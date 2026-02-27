Khi làm bánh trôi nước cho Rằm tháng Giêng hãy thêm một bước này nữa, bánh sẽ mềm, dai và không bị nát!

Khi làm bánh trôi (chè trôi nước) nhiều người sau khi tạo hình viên bánh xong thì chỉ đơn giản cho nước sôi vào nồi rồi thả các viên bánh vào nấu. Kết quả là trong quá trình nấu sẽ khiến lớp vỏ vị vỡ, các viên bánh dinh vào nhau khiến chúng trở nên kém thẩm mỹ và không ngon miệng.

Có rất nhiều mẹo để làm bánh trôi, và lần này chúng tôi sẽ chia sẻ một vài mẹo trong số đó. Chỉ cần thêm một bước nữa để đảm bảo tất cả bánh đều tròn hoàn hảo.

Tại sao không nên cho viên bánh trôi trực tiếp vào nồi ngay khi nước sôi?

Nhiều người tin rằng nước càng sôi thì bánh trôi sẽ càng nhanh chín. Thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Nước sôi rất dữ dội, và những viên bánh nếp sẽ chịu tác động mạnh từ dòng nước khi được cho vào nồi, khiến chúng rất dễ bị vỡ.

Hơn nữa, nhiệt độ cao khiến tinh bột trên bề mặt các viên bánh gạo nếp bị hồ hóa và nhanh chóng trở nên dính, làm chúng dính vào nhau ngay cả trước khi chín hoàn toàn.

Một bước quan trọng: Vượt qua "cánh cửa" nước ấm

Bước này rất đơn giản là trước khi cho các viên bánh trôi vào nồi, hãy "ngâm" chúng trong nước ấm. Cách làm cụ thể như sau:

Cho nước vào nồi, đun sôi. Lúc này bạn đừng vội thả ngay những viên trôi nước vào. Trước tiên, hãy lấy 1 muôi nước lạnh rồi thêm vào nồi để nước sôi nguội bớt và nhiệt độ nước giảm xuống khoảng 70-80 độ C (khi thấy bọt nhỏ nổi lên quanh miệng nồi nhưng nước không sôi).

Sau đó, nhẹ nhàng cho các viên trôi nước vào dọc theo mép nồi.

Khi cho các viên bánh trôi vào nước ấm, chúng sẽ không nở ra và vỡ ngay lập tức do chênh lệch nhiệt độ lớn, và tinh bột trên bề mặt cũng sẽ không bị hồ hóa ngay lập tức. Vì vậy chúng sẽ không bị dính vào nồi hoặc dính vào nhau.

Các bước đầy đủ để nấu bánh trôi nước

Với bước quan trọng này, kết hợp với những lời khuyên sau đây, bạn chắc chắn sẽ thành công:

Bước 1: Sau khi nhào bột và tuỳ vào khẩu vị bạn có thể sên/trộn nhân mè hoặc nhân đỗ xanh, nặn thành những chiếc bánh trôi nhỏ. Tiếp đó bạn cho nước vào nồi. Đun sôi trên lửa lớn rồi điều chỉnh về mức lửa nhỏ, thêm một muôi nước lạnh vào. Sau đó thả bánh trôi vào.

Bước 2: Sau khi cho các viên bánh trôi vào thì dùng mặt sau của thìa xoay nhẹ theo một hướng để tránh chúng chìm và đứng im dưới đáy và dính vào nồi. Bước này chỉ cần thực hiện một lần khi nước gần sôi.

Bước 3: Sau khi nước sôi, thêm vào một nửa bát nước lạnh nhỏ để hạ nhiệt độ nước, giúp bánh trôi chín đều hơn cả bên trong lẫn bên ngoài. Quá trình này thường được lặp lại 2-3 lần cho đến khi tất cả bánh trôi nổi lên mặt nước. Khi các viên bánh trôi nổi lên mặt nước, bạn vớt ra, thả ngay vào tô nước lạnh để chống dính. Không nên nấu quá chín vì sau đó chúng ta sẽ tiếp tục nấu nước đường/nước mật cho món bánh trôi nước. Tuỳ vào sở thích bạn có thể nấu nước đường trắng, gừng rồi thêm chút bột sắn tạo độ sánh. Hoặc nấu nước đường thốt nốt, gừng, mật cho món bánh trôi tàu.

Bước 4: Lấy một lượng nước vừa đủ đun trên lửa nhỏ. Thêm đường thốt nốt/mật mía, gừng đã rửa sạch, đập dập (hoặc thái sợi) vào nồi. Dùng muỗng khuấy đều cho đường tan hết. Vặn lửa to hơn, đợi đến khi nước hơi đặc lại và dậy mùi thơm của gừng. Sau đó cho bánh trôi vào nước đường và nấu lửa nhỏ trong vài phút. Tùy chọn, bạn có thể thêm dừa nạo, nước cốt dừa, lạc giã dập... để tăng hương vị.

Nắm vững mẹo nhỏ này, bạn cũng có thể làm ra những bánh trôi gạo nếp nguyên vẹn hoàn hảo cho Rằm tháng Giêng năm nay. Hãy thử xem, chắc chắn bạn sẽ thấy món bánh trôi nước năm nay khác biệt!