Giáng sinh luôn là thời điểm của đoàn viên, của những bức ảnh gia đình hoàn hảo dưới ánh đèn lấp lánh. Nhưng năm nay, bức tranh ấy của gia đình York dường như thiếu đi một mảnh ghép quan trọng. Trong khi Công chúa Eugenie quyết định "gói ghém" gia đình nhỏ của mình để tìm về sự tĩnh lặng bên bờ biển Bồ Đào Nha, tránh xa mọi ồn ào vây quanh người cha tai tiếng, thì người chị Beatrice lại đang đứng giữa ngã ba đường. Một bên là nghĩa vụ với Hoàng gia, một bên là tổ ấm riêng, và ở giữa là nỗi cô đơn của cha mẹ đã mất đi ánh hào quang. Câu chuyện Giáng sinh năm nay của hai nàng công chúa không chỉ là chuyện đi hay ở, mà là câu chuyện về cách những người phụ nữ hiện đại tìm kiếm sự cân bằng giữa cơn bão thị phi.

Khi những ngọn đèn Giáng sinh bắt đầu được thắp sáng dọc các con phố London, báo hiệu một mùa lễ hội rộn ràng, thì tại một góc bình yên của Bồ Đào Nha, Công chúa Eugenie đang tận hưởng những ngày tháng "ẩn mình" đúng nghĩa. Không váy áo lộng lẫy, không những cái cúi chào xã giao hay nụ cười gượng gạo trước ống kính, cô chọn cho mình một Giáng sinh vắng mặt. Theo những nguồn tin thân cận nhất, Eugenie đã quyết định sẽ không cùng chồng và hai con trở về Anh để tham dự buổi tụ họp truyền thống tại Sandringham. Thay vào đó, gia đình nhỏ 4 người sẽ đón năm mới tại ngôi nhà riêng ở Bồ Đào Nha, nơi chỉ có tiếng sóng biển và sự riêng tư tuyệt đối.

Quyết định này thoạt nghe có vẻ nhẹ nhàng như một chuyến nghỉ dưỡng, nhưng sâu thẳm bên trong là cả một sự trốn chạy đầy khôn ngoan. Kể từ khi người cha, Vương tử Andrew bị tước bỏ các tước hiệu quân sự và rút lui khỏi đời sống công chúng vì những bê bối chấn động liên quan đến Jeffrey Epstein, vị thế của những cô con gái nhà York trở nên chông chênh hơn bao giờ hết. Dù không làm gì sai, nhưng cái bóng quá lớn của thị phi đã phủ lên cuộc sống của họ một lớp sương mù ảm đạm. Việc Eugenie chọn ở lại Bồ Đào Nha được xem là cách cô "bảo vệ" cảm xúc của chính mình và các con, tránh xa những kịch tính không đáng có, tránh xa những ánh mắt dò xét có thể làm tổn thương sự ngây thơ của lũ trẻ. Cô đang tìm kiếm một sự an yên mà London hoa lệ không thể mang lại vào lúc này.

Nhưng nếu Eugenie có thể dứt khoát chọn sự bình yên nơi đất khách, thì người chị cả Beatrice lại không may mắn có được sự "nhẹ nhõm" ấy. Beatrice đang phải đối mặt với một bài toán khó giải mà bất kỳ người phụ nữ nào đã lập gia đình cũng có thể đồng cảm: Làm sao để vẹn tròn cả đôi bên? Một nguồn tin tiết lộ rằng, Beatrice đang bị giằng xé giữa ba nơi chốn. Cô vừa muốn dành thời gian ấm áp bên chồng Edoardo và con gái tại ngôi nhà mới ở Cotswolds, vừa cảm thấy có trách nhiệm phải xuất hiện cùng Vua Charles và đại gia đình tại Sandringham để duy trì hình ảnh đoàn kết của Hoàng gia. Nhưng điều khiến trái tim người con gái đau đáu nhất, chính là sự cô độc của cha mẹ mình tại Royal Lodge.

