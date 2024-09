Thông tin Hoa hậu Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu lần thứ 2 sau 10 năm đội vương miện lần đầu tiên khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ. Người ta nói, người con gái đẹp nhất ở độ tuổi còn 18, đôi mươi nhưng Kỳ Duyên đã chứng minh đẳng cấp của mình. Dù có nhiều hơn 10 tuổi so với lần đầu đăng quang, cô vẫn vinh dự một lần nữa đội vương miện. Điều này có được là cả quá trình trau dồi, tập luyện và nhất là chế độ ăn uống khoa học, lành mạnh của Kỳ Duyên.



Kỳ Duyên từng tâm sự với truyền thông, cô là người có cơ địa dễ tăng cân. Do đó, cô phải rất chú ý đến ăn uống nếu muốn có ngoại hình luôn quyến rũ. Ngày càng đưa mình vào khuôn khổ của ăn uống lành mạnh và lối sống khoa học nói chung, Kỳ Duyên đã chứng minh mình chính là người "có công mài sắt có ngày nên kim".

Để rèn giũa vóc dáng săn chắc, khỏe khoắn, Hoa hậu Kỳ Duyên đã kiên trì với một thói quen ăn uống chục năm nay.

Đó chính là tự nấu ăn ngay tại nhà!

Kỳ Duyên nhiều lần chia sẻ với truyền thông, cô thích tự nấu ăn tại nhà. Khi nấu ăn, cô rất tỉ mỉ trong việc lựa chọn những nguyên liệu tươi sạch như ức gà, cá hồi, tôm tươi, nhiều loại rau củ quả tươi được bán theo mùa.

Thói quen tự nấu ăn giúp Kỳ Duyên kiểm soát lượng thực phẩm nạp vào cơ thể. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc rèn giũa vóc dáng ngày càng săn chắc, quyến rũ, tạo nên thần thái của một Hoa hậu đẳng cấp.

Hoa hậu xinh đẹp cho biết, cô muốn tự nấu ăn tại nhà bởi như vậy có thể kiểm soát được lượng thực phẩm, gia vị... được sử dụng vào món ăn của mình. Việc ăn uống không chỉ dừng lại ở việc ăn ngon mà còn phải đảm bảo lành mạnh. Cơ thể đầu tiên cần khỏe khoắn, sau đó mới đến chuyện thắt eo quyến rũ ra sao.

Chính bởi suy nghĩ đó, Kỳ Duyên luôn chịu khó tìm hiểu và gắn bản thân vào thói quen tốt như tự nấu ăn tại nhà. Bảo sao Hoa hậu sinh năm 1996 luôn có vóc dáng săn chắc, quyến rũ, nhất là vòng eo thắt cổ chai đáng ngưỡng mộ.

Ngoài tự nấu ăn, Kỳ Duyên còn có món nước siêu độc quyền để nhả nắng, siết cân cực nhanh

Đó chính là hỗn hợp đồ uống từ dứa, chanh vàng, gừng và bột ớt cayenne. Để làm món nước siết cân, sở hữu eo thắt cổ chai lại giúp nhả nắng tự nhiên, Hoa hậu Kỳ Duyên ép dứa và gừng lấy nước, vắt thêm chanh vàng, để hỗn hợp vào chai lắc đều cùng 1,25ml bột ớt cayenne. Sau đó đem hỗn hợp bảo quản tủ lạnh, chia thành 7 chai, mỗi chai đựng 90ml.

Kỳ Duyên từng tiết lộ với truyền thông, cô uống mỗi ngày và khi làm chỉ làm một lần/tuần. Cô sử dụng chai nhỏ có dung tích 90ml để chia nhỏ lượng nước ra để mỗi ngày uống một chai. Tác dụng chính có trong loại nước này của chúng ta là giảm cảm giác thèm ăn, mỡ bụng và các loại đồ ăn cũng sẽ được hấp thụ nhanh hơn.

Chính món nước này dùng đều đặn cùng chế độ ăn khoa học, tập luyện thường xuyên đã giúp Kỳ Duyên sở hữu eo thắt cổ chai sau đó không lâu. Không chỉ vậy, đây còn là món nước có thành phần giúp nhả nắng cực tốt khi được hấp thụ qua đường uống.

Theo Healthline, trong quả dứa có nhiều thành phần có lợi cho làn da, nhất là khả năng chống nắng, nhả nắng cực hiệu quả. Vitamin C dồi dào trong dứa giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, hỗ trợ sản xuất collagen, giúp làn da săn chắc và mịn màng. Vitamin C cũng có khả năng chống oxy hóa, giảm thiểu tác động của tia UV và ngăn ngừa tình trạng da bị sạm màu. Bromelain có khả năng chống viêm, giảm sưng, làm mờ các vết thâm do nắng gây ra.

Tương tự, chanh vàng cũng giàu vitamin C, rất có lợi cho làn da trẻ trung, săn chắc. Axit citric giúp loại bỏ tế bào da chết, làm sáng da và có thể giúp giảm mụn. Chúng đều là những thành phần giúp nhả nắng cho da rất tốt.

Ngoài ra, gừng, bột ớt có trong đồ uống giúp tăng cường hương vị, đốt mỡ hiệu quả hơn, đồng thời chống viêm tốt, giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong.