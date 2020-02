Hết lắp camera, đặt máy ghi âm còn kiểm tra email của nhân viên, một vị sếp khiến bao người bái phục vì… quá rảnh!

Sếp là người cao cao tại thượng trong công ty nên cái việc quản thúc và thường xuyên âm thầm theo dõi nhân viên vốn là chuyện bình thường, không có gì để bàn cãi. Ấy thế, khắt khe, “truy cùng diệt tận” như vị sếp trong câu chuyện dưới đây thì lại khác.



Cụ thể mới đây, có một nàng công sở đã đăng đàn than thở về tình trạng mất tự do, mất sự thoải mái trong chính nơi làm việc của mình vì bị sếp “tích cực rình rập” theo dõi thông qua camera, cảm biến chuyển động, máy ghi âm,... thậm chí là check luôn email công việc.

“Hiện tại mình đang làm cho một công ty thiết kế. Gần đây, do 1 số bạn nhân viên sau khi nghỉ việc lấy thông tin dự án của công ty để tư lợi cá nhân nên sếp mình tỏ ra rất gay gắt về vấn đề bảo mật. Sếp cho nâng cấp hệ thống camera HD cho từng phòng (kể cả pantry), hỗ trợ phóng lớn, cảm biến chuyển động, ghi âm,...

Bọn mình nhiều khi ngồi làm việc tư thế hơi kỳ cũng bị sếp chụp hình up lên group viber của công ty để nhắc nhở. Hoặc có hôm, bọn mình có ngồi nói chuyện sinh đẻ, sếp nghe được qua camera cũng lôi ra cuộc họp nhắc nhở nên hạn chế nói chuyện phiếm trong giờ làm.

Thời gian đầu, bọn mình cũng khó chịu lắm, vì bình thường đi lại cười nói vô tư quen rồi. Trước kia, chiều chiều còn tụ tập ăn vặt tán dóc các kiểu. Giờ kể cả rảnh cũng phải ngồi im tại chỗ.

Công ty thì được cái từ đó có vẻ im lặng, kỷ luật hơn hẳn. Mình thì chỉ nghĩ đơn giản là camera cũng là một giải pháp an ninh. Nhỡ có mất cắp, đánh lộn thì nó cũng là một cái gọi là bằng chứng. Nên là mình FINE.

Nói chung, việc nếu chỉ có đến thế thì mình cũng chẳng có ý kiến gì. Có điều, chiều hôm qua mình phát hiện ra sếp check email của mình. Chẳng là, công ty mình mỗi nhân viên được sử dụng 2 emails. Một cái là gmail (là do cá nhân tự lập dùng để trao đổi nội bộ) và một cái là email công ty (webmail để trao đổi với đối tác bên ngoài).

Do cái vụ lùm xùm bảo mật kia nên sếp yêu cầu tất cả nhân viên quay ra chỉ sử dụng webmail. Thành ra, khoảng vài tuần trở lại đây là mình và các bạn đều sử dụng webmail 100%.

Hôm qua máy mình có sự cố không truy cập được internet nên có nhắn tin nhờ bạn IT xuống hỗ trợ. Máy chưa sửa xong thì bạn IT nhận được tin nhắn của sếp mình. Sếp chụp màn hình máy tính của sếp, trong hình ảnh là email của mình gửi cho khách, kêu bạn IT tiện thì sửa lại chữ ký trong email của mình theo đúng form mẫu của công ty.

Lúc đó, bạn IT cũng vô tình đưa điện thoại cho mình kêu là: “Sếp nhắc chữ ký email của chị sai nè!”. Mình nhìn hình ảnh thì thấy email đó là email mình gửi cho khách, không có CC ai hết, vậy tại sao sếp lại đọc được?

Mình thì chỉ nghĩ như thế này, thay vì thu phục lòng người, khiến nhân viên tin tưởng, kính nể để tiếp tục làm việc cho công ty của sếp thì sếp lại bỏ công bỏ sức theo dõi từng nhân viên, nghe từng đoạn hội thoại, check từng email. Rất tốn thời gian và mọi người sẽ nhìn sếp ra sao nếu biết việc này”.

Quả thật, quản lý nhân viên có nhiều cách, theo dõi tình hình công việc cũng có nhiều phương pháp nhưng chẳng hiểu vì sao vị sếp trong câu chuyện trên lại lựa chọn việc tự mình chịu cực để ngày ngày rình mò theo dõi check email nhân viên. Điều này vừa mất thời gian và mất đi cả lòng người.

Với hành động khó hiểu ấy, câu chuyện kể về vị sếp chuyên “rình rập” nhân viên sau khi đăng đàn ít lâu đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng người dùng mạng, nhất là “500 anh chị em” công sở.

Và bên cạnh những lời khuyên dành cho nàng công sở nhân vật chính như “nên đối thoại với sếp”, “nghỉ việc đi, không thoải mái mà làm cái gì”,... thì cũng có không ít người tỏ ra bái phục vị sếp quá dư hơi rảnh sức khi dành nhiều thời gian vào việc theo dõi nhân sự.

“Bội phục, việc làm của sếp bạn không hẳn là sai nhưng làm vậy có được cái gì đâu ngoài khiến nhân viên chán nản hơn. Bộ làm sếp rảnh lắm ha gì mà suốt ngày chăm chăm quan sát, kiểm tra nhân viên thế”.

“Lắp camera ghi âm đã đành, đằng này còn theo dõi cả email công việc của nhân viên? Điều này nói lên là sếp bạn hoàn toàn không tin tưởng cấp dưới của mình. Đáng nể hơn là rảnh tới mức check email công việc của từng người luôn không?”.

“Trước đây mình từng bị sếp bí mật theo dõi email, đúng hơn laptop công ty. Tất cả action mình sếp đều biết, từ soạn mail như thế nào, draft mail nội dung gì, có lên web tìm việc hay không,... Mình cảm thấy khó chịu và sếp không tin tưởng nên nghỉ. Rõ ràng hành vi theo dõi webmail không hẳn là sai nhưng như thế thì chỉ tổ mất đi nhân viên mà thôi”.

Thế đấy, có câu nói “cái gì quá cũng không nên”, phàm làm sếp đừng nên quá khắt khe và nhất nhất dõi theo từng hành động của nhân viên mình làm gì cho mất thời gian. Theo dõi cỡ nào đi nữa, một khi cấp dưới đã không đoan chính thì cũng sẽ có cách qua mặt được mình thôi, ngược lại, nếu cấp dưới là “chính nhân quân tử” họ sẽ cảm thấy bản thân không được tin tưởng.

Lợi đâu không thấy chỉ toàn thấy hại, chi bằng hãy tìm cách quản lý khác được lòng người hơn. Thu phục được nhân tâm của cấp dưới mới là đỉnh cao của vị trí leader!