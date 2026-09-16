Công chúa Lilibet đang học mạt chược?

Ngày 15/9, Meghan Markle chia sẻ một video gồm loạt khoảnh khắc đời thường của Vương tử Harry cùng hai con Archie và Lilibet nhân sinh nhật lần thứ 42 của chồng. Bên cạnh những hình ảnh hiếm hoi về cuộc sống gia đình, một chi tiết rất nhỏ trên trang phục của Lilibet nhanh chóng được truyền thông chú ý: Cô bé 5 tuổi xuất hiện với một chiếc băng đô trang trí bằng các quân mạt chược.

Chiếc phụ kiện này đặc biệt ở chỗ nó liên quan trực tiếp đến một sở thích mà Meghan từng nhiều lần chia sẻ công khai. Trong series lifestyle With Love, Meghan, Nữ công tước xứ Sussex từng cho thấy mình rất thích chơi mạt chược và cùng nhóm bạn lập một nhóm có tên "Maj Squad". Meghan từng nói cô thích trò chơi này không chỉ vì bản thân trò chơi mà còn bởi cảm giác được cùng bạn bè học một điều mới và dành thời gian bên nhau.

Vì vậy, khi Lilibet xuất hiện với chiếc băng đô mang hình quân mạt chược, truyền thông bắt đầu đặt câu hỏi liệu cô bé có đang được mẹ hướng dẫn làm quen với trò chơi này hay không. Theo Town & Country, Hello Magazine đưa tin Lilibet được cho là đang học chơi mạt chược, trong khi chiếc băng đô là một trong những dấu hiệu khiến thông tin này được chú ý. Đây vẫn là thông tin được báo chí dẫn lại, chứ Meghan chưa trực tiếp xác nhận con gái đang học mạt chược.

Điều thú vị là chiếc băng đô xuất hiện trong một bức ảnh rất đời thường. Lilibet ngồi cùng bố trên xe điện sân golf. Cô bé mặc trang phục khá giản dị, mái tóc được cài gọn bằng món phụ kiện có những quân mạt chược nhỏ. Trong cùng loạt ảnh, Lilibet còn xuất hiện khi đi trượt tuyết cùng bố, chụp ảnh Harry bằng máy Polaroid và đi bộ nắm tay bố giữa khung cảnh thiên nhiên.

Những hình ảnh này cho thấy một góc khá khác về cuộc sống của hai con nhà Sussex. Archie và Lilibet vốn được bố mẹ bảo vệ đời tư khá kỹ, nhưng thời gian gần đây Meghan bắt đầu chia sẻ nhiều khoảnh khắc gia đình hơn. Chỉ một ngày trước sinh nhật Harry, cô từng đăng video ghi lại các con đi bộ, đạp xe, câu cá và khám phá vùng nông thôn nước Anh khi gia đình bắt đầu cuộc sống mới tại Anh.

Riêng với Meghan, mạt chược dường như đã trở thành một sở thích khá đặc biệt trong cuộc sống hiện tại. Hồi tháng 6, khi Harry có mặt tại Mỹ tham dự Warrior Games, Meghan từng tổ chức một buổi chơi mạt chược với nhóm bạn tại nhà ở Montecito. Những người bạn của cô cũng nhiều lần chia sẻ hình ảnh liên quan đến "Maj Squad".

Đây cũng là một trong những sở thích khá đời thường mà Meghan đưa vào hình ảnh công chúng của mình. Thay vì chỉ xuất hiện trong những sự kiện trang trọng, cô nhiều lần chia sẻ những hoạt động như nấu ăn, làm vườn, tụ tập bạn bè hay chơi mạt chược. Nếu Lilibet thực sự đang được mẹ hướng dẫn trò chơi này, chiếc băng đô nhỏ trong bức ảnh sinh nhật Harry có thể chỉ là một chi tiết vui vẻ trong cuộc sống gia đình, nhưng lại đủ để người hâm mộ nhận ra sự kết nối giữa hai mẹ con.

Ở tuổi 5, Lilibet cũng đang được nhìn thấy thử sức với nhiều hoạt động khác nhau. Trong loạt ảnh mới, cô bé trượt tuyết cùng bố, chụp ảnh, đi xe địa hình cùng gia đình và khám phá thiên nhiên. Archie cũng xuất hiện bên Harry trong những khoảnh khắc tập bắn cung. Những sở thích được hé lộ rất ngẫu nhiên qua ảnh cho thấy cuộc sống của hai đứa trẻ đang xoay quanh khá nhiều hoạt động ngoài trời và những trải nghiệm gia đình.

Điều khiến chi tiết chiếc băng đô trở nên thú vị không hẳn nằm ở việc Lilibet có thực sự biết chơi mạt chược hay chưa, mà ở cách một sở thích rất riêng của Meghan đang có khả năng trở thành hoạt động mẹ con. Nếu thông tin Lilibet đang học mạt chược là chính xác, đây sẽ là một trong những sở thích khá đặc biệt được cô bé làm quen từ mẹ ngay từ khi còn nhỏ.