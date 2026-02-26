5 món ăn "thanh lọc dầu mỡ" đã chinh phục cả nhà tôi, giúp thanh lọc cơ thể sau Tết và làm phẳng bụng

Sau mỗi dịp nghỉ lễ, hầu như tất cả chúng ta đều có chung một tình trạng - tăng cân. "Vòng eo to": "Khuôn mặt tròn xoe"... đó chính là những "huy hiệu" mà chúng ta đạt được trong dịp Tết Nguyên đán. Việc tăng cân không phải là điều tồi tệ nhất; vấn đề thực sự là cảm giác khó chịu, nhờn rít từ cổ họng đến dạ dày, cơ thể như bị phù nề khiến chúng ta cảm thấy không khỏe. Hiện nay, những món ăn đơn giản, thanh mát có thể ngay lập tức "giải tỏa căng thẳng" cho hệ tiêu hóa đang rất được ưa chuộng. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ một số món ăn "giải tỏa căng thẳng" cho hệ tiêu hoá. Đây sẽ là những món ăn đã làm mới lại bữa ăn của chúng ta. Nếu bạn đang muốn "thanh lọc" cơ thể sau kỳ nghỉ Tết vừa qua, hãy cùng xem các công thức và nấu cho gia đình thưởng thức nhé!

1. Củ sen thái lát xào giấm - món ăn kích thích vị giác

Khi nói đến việc cân bằng vị béo ngậy của thức ăn, các món chua chắc chắn là lựa chọn hàng đầu. Sau khi ăn quá nhiều món thịt hầm mềm, các món chiên rán và đậm đà trong dịp Tết Nguyên đán, vị giác của bạn có thể đã trở nên hơi chai sạn. Lúc này, một đĩa củ sen xào giấm giòn tan chắc chắn sẽ giúp bạn tỉnh táo trở lại.

Món ăn này cực kỳ dễ làm, tốc độ ra món ăn cũng siêu nhanh. Gọt vỏ củ sen, rửa sạch và thái lát mỏng - phải thật mỏng để có được độ giòn. Ngay lập tức ngâm củ sen đã thái lát trong nước có pha một ít giấm trắng trong vài phút; điều này không chỉ ngăn ngừa quá trình oxy hóa và đổi màu mà còn giúp các lát sen giòn hơn. Làm nóng dầu trong chảo, cho một ít tỏi thái lát vào xào thơm, sau đó thêm các lát củ sen đã ráo nước vào. Xào trên lửa lớn! Tiếp đó đổ một thìa giấm thơm dọc theo mép chảo; tiếng xèo xèo và mùi thơm của giấm bốc lên chính là linh hồn của món ăn này. Xào vài lần, thêm gia vị vừa ăn và chút bột nêm để tăng hương vị, làm sánh bằng một ít bột bắp pha loãng, đảm bảo nước sốt giấm phủ đều từng lát sen, và rưới một ít dầu mè trước khi ăn - món ăn sẽ có màu sắc bóng bẩy.

Khi gắp một lát củ sen lên và cho vào miệng, cảm giác đầu tiên là mùi thơm chua của giấm lập tức đánh thức vị giác, tiếp theo là âm thanh giòn tan của lát củ sen vỡ ra giữa răng, "rắc, rắc", thật sự rất thỏa mãn. Củ sen giàu chất xơ và mucoprotein, có thể thúc đẩy nhu động ruột. Sau khi ăn, bạn sẽ cảm thấy như ruột mình được làm sạch kỹ lưỡng, và hầu hết chất béo đều được rửa trôi ngay lập tức, do đó kích thích sự thèm ăn.

2. Rau mầm đá xào mộc nhĩ - món ăn thanh mát, giòn ngon, giúp "làm sạch ruột"

Nếu bạn chưa từng ăn rau cải mầm đá thì nhất định bạn nên thử vào mùa xuân này. Loại rau này có vẻ ngoài như những búp măng mọc tua tủa, với nhiều mầm nhỏ mọc cạnh những củ lớn, trông rất đáng yêu. Hương vị của nó cũng vô cùng tươi mát. Nó có mùi thơm đặc trưng, vị hơi đắng nhưng hậu vị ngọt ngào. Vị đắng này thực chất giúp gan chuyển hóa thức ăn, biến nó thành một "chất hỗ trợ tiêu hóa" tự nhiên.