Sau khi mất đi vị thế, cựu Vương tử Andrew và bà Sarah Ferguson trở nên lẻ loi hơn trong các dịp lễ lớn. Nếu Beatrice cũng rời đi, họ sẽ đối diện với một Giáng sinh hiu quạnh đến nhường nào? Nỗi lòng của Beatrice chính là bức tranh thu nhỏ của rất nhiều phụ nữ trung niên: Kẹt ở giữa trách nhiệm làm con, làm vợ, và làm một thành viên của xã hội. Sự vắng mặt của Eugenie càng khiến gánh nặng tinh thần đè lên vai Beatrice nặng nề hơn. Cô trở thành chiếc cầu nối mong manh cuối cùng giữa cha mẹ mình và phần còn lại của Hoàng gia đang ngày càng xa cách.

Sự lựa chọn khác biệt của hai chị em cũng phản ánh một xu hướng mới của thế hệ Hoàng gia trẻ: Độc lập và tự chủ. Eugenie, với cuộc sống đã dần ổn định tại Bồ Đào Nha cùng người chồng làm kinh doanh rượu, dường như đã tìm thấy định nghĩa mới về hạnh phúc. Cô không còn để tước hiệu "Công chúa" trói buộc mình vào những quy tắc cứng nhắc. Ở nơi xa xôi đó, cô là một người mẹ, một người vợ bình thường, thoát khỏi những ồn ào của cung điện. Việc cô và chị gái vắng mặt trong buổi lễ Carol Service của Vương phi Kate đầu tháng 12 cũng là một tín hiệu cho thấy họ đang dần tách mình ra khỏi guồng quay nghĩa vụ để sống cho bản thân nhiều hơn.

Trong khi đó, không khí Giáng sinh tại Anh năm nay được dự báo sẽ ẩn chứa nhiều "cơn sóng ngầm". Đây là Giáng sinh thứ hai của Vua Charles trên cương vị quân chủ, thời điểm mà Hoàng gia đang nỗ lực xây dựng một hình ảnh hiện đại, tinh gọn và không tì vết. Sự hiện diện của cựu Vương tử Andrew dù có hay không vẫn là một "con voi trong phòng" mà ai cũng muốn lờ đi nhưng không thể. Việc Eugenie vắng mặt có thể giúp bữa tiệc bớt đi vài phần gượng gạo, nhưng nó cũng phơi bày sự thật rằng: Gia đình Hoàng gia không phải lúc nào cũng là một khối thống nhất hoàn hảo như trên thiệp mừng.

Cả Eugenie và Beatrice, dù là "trốn chạy" hay "gánh vác", đều đang nỗ lực định nghĩa lại cuộc đời mình bên ngoài cái bóng của gia tộc. Họ đều có sự nghiệp riêng, có gia đình nhỏ để vun vén, và quan trọng hơn, họ không còn sống dựa hoàn toàn vào trợ cấp Hoàng gia. Sự độc lập về tài chính đã mang lại cho họ quyền được lựa chọn quyền được nói "không" với những bữa tiệc hào nhoáng nhưng lạnh lẽo, quyền được ưu tiên cảm xúc cá nhân hơn là giữ gìn bộ mặt gia tộc.

Đêm Giáng sinh này, có lẽ gió biển Đại Tây Dương sẽ mang lại cho Eugenie sự thư thái mà cô khao khát, trong khi tiếng lửa tí tách tại lò sưởi ở Cotswolds sẽ sưởi ấm nỗi lòng ngổn ngang của Beatrice. Mỗi người một lựa chọn, không có đúng hay sai, chỉ có sự phù hợp với mong muốn của bản thân ở thời điểm hiện tại. Khi hào quang vương giả dần lùi về phía sau, họ trở về là những người phụ nữ bình thường, đang học cách cân bằng giữa dòng máu chảy trong huyết quản và hạnh phúc thực sự của trái tim mình. Đó có lẽ là "nghệ thuật sống" khó khăn nhất mà bất kỳ nàng công chúa thời hiện đại nào cũng phải thành thục.