Chiếc váy hoa hồng tím giá 25 triệu của Vương hậu Letizia

Ngày 16/9, Vương hậu Letizia xuất hiện tại Madrid để chủ trì II Homenaje a la Enfermería, sự kiện tôn vinh ngành điều dưỡng do La Razón tổ chức. Năm nay, chương trình tập trung vào sức khỏe tinh thần với chủ đề "Cuidar la mente es cuidar la vida", nhấn mạnh vai trò của điều dưỡng trong chăm sóc toàn diện cho người bệnh.

Nhưng bên cạnh nội dung của sự kiện, lựa chọn thời trang của Letizia cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý. Bà diện một chiếc váy sơ mi midi của Carolina Herrera với họa tiết hoa lớn trên nền trắng. Những bông hoa mang sắc fuchsia và tím được xử lý theo hiệu ứng màu nước, tạo cảm giác vừa nổi bật vừa mềm mại.





Đây thực tế là một món đồ đã có trong tủ quần áo của Vương hậu Tây Ban Nha từ lâu. Letizia từng mặc thiết kế này vào tháng 7/2024 tại Barcelona, khi tham dự cuộc họp thường niên của các giám đốc trung tâm thuộc Viện Cervantes. Sau hơn hai năm, chiếc váy một lần nữa được bà đưa trở lại trong một sự kiện chính thức tại Madrid.

Theo thông tin thời trang Tây Ban Nha, thiết kế có giá gốc khoảng 850 euro, được may từ chất liệu crepe de Chine pha lụa. Phần thân mang kiểu sơ mi cổ điển, tay dài với cổ tay áo đính khuy ngọc trai, trong khi phần chân váy midi có độ xòe và một nếp gấp phía trước. Điểm nhấn quan trọng nhất là dải thắt eo giúp định hình vóc dáng, đồng thời tạo sự cân bằng cho phần chân váy có độ phồng.

Họa tiết hoa chính là thứ khiến chiếc váy trở nên đặc biệt. Trên nền trắng khá sáng, những mảng màu hồng fuchsia và tím được sắp xếp như một bức tranh màu nước. Cách xử lý này khiến thiết kế có độ rực rỡ nhất định nhưng không tạo cảm giác quá nặng nề, nhất là khi được đặt trong phom váy sơ mi vốn đã rất thanh lịch.

Lần trở lại này, Letizia không cố tạo ra một diện mạo hoàn toàn khác. Bà giữ chiếc váy làm trung tâm và phối cùng giày Mary Jane màu kem có phần gót vừa phải, đi kèm một chiếc túi sáng màu. Theo Europa Press, đôi giày có thiết kế quai hậu, khóa cài và phần gót vừa phải, trong khi chiếc túi Furla cùng tông giúp tổng thể trở nên nhẹ nhàng hơn.





Chính cách phối tối giản này khiến chiếc váy hoa nổi bật mà không bị phụ kiện lấn át. Nếu lần đầu xuất hiện vào năm 2024, thiết kế gây chú ý bởi màu sắc và họa tiết, thì lần tái mặc năm nay lại mang cảm giác phù hợp hơn với những ngày thời tiết bắt đầu chuyển sang thu ở Madrid.

Đây cũng là kiểu trang phục khá đặc trưng trong tủ đồ của Letizia: những thiết kế có phom dáng rõ ràng, đủ trang trọng cho các sự kiện chính thức nhưng vẫn có thể sử dụng nhiều lần bằng cách thay đổi phụ kiện. Một chiếc váy đã xuất hiện cách đây hai năm vì thế không nhất thiết phải nằm yên trong tủ đồ chỉ vì đã từng được công chúng nhìn thấy.

Đáng chú ý, việc Letizia tái mặc trang phục cũng ngày càng trở thành một phần quen thuộc trong phong cách của bà. Thay vì liên tục xuất hiện với những thiết kế mới, Vương hậu thường xuyên đưa những món đồ từng mặc trở lại trong những hoàn cảnh khác nhau, thay đổi giày, túi hoặc phụ kiện để tạo cảm giác mới mẻ.

Với chiếc váy Carolina Herrera lần này, công thức ấy tiếp tục phát huy hiệu quả. Không cần thêm quá nhiều chi tiết, nền trắng và những mảng hoa fuchsia, tím đã đủ tạo điểm nhấn. Phần eo được nhấn bằng dây buộc giúp giữ phom dáng, còn đôi giày và túi màu kem kéo tổng thể về một bảng màu nhẹ nhàng hơn.

Sau sinh nhật lần thứ 54 vào ngày 15/9, đây cũng là một trong những hoạt động chính thức đầu tiên của Letizia tại Madrid sau kỳ nghỉ hè. Trước đó, bà cùng Vua Felipe VI tới Oslo dự tang lễ Vua Harald V của Na Uy vào ngày 9/9.

Một chiếc váy đã từng được mặc từ hai năm trước, được đưa trở lại đúng thời điểm giao mùa, vì thế vô tình trở thành lựa chọn khá hợp lý cho màn trở lại của Letizia. Và một lần nữa, Vương hậu Tây Ban Nha cho thấy thời trang Hoàng gia không nhất thiết phải gắn với những món đồ mới nhất: một thiết kế đẹp, được giữ gìn tốt và phối đúng cách hoàn toàn có thể tiếp tục xuất hiện nhiều năm sau mà vẫn giữ nguyên sức hút.