Cách nấu món ăn này cũng vô cùng dễ dàng. Bạn chỉ cần rửa sạch rau mầm đá rồi thái mỏng. Mộc nhĩ ngâm trước cho nở mềm rồi xé nhỏ. Nấm mộc nhĩ được biết đến như "chất làm sạch ruột" vì chất gelatin dồi dào của nó có thể hấp thụ các tạp chất bám vào thành ruột.

Sau khi đun sôi một nồi nước, bạn cho rau mầm đá và mộc nhĩ vào chần sơ. Việc này giúp loại bỏ vị đắng của rau và làm chín nấm mộc nhĩ. Làm nóng dầu trong chảo, phi thơm hành lá, sau đó cho rau mầm đá và mộc nhĩ vào xào nhanh. Gia vị rất đơn giản, chỉ cần một chút gia vị, dầu hào để tăng hương vị.

Món ăn sau khi hoàn thành sẽ vừa giòn, mềm lại mọng nước, trong khi nấm mộc nhĩ dai và giòn; hai kết cấu giòn khác nhau hòa quyện trong miệng, với hương vị nhẹ nhàng và thơm ngon. Sau những ngày Tết, khi đặt món ăn này lên bàn, chắc chắn nó sẽ hết nhanh hơn các món thịt, cá vì mang lại cảm giác thanh mát, nhẹ nhàng và làm cho bụng dễ chịu.

3. Canh cà chua, nấm kim châm, đậu phụ và trứng - Món canh ngon giúp thanh lọc vị giác

Trong dịp Tết Nguyên đán, món canh trên bàn thường là canh măng chân giò, canh sườn heo, đậm đà và thơm ngon nhưng cũng mang lại cảm giác ngán ngấy khi ăn quá nhiều. Sau Tết, để "làm sạch vị giác" thì bạn phải thay đổi. Món canh cà chua đỏ tươi, chua ngọt này đã trở thành món ăn yêu thích của hầu hết mọi gia đình sau những ngày Tết.

Bạn có thể nấu món canh này dễ dàng theo kiểu "nhắm mắt cũng làm được". Lấy hai quả cà chua chín, khía hình chữ thập trên đầu, chần qua nước sôi để bóc vỏ, rồi thái hạt lựu. Cho một ít dầu vào nồi, phi thơm gừng thái lát, sau đó cho cà chua đã thái hạt lựu vào. Bước này rất quan trọng - dùng thìa ấn cà chua xuống trong khi xào cho đến khi chúng nhuyễn thành dạng sệt và tiết ra tinh dầu màu đỏ; điều này sẽ giúp súp có màu sắc đẹp và đậm đà. Sau đó, thêm nước sôi vừa đủ vào rồi đun sôi trên lửa lớn.

Khi nước dùng sôi, cho đậu phụ non thái khối vuông vào, sau đó rửa sạch và cắt bỏ phần rễ của nấm kim châm rồi cho vào nồi. Nấm kim châm là một nguyên liệu tuyệt vời; chúng có khả năng thúc đẩy nhu động ruột, giúp loại bỏ chất béo dư thừa khỏi dạ dày. Nấu cho đến khi nước dùng hơi sánh lại. Các polysaccharid trong nấm kim châm làm cho nước dùng mịn và béo ngậy. Cuối cùng, từ từ cho trứng đánh tan vào, tạo thành những vân trứng đẹp mắt. Sau đó nêm muối và tiêu trắng, vài giọt dầu mè là có thể tắt bếp.

Món canh trông vô cùng hấp dẫn với màu sắc sinh động và đẹp mắt. Chỉ một ngụm thôi, vị chua ngọt của cà chua, đậu phụ mềm mại, nấm kim châm giòn tan và trứng thơm ngon hòa quyện hoàn hảo, làm ấm cơ thể từ cổ họng đến dạ dày. Sau bữa ăn, một bát canh nhỏ sẽ mang lại cảm giác như đang nhẹ nhàng làm sạch thực quản và hệ tiêu hóa - một sự thỏa mãn tuyệt vời hơn gấp trăm lần so với việc uống nước hầm xương!

4. Dưa chuột ngâm Sprite - món trộn "gây sốt" trên mạng xã hội

Thoạt nghe tên có thể bạn sẽ nghĩ đó là một "thảm họa ẩm thực", nhưng sau khi làm, cả gia đình đều thích mê, đặc biệt là những đứa trẻ, chúng cực kỳ yêu thích món này.

