Chuẩn bị cho bữa tối sum họp Rằm tháng Giêng: 5 món chính thiết yếu là sự kết hợp cân bằng, ngon miệng

Rằm tháng Giêng là một ngày lễ quan trọng trong đời sống văn hoá của người Việt. Đây. Ngày lễ này còn được gọi là Tết Nguyên Tiêu được coi là đêm trăng tròn đầu tiên của năm âm lịch, mang ý nghĩa viên mãn, khởi đầu và cầu bình an. Trong đời sống văn hóa Á Đông, đây là thời điểm nhiều gia đình đi lễ chùa, dâng hương, cầu cho một năm mới thuận lợi, là ngày tràn ngập niềm vui và sự sum họp gia đình. Một bữa tối sum họp thịnh soạn không chỉ cần những món ăn ngon và đẹp mắt, mà còn cần một vài món chính ấn tượng. Nó thể hiện hy vọng của mọi người về một cuộc sống tốt đẹp hơn và sự trân trọng những khoảnh khắc sum họp gia đình. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ 5 món chính phù hợp cho bữa tối sum họp trong ngày Rằm tháng Giêng, giúp bạn đãi khách, người thân trong gia đình và đảm bảo tất cả mọi người đều có một bữa ăn vui vẻ và trọn vẹn.

1. Gà xào hạt bạch quả

Nguyên liệu: 150g hạt bạch quả, 600g thịt gà (bạn có thể sử dụng gà nguyên xương hoặc phần má đùi/lườn đã lọc xương), 20g rượu gạo, 4 lát gừng, 5g tỏi băm, muối vừa ăn, 20g nước tương, 20g dầu hào, 2g tiêu trắng, nước vừa đủ.

Cách nấu gà xào hạt bạch quả

Bước 1: Thịt gà sơ chế sạch rồi cắt thành miếng vừa ăn. Cho thịt gà vào bát tô, thêm chút gia vị, bột tiêu, gừng băm nhỏ, trộn đều rồi ướp trong khoảng 15 phút. Đun sôi nước trong nồi, cho hạt bạch quả đã bóc vỏ vào rồi chần trong khoảng vài phút. Vớt hạt bạch quả ra, để ráo nước.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, đun nóng cùng chút dầu ăn. Cho tỏi băm, gừng thái lát vào xào đến khi dậy mùi thơm. Tiếp đó cho thịt gà vào xào trên lửa lớn. Thêm rượu gạo và xào đến khi thịt gà đổi màu và hơi ráo nước. Sau đó cho nước tươnt và nước dầu hào vào đảo đều. Thêm một chút nước rồi cho hạt bạch quả vào, đảo đều rồi nấu trong vài phút. Nêm nếm chút muối, vài lát ớt cho vừa ăn rồi tắt bếp. Lấy món ăn ra đĩa.

2. Đuôi heo hầm đậu phộng

Nguyên liệu: 1-2 cái đuôi heo, nửa bát đậu phộng, 3 muỗng canh nước tương, 3 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh nước tương đen, 2 muỗng canh rượu gạo, lượng bột tiêu vừa phải, muối vừa ăn, 1 muỗng canh tương đậu nành, 4 lát gừng.

Cách làm món đuôi heo hầm đậu phộng

Bước 1: Ngâm đậu phộng trước 2 tiếng cho đến khi nở mềm. Rửa sạch đuôi heo sao khi bóp muối, cắt thành từng miếng nhỏ, chần qua nước sôi rồi vớt ra.

Bước 2: Đun nóng dầu trong chảo, cho đuôi heo vào xào. Thêm rượu nấu ăn và bột tiêu, xào đến khi thơm. Thêm nước tương, nước tương đen và dầu hào, xào đến khi đuôi heo được phủ đều gia vị và có màu sắc đẹp mắt.

Bước 3: Sau đó cho đậu phộng đã ngâm vào và tiếp tục xào một lúc. Đổ lượng nước nóng vào sao cho ngập các nguyên liệu và đun sôi trên lửa lớn. Sau đó giảm lửa xuống nhỏ và ninh khoảng 45 phút. Mở nắp, nếm thử và nêm muối cùng bột nêm gà cho vừa ăn. Khi nước sốt đã sánh lại, tắt bếp và dọn ra ăn.

