo tiếng Anh và tiếng Thái Lan bên cạnh tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt.

Làm việc cùng các anh chị như Hương Giang, Võ Hoàng Yến, Hoàng Minh Hà, Ngọc Lan Vy có gặp áp lực gì không?

Vy rất vui khi được làm việc cùng các cô chú, anh chị nổi tiếng, giàu kinh nghiệm như Hoa hậu Hương Giang, Á hậu Võ Hoàng Yến, NTK Hoàng Minh Hà. Mọi người đã hỗ trợ, hướng dẫn cho Vy rất nhiều điều, kiểu như là mình được học hỏi những điều thú vị sau mỗi tập phát sóng vậy đó.

Rồi tiếp đến, Vy mang kinh nghiệm này chia sẻ lại cho các em thí sinh của chương trình. Mà quá trình làm việc cũng thoải mái, vui vẻ nên chẳng có áp lực gì lớn cả. Bởi trước đó thì Vy cũng có cơ hội được tiếp xúc với các cô chú, anh chị rồi.

Từ khi nào em cảm thấy mình có năng khiếu và muốn theo đuổi con đường nghệ thuật?

Khi mới 7 tuổi thì Vy đã đi hát rồi, dù bây giờ hát không hay lắm (Cười). Lúc đó Vy rất thích hát, bố mẹ thấy vậy mới đăng ký cho Vy theo học các lớp nghệ thuật. Nhưng thời điểm còn bé thì Vy rất e dè và nhút nhát, để giúp Vy thêm tự tin ba mẹ đã cho Vy đi học người mẫu, diễn xuất và nhiều lớp năng khiếu khác nữa. Rồi không biết từ lúc nào mà Vy đam mê nghệ thuật luôn.

Đặc biệt bố mẹ nhận thấy rằng sau khi tham gia các hoạt động nghệ thuật như thế này thì Vy trở nên dạn dĩ, hoạt bát và tự tin hơn rất nhiều. Đó cũng là lí do mà gia đình ủng hộ Vy tham gia các hoạt động này.

Cơ duyên để Vy đến gần với khán giả là từ lúc đi thi Hoa hậu Hoàn vũ nhí năm 2018. Lúc này, Vy được 12 tuổi.

Cơ duyên đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ nhí 2018 được xuất phát từ lần Vy gặp gỡ với nghệ sĩ Trịnh Tú Trung từ năm 2017. Ban đầu gia đình biết đến chú Trung khi chú đề nghị gia đình cho Vy tham gia cuộc thi Hoa Hậu & Nam Vương Á Âu tổ chức ở Geogia, cũng từ cơ duyên đó Vy đã đoạt được ngôi vị cao nhất.

Sau chuyến đi đó, 2 chú cháu dần thân thiết và xem nhau như 2 người bạn. Chính chú Trung cũng là người đã giúp đỡ Vy rất nhiều trong lần tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ nhí 2018. Thời điểm này, Vy đã rất cao rồi. Đứng trong hàng các thí sinh mà Vy cao nổi trội lên luôn ấy.

Có nhiều lời đồn đoán cho rằng vì gia đình Ngọc Lan Vy thuộc hàng siêu giàu nên em mới có những bước đi thuận lợi trong showbiz, em có thể chia sẻ về điều này?

Lời đồn thì chỉ là lời đồn thôi. Bố mẹ có hỗ trợ cho Vy trong các hoạt động nghệ thuật nhưng chủ yếu là hỗ trợ tinh thần, còn tiền bạc thì không có gì đâu. Những món đồ mà Vy có cũng là đồ ba mẹ tặng. Vy không phải Rich Kid hay con nhà siêu giàu gì hết.

Từ khi nào mà em bắt đầu phát triển chiều cao và vóc dáng vượt trội như hiện tại? Chế độ ăn uống của em như thế nào để duy trì vóc dáng?

Năm 12 tuổi là năm mà Vy phát triển chiều cao nhiều nhất, lúc ấy chắc đã là 1m72 rồi. Mẹ kể là Vy bú sữa mẹ đến năm 2 tuổi, sau đó thì thay bằng sữa bình. Từ nhỏ đến giờ Vy uống sữa rất nhiều, gần như là uống sữa thay cơm, mỗi ngày uống cỡ 1,5 lít sữa.

Số tiền cát xê từ các hoạt động nghệ thuật, em dùng để làm gì?

Tiền cát xê từ các hoạt động nghệ thuật thì Vy đưa cho bố mẹ giữ hết. Vy không cầm đồng nào cả. Ngoài ra thì Vy cũng hay tặng tiền cát xê của mình cho các tổ chức từ thiện. Vy nghĩ mình nên chia sẻ thì cuộc sống sẽ ngày càng vui vẻ hơn. Vy không biết nhiều về chuyện tiền bạc, mọi thứ đã có bố mẹ lo cho.

Hiện tại thì Vy đã bắt đầu đi Mỹ định cư. Thỉnh thoảng Vy cũng về lại Việt Nam để tham gia các hoạt động nghệ thuật như đi show hay đóng phim chẳng hạn.

Bố mẹ có căn dặn em điều gì khi bước chân vào showbiz sớm như thế này không?

Chẳng phải chỉ riêng hoạt động showbiz đâu mà trong tất cả các hoạt động đời thường, bố mẹ đều dặn em phải ngoan ngoãn, lễ phép với mọi người. Làm gì thì làm cũng cần phải có sự tôn trọng, kính trên nhường dưới, không được kiêu căng và biết trước biết sau.

Có những ý kiến cho rằng Ngọc Lan Vy có phần "già trước tuổi" vì nổi tiếng quá sớm. Em nghĩ sao về điều này?

Cũng có nhiều người hỏi Vy câu này lắm, nhưng Vy thấy mình vẫn vui vẻ bình thường mà. Cuộc sống của Vy không có gì thay đổi kể từ sau khi tham gia các hoạt động showbiz. Ngoài đời Vy vẫn như bao bạn bè khác, vẫn hồn nhiên với lứa tuổi của mình. Vy vẫn thích đi uống trà sữa khi có thời gian rảnh rỗi, đi ăn hàng, đi chơi như bao bạn bè cùng lứa.

Đã bước vào tuổi 15, lại còn xinh đẹp nữa, Ngọc Lan Vy đã "cảm nắng" ai chưa? Bố mẹ có chia sẻ với em điều gì về tình yêu ở tuổi học trò không?

Dù đã 15 tuổi rồi nhưng Vy chưa có cảm nắng ai đâu, Vy không dám yêu quá sớm, bây giờ còn nhỏ thì cứ lo học hành cho tốt cái đã. Nhưng nếu nói là có thích ai không thì cũng có, ví dụ như Lee Min Ho hay BTS chẳng hạn. Bố mẹ thì không nói gì cả. Bố mẹ để Vy được sống vui vẻ, thoải mái đúng lứa tuổi của mình.

Những hoạt động sắp tới của em là gì?

Vy đi Mỹ định cư với gia đình. Các hoạt động nghệ thuật thì vẫn sẽ làm nhưng chỉ thỉnh thoảng khi Vy trở về nước.

Xin cám ơn Ngọc Lan Vy vì đã dành thời gian chia sẻ!