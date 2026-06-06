Sau nhiều tháng chờ đợi, đám cưới hoàng gia đầu tiên của nước Anh kể từ năm 2020 đã chính thức diễn ra. Harriet Sperling - y tá nhi khoa NHS, 45 tuổi bước vào nhà thờ All Saints ở làng Kemble, Cirencester trong bộ váy cưới ren trắng của Emilia Wickstead và chiếc vương miện kim cương lấp lánh mượn từ thương hiệu trang sức Pragnell. Đứng chờ cô ở cuối lễ đường là Peter Phillips, con trai duy nhất của Vương nữ Anne và là cháu trai trưởng của cố Nữ hoàng Elizabeth II. Không phải một đám cưới phô trương cung điện, nhưng đủ để khiến cả nước Anh nín thở.

Bộ váy cưới: Khi nhà thiết kế hoàng gia nói lên tất cả

Harriet xuất hiện trong chiếc váy ren trắng tay dài, phom cột thanh lịch do nhà thiết kế Emilia Wickstead - cái tên đã được giới hoàng gia tín nhiệm thực hiện riêng. Tấm voan dài thướt tha phía sau được các phù dâu nhẹ nhàng nâng đỡ khi cô bước vào nhà thờ. Toàn bộ trang phục toát lên vẻ cổ điển, chỉn chu nhưng không hề cứng nhắc đúng phong cách mà người hâm mộ hoàng gia đã quen thấy ở Harriet trong suốt hơn hai năm cô xuất hiện bên Peter.

Chuyên gia thời trang và stylist hạng sang Oriona Robb nhận xét với Hello!: "Có những nét tương đồng tinh tế với Vương phi xứ Wales trong việc lựa chọn Emilia Wickstead và cam kết với sự thanh lịch vượt thời gian. Thay vì chạy theo xu hướng cưới nhất thời, Harriet đã chọn một diện mạo bén rễ từ kỹ thuật may đo, sự tinh tế và truyền thống". Đây không chỉ là lời khen ngợi xã giao, Emilia Wickstead là nhà thiết kế yêu thích của Vương phi Kate và nhiều thành viên hoàng gia khác, và việc Harriet chọn cùng thương hiệu ngay trong ngày trọng đại nhất đời mình là một tuyên bố phong cách rõ ràng.

Vương miện Pragnell: Lựa chọn bất ngờ và đầy ý nghĩa

Câu hỏi được cộng đồng người hâm mộ hoàng gia bàn tán nhiều nhất trước đám cưới là: Harriet có đội vương miện không, và nếu có thì là chiếc nào? Thay vì mượn một trong những chiếc vương miện của mẹ chồng Vương nữ Anne, Harriet chọn đội vương miện Pragnell - một chiếc mượn từ chính thương hiệu trang sức đã thiết kế nhẫn đính hôn cho cô. Đây là một lựa chọn vừa có chiều sâu cá nhân, vừa thể hiện sự nhất quán từ nhẫn đính hôn đến bông tai đến vương miện trong ngày cưới, tất cả đều từ Pragnell.

Quyết định đội vương miện của Harriet thực ra đi ngược lại xu hướng hiện đại. Vương hậu Camilla đã không đội vương miện trong đám cưới năm 2005 với Vua Charles, mà chọn một chiếc mũ trắng cho lễ dân sự trước khi đội mũ lông vàng của Philip Treacy trong buổi lễ tôn giáo. Harriet, ngược lại, chọn một vẻ đẹp hoàng gia truyền thống và đầy quyết đoán.

Ba cô con gái, một buổi lễ, và điều khiến ai cũng xúc động

Điểm đặc biệt nhất của đám cưới này không nằm ở khách mời danh tiếng hay địa điểm tổ chức mà ở ba cô bé đứng cạnh cô dâu. Bó hoa cưới của Harriet do nghệ nhân hoa Millie Richardson thực hiện, gồm hoa sweet pea, hoa linh lan và cây đào kim nương - một loài cây truyền thống trong cả gia đình Harriet lẫn hoàng gia Anh, tượng trưng cho tình yêu, vẻ đẹp và bình yên.

Cả ba cô con gái đều mặc trang phục may riêng của Emilia Wickstead và đeo bông tai từ Aspinal of London khi làm phù dâu cho mẹ. Georgina - con gái 15 tuổi của Harriet từ cuộc hôn nhân trước sánh bước cùng Savannah và Isla, hai con gái của Peter với người vợ cũ Autumn Kelly. Hình ảnh ba cô bé trong trang phục đồng điệu, tiễn mẹ về phía tương lai mới, là khoảnh khắc được nhắc đến nhiều nhất trong ngày hôm đó.

Đây là buổi lễ riêng tư, nhưng danh sách khách mời lại rất "không riêng tư" theo nghĩa thông thường. Vương nữ Anne và chồng Sir Tim Laurence, Zara và Mike Tindall đại diện cho gia đình nhà gái và nhà trai. Quốc vương Charles và Vương hậu Camilla cũng có mặt, cùng Thân vương xứ Wales William và Vương phi xứ Wales Kate - những cái tên đủ để khẳng định đây là sự kiện trọng đại của hoàng gia Anh năm 2026.

Harriet trở thành cô dâu hoàng gia đầu tiên kể từ năm 2020, khi Vương nữ Beatrice kết hôn với Edoardo Mapelli Mozzi trong một buổi lễ kín tại Windsor. Sáu năm là một khoảng trống dài và sự trở lại của một đám cưới hoàng gia đúng nghĩa, dù không phô trương, đã khiến cả nước Anh nhớ lại cảm giác đẹp đẽ của những dịp như thế này. aol

Harriet Sperling không xuất thân từ giới hào môn. Cô là y tá nhi khoa làm việc cho NHS - Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh. Cặp đôi được cho là gặp nhau tại một sự kiện thể thao liên quan đến con cái của họ. Từ buổi gặp gỡ bình thường đó, Harriet dần xuất hiện trong những sự kiện danh giá nhất của lịch xã hội Hoàng gia Anh: Royal Ascot, Wimbledon, lễ Phục sinh tại St. George's Chapel, rồi đến kỳ nghỉ hè tại Balmoral và Giáng sinh tại Sandringham. Mỗi lần xuất hiện là một lần giới quan sát hoàng gia gật đầu: Cô ấy hiểu mình đang ở đâu và cần thể hiện điều gì. aol

Nhà tạo mẫu nhận xét điều ấn tượng nhất về Harriet là: "Bạn nhìn thấy cô ấy trước khi nhìn thấy chiếc váy". Đó có lẽ là lời khen ngợi xác đáng nhất cho một người phụ nữ vừa bước vào một trong những gia đình nổi tiếng nhất thế giới mà vẫn giữ được chính mình.

Theo Marie Claire / Hello! Magazine