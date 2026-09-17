Harry trở về Anh nhưng mối quan hệ với William vẫn đóng băng

Việc Harry và Meghan trở lại Anh trong thời gian gần đây từng khiến người theo dõi Hoàng gia đặt câu hỏi liệu khoảng cách địa lý được thu hẹp có giúp hai anh em William và Harry có cơ hội hàn gắn hay không. Tuy nhiên, những thông tin mới nhất cho thấy câu trả lời hiện tại vẫn chưa rõ ràng. Theo PEOPLE cho biết William và Harry vẫn chưa có liên lạc trực tiếp, trong khi một số người am hiểu Hoàng gia nhận định mối quan hệ giữa hai người vẫn rất xa cách.

Điều đáng chú ý là tình hình giữa Harry và cha mình, Vua Charles lại có diễn biến khác. Trong chuyến trở về Anh gần đây, Harry đã có cuộc gặp với Charles, còn Meghan cùng Archie và Lilibet cũng có thời gian gặp nhà vua tại Highgrove. Harry sau đó tiếp tục các hoạt động từ thiện và sự kiện liên quan tới Invictus Games. Những diễn biến này cho thấy ít nhất mối quan hệ giữa Harry và Charles đã có những tiếp xúc trở lại sau một thời gian dài căng thẳng.

Với William, câu chuyện lại không diễn ra theo hướng tương tự. Một nguồn được PEOPLE dẫn lời cho biết hai anh em hiện vẫn không có liên lạc, đồng thời cho rằng chưa có sự thay đổi đáng kể trong tình trạng xa cách giữa họ. Marie Claire cũng dẫn lời một người am hiểu Hoàng gia rằng William và Kate đang giữ cách tiếp cận thận trọng, không muốn có phản ứng vội vàng trước việc Harry và Meghan trở lại Anh.

Nhà sử học Hoàng gia Amanda Foreman thậm chí dùng một hình ảnh khá mạnh để mô tả tình trạng hiện tại: Từ một "cuộc chiến nóng" chuyển thành một "cuộc chiến rất lạnh". Cách diễn đạt này là đánh giá của bà về mối quan hệ giữa hai anh em, trong bối cảnh Harry đã trở lại Anh nhưng vẫn chưa có cuộc gặp trực tiếp với William.

Một trong những lý do khiến câu chuyện trở nên phức tạp là hai gia đình giờ đây có khả năng xuất hiện trong cùng một không gian thường xuyên hơn. Harry và Meghan được cho là đang tìm cách ổn định cuộc sống tại Anh, trong khi William và Kate cũng sinh sống tại đây cùng ba con George, Charlotte và Louis. Khi khoảng cách địa lý không còn là trở ngại lớn, những dịp gia đình như Giáng sinh tại Sandringham hoặc các sự kiện Hoàng gia trong tương lai có thể khiến hai bên phải đối mặt với khả năng cùng xuất hiện.

Tuy nhiên, đó mới là khả năng được các chuyên gia và nguồn tin bàn luận, không phải một lịch trình đã được xác nhận. Trong thực tế, lần gần nhất William và Harry cùng xuất hiện công khai với hai người vợ là tại lễ tang Nữ hoàng Elizabeth II vào tháng 9/2022. Kể từ đó, hai anh em gần như không còn xuất hiện cùng nhau trong các hoạt động công khai.

Harry từng công khai bày tỏ mong muốn hòa giải với gia đình. Trong cuộc phỏng vấn với BBC năm 2025, Công tước xứ Sussex nói rằng anh muốn đặt những chuyện trong quá khứ sang một bên và hướng tới sự hòa giải. Tuy nhiên, mong muốn đó chưa đồng nghĩa với việc quan hệ giữa Harry và William đã được khôi phục.

Một nguồn thân cận với William và Kate trước đó nói với PEOPLE rằng họ đang "chờ xem" tình hình diễn biến như thế nào và không muốn đưa ra phản ứng vội vàng. Một nguồn khác mô tả sự hàn gắn, nếu xảy ra, sẽ là một quá trình chậm rãi bởi vẫn tồn tại cảm giác tổn thương và mất lòng tin. Đây đều là những nhận định từ các nguồn được truyền thông dẫn lại, không phải phát biểu chính thức của William hay Harry.

Điều khiến câu chuyện về hai anh em nhà Wales và Sussex tiếp tục được chú ý là họ đang bước vào một hoàn cảnh khá khác so với vài năm trước. Harry hiện ở Anh thường xuyên hơn, các con của anh cũng bắt đầu làm quen với cuộc sống tại đây, trong khi William ngày càng đảm nhận nhiều trách nhiệm với tư cách người kế vị ngai vàng. Hai gia đình vì thế có nhiều khả năng giao nhau trong đời sống Hoàng gia, ngay cả khi mối quan hệ cá nhân giữa hai anh em vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi rõ rệt.

Ở thời điểm hiện tại, điều có thể xác nhận là Harry đã trở lại Anh và đã nối lại một số tiếp xúc với cha mình, nhưng chưa có bằng chứng công khai cho thấy quan hệ giữa anh và William đã được cải thiện. Những bước tiếp theo, nếu có, sẽ phụ thuộc vào chính hai anh em và hoàn cảnh của gia đình trong thời gian tới.