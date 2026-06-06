Đôi bông tai hình con ong của Vương phi Kate

Hôm 4/6, Vương phi xứ Wales (The Princess of Wales) Catherine xuất hiện tại The Christie - một trong những trung tâm ung thư hàng đầu châu Âu ở Greater Manchester với bộ trang phục xanh cobalt quen thuộc và một đôi bông tai mà những ai biết câu chuyện đằng sau sẽ không thể không xúc động. Đó là lần đầu tiên kể từ năm 2022, Catherine tái diện đôi bông tai hình con ong, mang theo ký ức về Manchester, về sức mạnh, và về hành trình của chính cô với căn bệnh ung thư.

Con ong của Manchester

Lần gần nhất Catherine đeo đôi bông tai này là vào năm 2022, khi cô và Thân vương William dự lễ khánh thành đài tưởng niệm Glade of Light. Đó là nơi ghi nhớ 22 nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom tại Manchester Arena năm 2017, ngay sau buổi hòa nhạc của Ariana Grande. Khi đó, Catherine đã xác nhận ý nghĩa của lựa chọn này: Cô đang đeo bông tai ong "để tưởng nhớ" thành phố.

Con ong là biểu tượng lâu đời của Manchester, đại diện cho sức bền bỉ, tinh thần cộng đồng và đức tính chăm chỉ của người dân nơi đây. Sau vụ tấn công khủng bố năm 2017, hình ảnh con ong càng trở nên thiêng liêng hơn, không chỉ là biểu tượng của thành phố, mà là lời khẳng định: Chúng tôi vẫn ở đây, chúng tôi vẫn mạnh mẽ.

Đôi bông tai được thiết kế riêng cho Vương phi bởi thương hiệu trang sức cao cấp Vanleles làm từ vàng 18k với những chú ong có đính đá quý và chi tiết cánh tinh xảo. Lần này tại The Christie, Catherine chọn đeo phiên bản giản dị hơn: Bỏ charm tổ ong, chỉ giữ lại những chú ong nhỏ gắn đá sapphire và kim cương. Nhỏ hơn, kín đáo hơn nhưng ý nghĩa không vì thế mà kém sâu sắc.

Chuyến thăm của người đã từng là bệnh nhân

Điều khiến chuyến thăm The Christie trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở trang phục hay trang sức. Catherine - người công bố chẩn đoán ung thư vào tháng 3/2024 và tuyên bố đã lui bệnh vào tháng 1/2025 trong lúc trò chuyện với một bệnh nhân đã chia sẻ: "Tôi hiểu điều đó khó khăn thế nào với gia đình. Tôi biết các con tôi và bố mẹ tôi đã phải trải qua những gì. Bạn đi qua hành trình đó cùng với họ".

Đó là những lời nói xuất phát từ trải nghiệm thực sự, không phải lịch sự xã giao. Tại trung tâm điều trị Oak Road, cô gặp gỡ bệnh nhân đang truyền hóa chất và chứng kiến khoảnh khắc bệnh nhân Claire Lorente rung chuông kết thúc đợt điều trị, một nghi lễ nhỏ nhưng đầy cảm xúc mà ai đã từng gắn bó với bệnh viện ung thư đều biết ý nghĩa của nó.

Catherine cũng dành thời gian tìm hiểu về liệu pháp bổ trợ massage, âm nhạc, thiền và cách những phương pháp này hỗ trợ bệnh nhân về cả thể chất lẫn tinh thần. Cô ghé phòng nghệ thuật, gặp họa sĩ thường trú Patricia Mountford và tham gia một buổi vẽ cùng bệnh nhân. Người từng học Lịch sử Nghệ thuật tại Đại học St Andrews hiểu rõ hơn ai hết rằng sáng tạo không chỉ là sở thích, đôi khi đó là liều thuốc.

Cuối chuyến thăm, cô đến khu điều trị dành cho bệnh nhân tuổi teen và thanh niên, những người phải đối mặt với ung thư ở độ tuổi lẽ ra phải là vô tư nhất. Đây cũng là khu được tài trợ bởi The Christie Charity với các hoạt động giải trí và trị liệu được thiết kế riêng cho nhóm bệnh nhân đặc biệt này.

Trang phục cũ, câu chuyện mới

Chiếc váy coat dress màu xanh cobalt của Eponine London mà Catherine diện hôm đó là lần tái diện đầu tiên kể từ COP26 năm 2021 - một thiết kế với vai cứng cáp và hai cúc đen nổi bật ở eo. Bốn năm cất trong tủ, đem ra mặc lại đúng dịp này, phong cách hoàng gia Anh vốn không lãng phí, nhưng cũng không ngẫu nhiên.

Toàn bộ trang phục toát lên sự điềm tĩnh và có chủ ý: Màu xanh của hy vọng, đôi bông tai ong của ký ức và sức mạnh, chiếc váy cũ được mặc lại như một lời khẳng định rằng có những thứ đáng giữ lại dù thời gian qua đi.

Tuần này là một tuần bận rộn với Vương phi. Trước chuyến thăm The Christie hai ngày, cô đã xuất hiện cùng Vua Charles tại buổi tiếp tân ở St James's Palace nhân dịp kỷ niệm 125 năm Cancer Research UK. Hồi tháng 5, chuyến công du Italy là lần đầu tiên cô đi nước ngoài chính thức kể từ khi điều trị ung thư.

Catherine đang trở lại không ồn ào, không cần tuyên ngôn. Một đôi bông tai, một chiếc váy cũ, và những câu nói giản dị với bệnh nhân đã nói lên tất cả.

Theo Tatler