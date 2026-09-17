Ngôi nhà cổ hơn 100 năm tuổi của bà mẹ 3 con ở Thụy Điển

Emily Slotte đến từ Stockholm, Thụy Điển, là stylist, nhiếp ảnh gia và nhà sáng tạo nội dung về phong cách sống. Cô đồng thời là mẹ của ba người con và thường xuyên chia sẻ những câu chuyện xoay quanh nấu ăn, làm vườn, thời trang, nhà cửa và cuộc sống gia đình. Nếu nhiều tài khoản lifestyle tập trung vào mua sắm, xu hướng hay những hình ảnh được chăm chút đến hoàn hảo, trang cá nhân của Emily lại giống một cuốn nhật ký bằng hình ảnh, nhẹ nhàng và có nhịp điệu riêng. Cô không cố tạo ra một cuộc sống hoàn mỹ để người khác ngắm nhìn, mà ghi lại những niềm vui nhỏ bé và chân thực diễn ra mỗi ngày.

Sống trong ngôi nhà có lịch sử từ thế kỷ 19

Emily hiện sống cùng chồng và ba người con tại Norrtälje, Thụy Điển, trong một ngôi nhà cũ mang đậm không khí vùng quê. Căn nhà từng là nơi ở của mục sư một giáo xứ nông thôn từ thế kỷ 19, sau đó được sử dụng làm trường học trước khi trở thành tổ ấm của gia đình Emily.

Dấu vết của thời gian vẫn hiện diện trong căn nhà, từ kiến trúc đến không khí xung quanh. Bên ngoài cửa sổ là những cánh đồng rộng mở và cảnh quan tự nhiên, tạo thành phông nền quen thuộc trong những bức ảnh cũng như nội dung mà Emily chia sẻ.

Thay vì biến ngôi nhà thành một không gian quá chỉn chu hay xa cách, Emily dường như giữ lại vẻ mộc mạc vốn có của nó. Những gì cô ghi lại chủ yếu là cuộc sống đang diễn ra bên trong: những bữa ăn, khu vườn, căn bếp và thời gian dành cho gia đình.

Khu vườn và căn bếp là hai nơi Emily yêu thích nhất

Trong một cuộc phỏng vấn, Emily cho biết khu vườn và căn bếp là những không gian cô yêu thích nhất trong nhà. Đây cũng là hai nơi thể hiện rõ nhất cách cô nhìn về một mái ấm.

Ở khu vườn, cô chăm sóc cây cối và dành thời gian quan sát những thay đổi của thiên nhiên. Trong căn bếp, những hoạt động rất đời thường như chuẩn bị đồ ăn, nấu nướng hay ngồi dùng bữa cùng gia đình trở thành một phần quan trọng trong nhịp sống hàng ngày.

Với Emily, vẻ đẹp của một ngôi nhà dường như không nằm ở việc mọi thứ phải đắt tiền hay hoàn hảo. Nó đến từ những gì diễn ra bên trong căn nhà và cách các thành viên sử dụng không gian ấy. Một khu vườn được chăm sóc, một căn bếp thường xuyên có người nấu nướng hay một bữa ăn được cả gia đình ngồi cùng nhau cũng đủ tạo nên cảm giác ấm áp.

Khi thẩm mỹ trở thành một phần của đời sống

Điều đáng chú ý trong cuộc sống của Emily là cô làm công việc liên quan trực tiếp đến hình ảnh và thẩm mỹ, nhưng những gì cô chia sẻ lại không tạo cảm giác quá xa rời đời sống thường ngày.

Từ cách bài trí nhà cửa, khu vườn cho đến những món ăn được chuẩn bị trong bếp, mọi thứ dường như đều gắn với sinh hoạt thực tế của một gia đình có ba con. Thời trang, nhiếp ảnh, ẩm thực hay nội thất không tồn tại như những chủ đề tách biệt mà cùng xuất hiện trong một dòng chảy đời sống.

Qua những hình ảnh ấy, Emily cho thấy “thẩm mỹ” đôi khi không phải một khái niệm quá lớn lao. Nó có thể đơn giản là chăm chút cho khu vườn, nấu một bữa ăn cho gia đình, giữ cho căn bếp luôn có hơi ấm hay lưu lại một khoảnh khắc bình thường bằng máy ảnh.

Có lẽ chính vì vậy mà cuộc sống của Emily tạo cảm giác gần gũi. Giữa một thế giới lifestyle thường xuyên nói về những món đồ mới, những xu hướng mới hay những không gian sống hoàn hảo, cô lại chọn kể câu chuyện về một ngôi nhà cũ, một khu vườn, một căn bếp và những ngày tháng bình thường bên gia đình.