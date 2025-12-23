Giáng sinh tại Sandringham từ lâu đã trở thành một biểu tượng của sự đoàn kết và truyền thống lâu đời của Vương thất Anh. Cứ mỗi sáng 25/12, hình ảnh các thành viên cùng nhau đi bộ đến nhà thờ đã trở thành "đặc sản" mà công chúng mong đợi. Thế nhưng, năm nay, bức tranh đoàn viên ấy dường như khuyết đi một mảnh ghép quan trọng, và cái tên đang được nhắc đến nhiều nhất chính là hai chị em Công chúa Beatrice và Eugenie.

Bữa tiệc trưa tại điện Buckingham và những tín hiệu ngầm

Mọi đồn đoán bắt đầu rộ lên sau bữa tiệc trưa Giáng sinh sớm do Vua Charles III tổ chức tại Điện Buckingham vào ngày 16/12 vừa qua. Đó là một ngày London lạnh giá, nhưng bên trong cung điện, không khí có vẻ ấm cúng hơn bao giờ hết. Sự góp mặt của cả Beatrice và Eugenie tại buổi tiệc này ban đầu được coi là một tín hiệu vui về sự gắn kết. Thế nhưng, theo những nguồn tin thân cận từ nội bộ Hoàng gia, đây thực chất là một "vở kịch cân bằng" đầy khéo léo mà hai nàng công chúa đang cố gắng thực hiện.

Một nguồn tin chia sẻ với tờ The Sun rằng, dù cả hai chị em đều xuất hiện tại bữa tiệc trưa, nhưng kế hoạch cho ngày lễ chính thức lại hoàn toàn trái ngược. Beatrice, với sự nhạy cảm vốn có, đang đứng trước một tình thế "tiến thoái lưỡng nan" mà bất cứ người con nào cũng có thể đồng cảm.

Lựa chọn của Beatrice: Đi hay ở cũng đều là nỗi đau đầu

Tại sao Beatrice lại quyết định vắng mặt tại Sandringham? Câu trả lời nằm ở hai chữ: Tinh tế. Cô không muốn đẩy mình vào một tình huống khó xử khi phải lựa chọn giữa một bên là sự trung thành với Nhà vua, và một bên là cảm xúc của cha mẹ mình - cựu Vương tử Andrew và bà Sarah Ferguson - những người vốn đang gặp không ít sóng gió trong các sự kiện công khai của Hoàng gia.

Nguồn tin nội bộ tiết lộ: "Beatrice không muốn mạo hiểm gây ra bất kỳ sự lúng túng nào. Cô ấy muốn thể hiện lòng kính trọng với Nhà vua và Thân vương William vì sự hỗ trợ của họ dành cho cha mẹ cô trong thời gian qua, nhưng đồng thời, cô cũng không muốn làm tổn thương cảm xúc của gia đình nhỏ của mình". Chính vì vậy, thay vì xuất hiện dưới ống kính truyền thông tại Sandringham, Beatrice cùng chồng là Edoardo Mapelli Mozzi đã chọn một kỳ nghỉ riêng tư tại khu trượt tuyết. Đây được xem là một "lối thoát" thông minh để cô vừa không làm mất lòng ai, vừa giữ được sự bình yên cho chính mình.

Công chúa Eugenie - Gương mặt đại diện cho sự gắn kết mới

Trái ngược với chị gái, Công chúa Eugenie lại được dự đoán sẽ là một trong những nhân vật trung tâm của buổi đi bộ đến nhà thờ năm nay. Ở tuổi 35, Eugenie dường như đã tìm được sự tự tin và vị thế riêng biệt. Chuyên gia hoàng gia Laura Windsor nhận định thẳng thắn: "Chắc chắn Eugenie sẽ được mời. Cô ấy là con cái, cô ấy không phải là cha mình". Việc Eugenie xuất hiện không chỉ đơn thuần là thực hiện nghĩa vụ, mà còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ từ Vua Charles III.

Nhà vua đang muốn chứng minh rằng, dù quá khứ có bao nhiêu thăng trầm, thì Giáng sinh vẫn là dịp để gia đình sum vầy. Sự hiện diện của Eugenie giống như một nhịp cầu nối liền những rạn nứt, khẳng định rằng thế hệ trẻ của gia đình York vẫn luôn có một vị trí vững chắc trong trái tim của vị quân chủ hiện tại.

Khi Giáng sinh không chỉ là lễ hội, mà là phép thử của tình thân

Nhìn vào cách hai chị em nhà York sắp xếp kế hoạch, chúng ta chợt nhận ra rằng, dù là công chúa sống trong nhung lụa, họ cũng phải đối mặt với những nỗi lo toan rất "đời". Đó là làm sao để trọn nghĩa với họ hàng mà vẫn vẹn tình với cha mẹ; làm sao để bước đi dưới ánh hào quang mà không làm cái bóng của người thân thêm mờ nhạt.

Năm nay, Vua Charles III đang nỗ lực xây dựng một hình ảnh quân chủ hiện đại, cởi mở và bao dung hơn. Việc mời các cháu của mình tham gia các nghi lễ truyền thống chính là minh chứng rõ nhất cho điều đó. Dù Beatrice chọn cách rút lui vào hậu phương để giữ gìn sự yên ắng, hay Eugenie rạng rỡ tiến về phía trước, thì sau cùng, mục đích của họ vẫn là vì sự tồn vong và hài hòa của gia đình Windsor.

Khi tiếng chuông nhà thờ tại Sandringham vang lên, có thể chúng ta sẽ thấy thiếu vắng một bóng hình quen thuộc. Nhưng có lẽ, sự vắng mặt của Beatrice lại chính là sự hy sinh thầm lặng nhất để mùa lễ hội năm nay diễn ra trong êm đẹp. Bởi suy cho cùng, ý nghĩa thực sự của Giáng sinh không nằm ở việc có bao nhiêu người đứng trước ống kính, mà là sự tôn trọng và thấu hiểu mà mỗi thành viên dành cho nhau sau cánh cửa cung điện kín mít.

Một chương mới của Hoàng gia Anh đang được viết tiếp, mộc mạc hơn, đời thường hơn và cũng đầy rẫy những cung bậc cảm xúc như bất kỳ gia đình nào khác trong chúng ta.