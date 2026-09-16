Công chúa Alexia mượn mũ của mẹ

Ngày 15/9, Hoàng gia Hà Lan tham dự Prinsjesdag, sự kiện thường niên đánh dấu ngày khai mạc năm nghị viện mới của nước này. Vua Willem-Alexander đọc Thông điệp Hoàng gia tại Nhà hát Hoàng gia ở The Hague, với sự hiện diện của Vương hậu Máxima cùng ba con gái là Công chúa Amalia, Công chúa Alexia và Công chúa Ariane.

Trong số ba chị em, Alexia gây chú ý với lựa chọn thời trang khá khác biệt. Công chúa 21 tuổi diện một thiết kế dáng dài màu xanh lá đậm của Reiss, có phần áo choàng mềm mại buông phía sau tạo độ chuyển động cho tổng thể. Cô kết hợp trang phục với các phụ kiện tông burgundy, gồm găng tay và túi xách, tạo sự tương phản với màu xanh của chiếc váy.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở chiếc mũ. Alexia lựa chọn một thiết kế fedora của Maison Michel thay vì những kiểu băng đô, mũ cầu kỳ hay phụ kiện đội đầu quen thuộc thường xuất hiện trong các sự kiện Hoàng gia. Đặc biệt, chiếc mũ này được lấy từ chính tủ đồ của Vương hậu Máxima. Theo truyền thông thời trang Hà Lan, Máxima từng sử dụng món phụ kiện này trước đó.

Đây cũng được xem là màn ra mắt mũ của Alexia tại Prinsjesdag. Sự kết hợp giữa chiếc váy xanh đậm có phom dáng mềm mại và chiếc mũ fedora mang sắc burgundy khiến diện mạo của cô trẻ trung hơn nhưng vẫn giữ được sự trang trọng cần thiết cho một trong những sự kiện quan trọng nhất của Hoàng gia Hà Lan.

Alexia vốn thường có cách tiếp cận thời trang khá riêng so với hai chị em. Tại Prinsjesdag năm nay, trong khi Amalia lựa chọn một thiết kế xanh olive của Rachel Gilbert và Ariane diện lại chiếc váy từng được Máxima mặc vào năm 2019, Alexia lại tạo dấu ấn bằng một bộ trang phục hoàn toàn khác cùng món phụ kiện lấy từ tủ đồ của mẹ.

Sự xuất hiện của ba công chúa cũng cho thấy thời trang đang trở thành một phần thú vị trong hình ảnh của thế hệ trẻ Hoàng gia Hà Lan. Những món đồ từ tủ quần áo của Máxima được các con sử dụng theo những cách khác nhau, vừa tạo sự kết nối giữa hai thế hệ, vừa giúp mỗi công chúa thể hiện cá tính riêng.

Sau nghi lễ tại Nhà hát Hoàng gia, gia đình Hoàng gia Hà Lan trở về Cung điện Noordeinde và xuất hiện trên ban công trước công chúng. Đây là lần cả ba con gái của Vua Willem-Alexander và Vương hậu Máxima cùng tham dự Prinsjesdag, tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng chú ý của Hoàng gia Hà Lan trong năm nay.