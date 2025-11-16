Trong khi Thân vương William và Vương phi Kate luôn ở tâm điểm truyền thông, thì Công chúa Beatrice và Công chúa Eugenie - hai ái nữ của cựu Vương tử Andrew và Sarah Ferguson lại sống khá kín tiếng. Họ không phải là thành viên làm việc cho Hoàng gia nên không nhận lương từ ngân sách, nhưng cuộc sống của họ vẫn nằm trong vùng giao thoa giữa tiền riêng, bất động sản xa xỉ và sự hậu thuẫn của các quỹ thừa kế trăm năm. Từ nhà ở, thu nhập cho đến tài sản của các ông chồng, mọi yếu tố tạo nên một bức tranh tài chính phức tạp hơn nhiều so với hình dung của công chúng.

Cuộc sống của tầng lớp “tinh hoa thầm lặng”: Cả hai công chúa đang sống ở đâu?

Cả Beatrice và Eugenie cùng chia thời gian giữa London và vùng quê, nơi họ vừa tận hưởng đời sống riêng tư vừa được tiếp cận những tài sản mang tính đặc quyền của gia đình.

Công chúa Eugenie gắn bó lâu năm với Ivy Cottage - một căn nhà tách biệt nằm trong khuôn viên Điện Kensington. Đây là dạng nhà “grace-and-favour” thuộc quyền sở hữu Hoàng gia và được cho các thành viên sử dụng mà không phải trả chi phí lớn. Ivy Cottage được cho là điểm trú quen thuộc của Eugenie tại London.

Còn Công chúa Beatrice và chồng là Edoardo Mapelli Mozzi sở hữu một căn nhà tại vùng Cotswolds, được truyền thông Anh định giá khoảng 3–4 triệu bảng khi họ mua năm 2021. Ngoài ra, Beatrice từng sống trong những căn hộ liên quan đến Điện St James’s cũng theo hình thức “nhà Hoàng gia cấp quyền sử dụng”. Những ưu đãi này giúp hai công chúa giảm đáng kể chi phí sinh hoạt, dù không còn sống bằng tài chính từ Hoàng gia.

Không nhận lương Hoàng gia, cả hai công chúa đều có sự nghiệp riêng

Dù danh phận Hoàng gia giúp họ có mạng lưới quan hệ rộng, Beatrice và Eugenie đều chọn tự lập tài chính.

Công chúa Beatrice theo đuổi các lĩnh vực công nghệ và phát triển quan hệ đối tác, từng nắm nhiều vị trí cấp cao trong các tập đoàn thương mại. Công chúa Eugenie lại thuộc về thế giới nghệ thuật. Cô từng làm việc tại Paddle8 và sau đó là Hauser & Wirth, một trong những gallery nghệ thuật đương đại danh tiếng nhất thế giới, là nơi Eugenie giữ chức Phó giám đốc, rồi Giám đốc.

Mức lương của họ không được công bố, nhưng ở London, các vị trí tương đương thường nằm trong khoảng 6 con số (bảng Anh)/năm, đủ để duy trì đời sống sang trọng nhưng vẫn độc lập.

Chồng giàu, vị thế tốt: Bức tranh tài chính càng nhiều lớp hơn

Không chỉ tự kiếm tiền, cả hai công chúa đều kết hôn với những người đàn ông có nền tảng giàu có. Edoardo Mapelli Mozzi – chồng Beatrice là doanh nhân bất động sản, người sáng lập Banda Property, nổi tiếng với các dự án nhà ở cao cấp dành cho giới thượng lưu toàn cầu. Công chúng Anh xem Edoardo như một “triệu phú tự thân” với danh mục đầu tư trị giá hàng chục triệu bảng.

Jack Brooksbank, chồng Eugenie, xuất thân từ lĩnh vực hospitality và marketing, sau đó chuyển sang làm đại diện thương hiệu và bất động sản. Thu nhập của anh không cao bằng Edoardo, nhưng Jack có hậu thuẫn tài chính lớn từ gia đình và mạng lưới quan hệ rộng.

Ngoài tài sản của bản thân và gia đình chồng, Beatrice và Eugenie còn là người thụ hưởng các quỹ gia tộc tồn tại qua nhiều thế hệ. Tiêu biểu nhất là quỹ của Nữ hoàng thiết lập vào thập niên 1990, nhằm hỗ trợ tài chính cho các chắt của bà.

Các khoản chi từ những quỹ này không được công bố, nhưng báo chí Anh nhiều lần ghi nhận việc các hoàng tôn, hoàng nữ đều nhận được khoản hỗ trợ theo từng mốc tuổi, bên cạnh quyền được sống trong nhà thuộc sở hữu Hoàng gia. Điều này giải thích vì sao dù không làm việc toàn thời gian cho Hoàng gia, hai công chúa vẫn luôn duy trì được đời sống ở chuẩn “tinh hoa London”.

Rốt cuộc, hai công chúa có bao nhiêu tiền?

Con số tài sản của Beatrice và Eugenie được dự đoán dao động từ vài triệu bảng đến con số lớn hơn nhiều nếu tính cả giá trị nhà ở Hoàng gia, quỹ tài sản gia đình và tài sản của chồng.

Dù những con số này khó xác định chính xác, một điều rõ ràng là: họ không còn dựa vào Hoàng gia nhưng vẫn sống trong vùng giao nhau giữa tài sản gia tộc, quyền lợi thừa kế và mạng lưới xã hội ưu tú, điều mà công chúng bình thường khó có được.