Tên món ăn này nghe có vẻ hơi "lạ", nhưng hương vị thì hoàn toàn chuẩn vị. Chuẩn bị 2 quả dưa chuột tươi và dùng dụng cụ gọt vỏ để bào thành những lát mỏng, dài. Nếu bạn khéo tay với dao, bạn có thể tự thái; càng mỏng càng tốt, vì như vậy hương vị sẽ dễ dàng thấm vào hơn. Xếp các lát dưa chuột gọn gàng vào một bát lớn, sau đó đổ sprite vào. Lượng sprite phải ngập hoàn toàn dưa chuột. Tiếp theo, thêm 3 muỗng canh giấm trắng, một muỗng canh muối và một muỗng canh đường, sau đó trang trí với hai khoanh ớt băm nhỏ.

Bọc kín bằng màng bọc thực phẩm và ướp trong tủ lạnh ít nhất 1 tiếng. Khi lấy ra, bạn sẽ ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, hòa quyện giữa vị ngọt và chua, rất sảng khoái. Những lát dưa chuột sau khi được ướp lạnh với sprite sẽ trở nên giòn và mềm hơn trước. Chỉ cần một miếng cắn, với tiếng "giòn" thỏa mãn, vị ngọt chua pha chút cay mát lạnh sẽ tan chảy trong miệng, sảng khoái đến mức giúp bạn tỉnh táo!

Sau khi ăn quá nhiều các món chiên rán, thịt, nem, giò... dịp Tết Nguyên đán, món ăn này sẽ là cứu tinh cho vị giác của bạn. Nó không chỉ giúp giảm bớt độ ngấy của các món ăn nhiều thịt mà còn giúp giải nhiệt.

5. Rau cải cúc hấp - "chuyên gia giảm cân" đơn giản nhưng hiệu quả

Món cuối cùng này đơn giản nhất, nhưng chắc chắn nằm trong top ba món ăn được yêu thích nhất. Đó là rau cải cúc hấp với thính gạo.

Rau cải cúc có mùi thơm đặc biệt "mang đậm hương vị mùa xuân". Hơn nữa, rau cải cúc có thể "hỗ trợ tiêu hóa, kích thích sự thèm ăn và thúc đẩy nhu động ruột", đồng thời giàu chất xơ, khiến chúng trở thành một loại rau điển hình ít calo, giàu chất xơ.

Phương pháp nấu món ăn này khá đơn giản. Rửa sạch rau cải cúc, đảm bảo để ráo nước hoàn toàn. Cắt nhỏ rau cải cúc, nhưng không quá vụn. Đầu tiên, cho một ít dầu ăn vào và trộn nhẹ để giữ ẩm. Sau đó, từ từ rắc bột thính gạo (hoặc bột mì, bột ngô) vào, khuấy liên tục để đảm bảo mỗi phần rau được phủ một lớp bột mỏng, không bị vón cục. Trải rau cải cúc đã phủ bột vào xửng hấp và hấp ở lửa lớn trong 7-8 phút (tính từ thời điểm nước sôi). Rau cải cúc hấp sẽ tơi xốp, tỏa ra mùi thơm của rau và ngũ cốc.

Bước quan trọng nhất là chuẩn bị nước chấm thơm ngon. Tỏi băm, nước tương, giấm balsamic, một chút muối và một thìa dầu ớt đem khuấy đều, hương thơm sẽ lan tỏa khắp nơi. Rưới nước chấm lên rau đã hấp và trộn đều. Gắp một đũa và ăn, bạn sẽ cảm nhận được vị giòn, thơm của rau cải cúc, độ mềm dai của bột, cùng vị tỏi ớt thơm cay nồng - thật tuyệt vời! Món này có thể dùng làm món ăn kèm hoặc món chính; nó rất no bụng, vì vậy sau khi ăn xong, bạn sẽ tự nhiên ăn ít những món ăn nhiều dầu mỡ hơn.

Bạn thấy đấy, 5 công thức món ăn trên đều không sử dụng nguyên liệu đắt tiền hay kỹ thuật nấu nướng phức tạp; tất cả đều là những món ăn gia đình bình dị. Nhưng chúng đều có một điểm chung - "nhẹ bụng và thanh mát". Không giống như những món ăn nhiều thịt nặng nề gây áp lực lên dạ dày, chúng nhẹ nhàng giúp chúng ta dần dần giải tỏa những gánh nặng tích tụ trong dịp Tết Nguyên đán. Vậy nên, nếu bạn cũng đang vật lộn với "hậu quả khó chịu" sau Tết, hãy thử ngay những món ăn này nhé!