3. Nem cuốn nấm hương, măng và thịt lợn

Nguyên liệu: 2 cây măng, 300g thịt vai heo, 3 muỗng canh nước tương, 2 muỗng canh dầu hào, muối vừa ăn, 1 muỗng cà phê bột nêm gà, 2 muỗng canh dầu mè, 1 muỗng canh rượu gạo, 3 lát gừng, 1 muỗng canh tỏi băm, hành lá thái nhỏ vừa ăn, 4 cái nấm hương, bánh đa nem.

Cách làm món nem cuốn nấm hương, măng và thịt heo

Bước 1: Bóc vỏ măng và thái lát. Đun sôi một nồi nước, cho một ít muối, cho măng vào luộc trong 3 phút. Vớt ra và rửa sạch với nước lạnh. Băm nhỏ thịt vai heo, ngâm nấm hương khô cho mềm rồi thái nhỏ. Cho thịt heo băm, nấm hương khô, măng thái hạt lựu và các gia vị còn lại vào bát, trộn đều và ướp trong 10 phút.

Bước 2: Trải bánh đa nem lên mặt phẳng sau đó cho khoảng 2 muỗng nhân thịt heo và măng vào, dàn đều ở giữa vỏ bánh đa. Sau đó bạn cuộn lại rồi gập hai bên cạnh bánh đa nem vào trong. Tiếp tục cuộn chặt cho đến khi vỏ bánh đa nem gói toàn bộ phần nhân. Làm lần lượt cho đến khi hết nguyên liệu.

Bước 3: Đun nóng dầu trong chảo. Khi dầu nóng cho nem cuốn nấm hương, măng và thịt heo vào chiên trên lửa nhỏ cho đến khi vàng nâu. Sau khi chiên xong bạn vớt ra, để vào giấy thấm dầu trước khi xếp lên đĩa và thưởng thức nóng.

4. Chân gà chiên sốt tương đen

Nguyên liệu: 450g chân gà, 2 muỗng canh nước tương đen, 2 muỗng canh rượu gạo, 1 củ gừng già, 4 quả ớt khô, 1 muỗng cà phê đường trắng, 1g muối, 1g bột ngũ vị hương, 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào.

Cách làm món chân gà chiên sốt tương đen

Bước 1: Rửa sạch chân gà, cắt bỏ móng, cho vào bát, thêm rượu gạo và nước tương đen, trộn đều và ướp trong nửa tiếng. Sau đó đặt chân gà vào nồi chiên không dầu, cài đặt nhiệt độ 190 độ C và chiên trong 30 phút. Hoặc bạn có thể chiên trong chảo dầu nóng. Sau đó, ngay lập tức cho chân gà vừa chiên xong vào nước lạnh để ngâm.

Bước 2: Cho một ít dầu vào nồi, phi thơm gừng thái lát và ớt khô trên lửa nhỏ, cho tương đậu đen lên men vào xào đến khi thơm, sau đó đổ ra và trộn với các gia vị khác để làm nước chấm. Rưới nước sốt lên chân gà đã chiên, sau đó hấp ở lửa lớn trong 40 phút, lật chân gà lại giữa chừng để nước sốt ngấm vào và đậm đà hơn.

5. Sườn sốt mận

Nguyên liệu: 700g sườn heo, 4 lát gừng, 1 muỗng canh rượu gạo, 1 muỗng canh nước tương nhạt, 1 muỗng canh nước sốt hàu, 2 muỗng canh tương mận.

Cách làm món sườn sốt mận

Bước 1: Chặt sườn heo thành từng miếng vừa ăn, cho vào nồi, đổ nước lạnh ngập sườn, đun sôi rồi hạ nhỏ lửa, nấu trong 3 phút trước khi vớt ra. Cho một ít dầu vào nồi, trút sườn vào và chiên trên lửa vừa nhỏ cho đến khi cả hai mặt hơi vàng nâu. Thêm gừng thái lát và rượu gạo vào đảo đều cho đến khi thơm.

Bước 2: Cho 2 muỗng canh siro mận vào và đảo đều. Thêm nước tương và tương dầu hào rồi đảo đều. Nếu thấy màu sắc chưa được như ý, bạn có thể thêm một chút siro mận để điều chỉnh màu sắc. Cho nước nóng vào nồi sao cho ngập sườn, đun sôi ở lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ, đậy nắp và ninh trong 40 phút. Mở nắp và đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh lại trước khi dùng.

Những món ăn trong bữa tối ngày Rằm tháng Giêng không chỉ ngon miệng mà còn phản ánh văn hóa truyền thống, không khí đầm ấm sum vầy của gia đình trong những ngày đầu năm mới. Hãy cùng học cách làm những món ăn này để gia đình bạn cùng thưởng thức!