Ngày 6/6 này, nhà Phillips sẽ đón thêm một thành viên mới khi Peter Phillips - con trai duy nhất của Vương nữ Anne, cháu trai lớn nhất của cố Nữ hoàng Elizabeth II chính thức nên duyên cùng Harriet Sperling tại nhà thờ All Saints ở Kemble, Gloucestershire. Nhưng trước cả khi đám cưới diễn ra, cái tên Harriet đã thu hút không ít sự chú ý, không phải vì tước hiệu hay địa vị, mà vì một điều rất đỗi bình thường: Cô chia sẻ cùng Vương phi Kate một niềm đam mê hiếm thấy trong giới hoàng gia.

Người phụ nữ đặc biệt bước vào gia đình hoàng gia

Harriet Sperling, tên khai sinh là Harriet Eleanor Sanders, sinh năm 1980, là y tá nhi khoa chuyên biệt tại NHS và là mẹ đơn thân của cô con gái tuổi teen tên Georgina. Cô lần đầu xuất hiện trước công chúng cùng Peter Phillips vào tháng 5/2024 - một sự ra mắt khá lặng lẽ so với chuẩn hoàng gia nhưng chỉ sau đó hơn một năm, Peter đã thông báo đính hôn vào tháng 8/2025.

Đám cưới diễn ra trong không khí riêng tư tại nhà thờ All Saints Church, Kemble, Cirencester, với sự tham dự của Quốc vương Charles, Vương hậu Camilla cùng nhiều thành viên hoàng tộc. Đây cũng là đám cưới hoàng gia đầu tiên kể từ năm 2020, thời điểm Vương nữ Beatrice kết hôn cùng Edoardo Mapelli Mozzi trong một lễ cưới giản dị tại Windsor.

Điểm chung bất ngờ với Vương phi Kate (Princess of Wales)

Nếu chỉ nhìn qua, người ta có thể thấy Harriet và Vương phi Kate ( Princess of Wales ) đều có gu thời trang tinh tế, cùng độ tuổi ngoài 40, và đều là những bà mẹ đang nuôi con. Nhưng điểm chung thực sự nằm ở chỗ sâu hơn nhiều: Cả hai đều dành tình yêu nghề nghiệp của mình cho sự phát triển của trẻ nhỏ trong những năm tháng đầu đời.

Harriet Sperling, theo hồ sơ công bố, là người "đam mê sự phát triển não bộ của trẻ sơ sinh trong những năm đầu đời và mong muốn thấy trẻ em được phát triển toàn diện". Còn Vương phi Kate, từ khi chính thức đảm nhận vai trò hoàng gia, đã đặt trọng tâm công việc vào chủ đề này: Cô sáng lập Trung tâm Phát triển Trẻ thơ thuộc Royal Foundation và dành nhiều năm để nghiên cứu tác động của năm đầu đời đến sức khỏe tinh thần và thể chất của con người về sau. Đây không phải xu hướng hay hình thức mà đó là kim chỉ nam trong toàn bộ công việc từ thiện của cô.

Sự trùng hợp này, đối với nhiều người, không đơn thuần là ngẫu nhiên. Nó cho thấy một điều: Hoàng gia Anh đang dần quy tụ những người phụ nữ đến từ thực tế, từ nền tảng nghề nghiệp có chiều sâu, thay vì chỉ chú trọng vào dòng dõi hay danh vọng.

Georgina và cuộc hội ngộ với gia đình hoàng gia

Không chỉ Harriet, cô con gái tuổi teen của cô là Georgina cũng đang từng bước làm quen với thế giới hoàng gia. Cô bé đã tháp tùng mẹ trong chuyến nghỉ hè tại lâu đài Balmoral cùng gia đình hoàng gia, và cũng có mặt tại Sandringham vào dịp Giáng sinh vừa qua. Trong lễ Phục sinh năm nay, Georgina lần đầu xuất hiện cùng gia đình hoàng gia trước ống kính báo chí thể hiện một cột mốc nhỏ nhưng ý nghĩa trong hành trình hoà nhập của hai mẹ con vào "gia đình lớn" này.

Điều thú vị là Georgina cũng gần tuổi với Vương tử George - con trai cả của Thân vương William và Vương phi Kate tạo nên một thế hệ trẻ hoàng gia ngày càng đông và đa dạng hơn.

Phong cách thời trang: Dấu ấn riêng nhưng vẫn hợp "tiêu chuẩn hoàng gia"

Harriet Sperling chưa phải tên tuổi lớn trong làng thời trang, nhưng những lựa chọn trang phục của cô trong hai năm qua đã khiến giới quan sát hoàng gia gật đầu. Cô thường xuất hiện với các thương hiệu được lòng giới hoàng gia như Me+Em, Anya Hindmarch, Aspinal of London hay Finlay & Co, tất cả đều nằm trong "vùng an toàn" mà chính Vương phi Kate từng nhiều lần lăng xê.

Tuy nhiên, Harriet không cố tình sao chép phong cách của bất kỳ ai. Cô chọn trang phục phù hợp với bản thân một người phụ nữ trưởng thành, tự tin, và có nghề nghiệp riêng không cần tước hiệu để tạo dấu ấn. Liệu cô có đội tiara trong ngày cưới hay không vẫn còn là ẩn số, nhưng chắc chắn một điều: Phong cách cô dâu của Harriet Sperling sẽ được nhắc đến rất lâu sau ngày 6/6.

Vì cả Peter Phillips và Harriet đều đã từng kết hôn trước, cặp đôi phải xin phép đặc biệt để được làm lễ cưới trong nhà thờ theo nghi thức Anh giáo. Điều này đặt họ vào một tình huống khá thú vị: Không giống Quốc vương Charles và Vương hậu Camilla năm 2005 khi cả hai phải tổ chức hôn lễ dân sự rồi mới có buổi cầu nguyện tại nhà thờ, Peter và Harriet đã được vị mục sư địa phương chấp thuận cho phép kết hôn trọn vẹn trong không gian tôn giáo.

Harriet Sperling không đến với hoàng gia bằng danh vọng hay xuất thân quyền quý. Cô đến với tư cách một người mẹ, một người y tá tận tâm, và một người phụ nữ có trái tim hướng về những điều giản dị nhất: Sức khỏe và sự phát triển của trẻ thơ. Đó có lẽ là lý do bà nhanh chóng được chào đón không chỉ bởi Peter Phillips, mà còn bởi cả gia đình hoàng gia vốn đã quen với những người phụ nữ có giá trị riêng của mình.

*Theo marieclaire