Điểm danh 3 chòm sao may mắn nhất ngày 18/9

Ngày 18/9 là ngày trăng thượng huyền, tức trăng khuyết đúng nửa, xuất hiện ngay tại cung Nhân Mã. Đây là thời điểm truyền thống của những quyết định và hành động dứt khoát, sau giai đoạn ấp ủ từ kỳ trăng non đầu tháng. Cùng thuộc nhóm nguyên tố Lửa với Nhân Mã là Bạch Dương và Sư Tử, ba chòm sao này bước vào một ngày cần nhiều can đảm nhưng cũng nhiều thành quả.

Trong nhịp trăng ngày 18/9, khi Mặt Trời vẫn đang ở những ngày cuối cùng của mùa Xử Nữ, Mặt Trăng bước vào pha thượng huyền, khuyết đúng một nửa, ngay tại cung Nhân Mã. Đây không phải một pha trăng để mơ mộng như trăng non, mà là thời điểm truyền thống của sự va chạm và quyết định, khi những dự định ấp ủ từ đầu tháng bắt đầu gặp trở ngại đầu tiên và cần một quyết tâm đủ lớn để vượt qua. Cùng thuộc nhóm nguyên tố Lửa với Nhân Mã là Bạch Dương và Sư Tử, ba chòm sao này bước vào một ngày không dễ dàng nhưng lại là ngày dễ tạo ra bước ngoặt thật sự nếu dám hành động.

Nhân Mã

Nhân Mã là chủ nhà của ngày này, khi trăng thượng huyền đang khuyết đúng tại cung mình. Vận trình nổi bật nhất rơi vào công việc, đặc biệt là một quyết định quan trọng đã trì hoãn từ lâu. Một dự án bị đình trệ vì thiếu quyết đoán có thể được đẩy đi tiếp nếu Nhân Mã chịu chọn một hướng đi rõ ràng thay vì tiếp tục cân nhắc thêm nữa. Đây cũng là ngày dễ nhận ra đâu là kế hoạch không còn khả thi để mạnh dạn buông bỏ, dành nguồn lực cho hướng đi tiềm năng hơn.

Một cuộc trao đổi thẳng thắn với đồng nghiệp hoặc cấp trên trong ngày này cũng dễ làm rõ những điều còn mơ hồ suốt thời gian qua. Cái khó của Nhân Mã trong ngày này là cảm giác áp lực khi phải chọn giữa nhiều phương án cùng lúc. Lời khuyên dành cho Nhân Mã là: Đừng cố tìm phương án hoàn hảo nhất, hãy chọn phương án đủ tốt và bắt tay thực hiện ngay. Một quyết định được đưa ra trong ngày này còn giá trị hơn nhiều so với một kế hoạch hoàn hảo mãi nằm trên giấy.

Bạch Dương

Bạch Dương là một góc của bộ ba cung lửa, mang đến vận trình nổi bật ở tình cảm. Sự thẳng thắn vốn có của Bạch Dương trong ngày này có thể trở thành chìa khóa gỡ một khúc mắc đã kéo dài với người thương, thay vì để nó âm ỉ thêm nữa. Với người đang độc thân, một hành động chủ động, có thể là một lời rủ đi chơi hay một lời tỏ tình thẳng thắn, dễ nhận được phản hồi tích cực hơn dự đoán.

Với người đã có đôi có cặp, đây cũng là ngày phù hợp để nói ra một điều còn khúc mắc thay vì tiếp tục im lặng chịu đựng. Cái khó của Bạch Dương trong ngày này là dễ nói thẳng đến mức làm tổn thương người nghe mà không nhận ra. Lời khuyên dành cho Bạch Dương là: Trước khi nói ra một điều thẳng thắn, hãy tự hỏi liệu cách diễn đạt của mình có đang làm người khác tổn thương không cần thiết. Sự chân thành chỉ thật sự có giá trị khi đi kèm một chút khéo léo.

Sư Tử

Sư Tử là góc còn lại của bộ ba cung lửa, mang đến vận trình nổi bật ở tài lộc. Một quyết định chi tiêu lớn được cân nhắc từ trước có thể đến lúc cần chốt lại, và nếu đã tìm hiểu kỹ, đây là thời điểm phù hợp để hành động thay vì tiếp tục trì hoãn. Với người tuổi Sư Tử đang kinh doanh, một chương trình khuyến mãi hoặc một buổi ra mắt sản phẩm được thực hiện đúng ngày này có xu hướng thu hút sự chú ý tốt hơn thường lệ.

Điều cần lưu tâm là Sư Tử vốn thích chi tiêu cho hình ảnh và thể diện, dễ chi vượt mức cần thiết trong lúc quyết đoán. Lời khuyên dành cho Sư Tử là: Đặt một giới hạn chi tiêu rõ ràng trước khi hành động, để sự quyết đoán không biến thành sự phung phí. Tự tin là điểm mạnh của Sư Tử, nhưng tự tin cần đi cùng một con số cụ thể trong đầu.

Cả ba chòm sao Nhân Mã, Bạch Dương và Sư Tử đều thuộc nhóm lửa, ngày 18/9 lại đúng lúc trăng thượng huyền đòi hỏi một quyết định thay vì chỉ chờ đợi, khiến tinh thần dám hành động của cả ba càng được thử thách rõ ràng hơn. Trăng khuyết nửa vời không phải điềm xấu, mà là lời nhắc rằng nửa chặng đường còn lại cần một lựa chọn dứt khoát để đi tiếp. Trong ngày 18/9, mỗi người có thể dành ít phút liệt kê lại những việc đang trì hoãn vì chưa dám quyết, rồi chọn ra một việc để giải quyết dứt điểm trước khi ngày kết thúc. Một cuộc trò chuyện thẳng thắn còn nợ ai đó, một khoản chi được chốt sau thời gian dài cân nhắc, hay một dự án được đẩy sang giai đoạn tiếp theo, đều là cách biến áp lực của trăng thượng huyền thành một bước tiến thật sự.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.