Vương phi Kate đeo hoa tai ruby bí ẩn

Tối ngày 2/6, Điện St. James lặng lẽ đón một buổi tiếp tân không hề bình thường, không phải vì sự hoành tráng, mà vì những con người đứng trong căn phòng đó đều mang trên mình ký ức về bệnh tật. Vương phi xứ Wales (The Princess of Wales) Catherine xuất hiện bên cạnh Quốc vương Charles III và Vương hậu Camilla để chúc mừng 125 năm thành lập Cancer Research UK, trong bộ đầm hoa tim đỏ-trắng lãng mạn và đôi hoa tai ruby lấp lánh - một chi tiết nhỏ mà các chuyên gia trang sức hoàng gia gọi là "bậc thầy về phong cách có chủ đích".

Vương phi Catherine và đôi hoa tai ruby

Đây là lần đầu tiên kể từ chuyến thăm chính thức tới Italy hồi tháng 5, Catherine xuất hiện trước công chúng và lần này, cô chọn một sự kiện mang ý nghĩa rất riêng với cả hoàng gia lẫn bản thân mình. Buổi tiếp tân tại Điện St. James là dịp để Quốc vương Charles và Vương phi Catherine - hai thành viên hoàng gia đều đã công khai hành trình chống ung thư cùng tri ân các nhà nghiên cứu, bác sĩ lâm sàng và tình nguyện viên đang đứng tuyến đầu trong cuộc chiến này.

Sự kiện mang trọng lượng đặc biệt vì đây cũng là lần đầu tiên Quốc vương và Vương phi cùng xuất hiện tại một sự kiện tập trung vào ung thư kể từ khi cả hai công khai chẩn đoán bệnh vào năm 2024. Catherine hiện đã trong giai đoạn thuyên giảm, trong khi Quốc vương vẫn đang tiếp tục điều trị.

Chiếc đầm mới, thương hiệu mới nhưng đôi hoa tai mới là thứ thu hút mọi ánh nhìn

Với trang phục, Catherine lần đầu diện chiếc đầm lụa họa tiết tim đỏ-trắng của Rodarte - một thương hiệu chưa từng xuất hiện trong tủ đồ hoàng gia. Chiếc đầm có eo thắt gọn, cổ tương phản và tay bồng nữ tính, phối cùng clutch Miu Miu và giày cao gót Gianvito Rossi đều theo sắc đỏ tươi thể hiện một kỹ thuật phối đồ quen thuộc của cô.

Nhưng thứ khiến giới quan sát hoàng gia dừng lại chính là đôi hoa tai. Hoa tai có thiết kế một viên ruby trung tâm bao quanh bởi các viên kim cương, buông thõng từ ba viên kim cương xếp bậc phối cùng dây chuyền cùng bộ với viên đá lớn trung tâm viền kim cương xung quanh. Cả dây chuyền lẫn hoa tai đều được cho là đến từ nhà kim hoàn G Collins & Sons. Trong đó, chiếc dây chuyền đã xuất hiện từ năm 2017 trong chuyến công du Ba Lan, còn đôi hoa tai mới gia nhập tủ trang sức của bà từ tháng 5/2025.

Đôi hoa tai đã xuất hiện ở những thời khắc đáng nhớ

Kể từ lần đầu ra mắt, đôi hoa tai ruby này luôn được Catherine chọn cho những dịp đặc biệt. Cô đeo chúng trong lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng VE Day tháng 5/2025, rồi tại chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump vào tháng 9/2025, và một lần nữa tại Đài tưởng niệm Quốc gia vào Ngày Đình chiến tháng 11/2025 khi sắc đỏ thẫm của đá ruby hòa quyện với bông anh túc tưởng niệm trên ve áo.

Giới chuyên gia bình luận hoàng gia không bỏ qua chi tiết này. Chuyên gia trang sức Daughters nhận xét với Marie Claire rằng lựa chọn trang sức của Catherine là "bậc thầy về phong cách có chủ đích và giàu biểu tượng". Theo ông, "Ruby từ lâu được coi là biểu tượng của tình yêu, sức sống, lòng dũng cảm và sức mạnh, tất cả những phẩm chất làm cho ruby trở thành lựa chọn hoàn hảo cho dịp vinh danh Cancer Research UK".

Một lý do khác: Viên đá của Hoàng tử George

Bên cạnh ý nghĩa về hành trình bệnh tật, còn một lớp ý nghĩa riêng tư hơn mà nhiều người hâm mộ hoàng gia đã chú ý. Vương phi Catherine có thói quen chọn trang sức mang đá khai sinh của các con như một cách giữ hơi ấm của gia đình theo mình trong những chuyến công vụ. Hoàng tử George sinh ngày 22/7, và ruby chính là đá khai sinh của tháng 7. Đôi hoa tai vì thế được nhiều nhà bình luận đọc như một lời nhắn thầm lặng: Mẹ luôn mang con theo, dù ở đâu.

Hành trình của Catherine từ tháng 3/2024 đến nay là một trong những câu chuyện được theo dõi nhiều nhất của hoàng gia Anh thời hiện đại. Cô công bố chẩn đoán ung thư qua một video cảm xúc quay tại Windsor, rồi dần dần rút lui khỏi màn hình công chúng để tập trung điều trị và ở bên gia đình. Thân vương William từng nói 2024 là năm khó khăn nhất trong cuộc đời anh.

Nhưng mùa hè năm đó, Catherine trở lại. Trước tiên là Trooping the Colour, rồi chung kết Wimbledon. Tháng 9/2024, cô thông báo hoàn thành hóa trị. Tháng 1/2025, tin thuyên giảm chính thức được công bố với những từ ngữ vừa nhẹ nhõm vừa thực tế: "Cần thời gian để thích nghi với cuộc sống bình thường mới". Và kể từ đó, cô không ngừng dùng câu chuyện của mình để đồng hành với những bệnh nhân khác từ chuyến thăm bệnh viện Royal Marsden đến cái ôm xúc động dành cho nhiếp ảnh gia tuổi teen Liz Hatton, người đã mất sau đó không lâu.

Sự trở lại lần này của Vương phi, với đôi hoa tai ruby ngày càng trở thành một phần không thể thiếu trong hình ảnh của cô, dường như báo hiệu hơn cả một phụ kiện: Đó là dấu hiệu của một người phụ nữ đang biến đau thương thành sức mạnh, và chọn cách mang nó ra ánh sáng trên đôi tai, trong từng sự kiện, và giữa những người cùng hành trình.

Theo Tatler