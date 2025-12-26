Mùa Giáng sinh năm 2025, gia đình nhỏ của Harry và Meghan tại Montecito vẫn luôn là tâm điểm của sự tò mò. Người ta tự hỏi, những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở Mỹ, rời xa cung điện Buckingham từ tấm bé như Lilibet sẽ đón lễ hội này như thế nào? Liệu có phải là một phong cách Mỹ hoàn toàn phóng khoáng? Câu trả lời đã khiến nhiều người bất ngờ.

Món quà Giáng sinh mà Lilibet nhận được năm nay không đơn thuần là vật chất, nó là một tín hiệu, một sự kết nối âm thầm nhưng bền bỉ mà Meghan - người phụ nữ được cho là muốn "dứt áo ra đi" đang cố gắng gìn giữ cho các con mình. Hóa ra, đằng sau những ồn ào trên mặt báo, có những giá trị truyền thống vẫn được nâng niu trên bàn ăn của gia đình cựu Hoàng gia này.





Món quà "trưởng thành" của cô công chúa nhỏ: Khi con gái muốn làm "quý cô"

Giáng sinh luôn là dịp để trẻ con háo hức chờ đợi những món đồ chơi sặc sỡ, những cô búp bê xinh đẹp hay những bộ lego đắt tiền, nhưng với Lilibet - cô con gái út của nhà Sussex, mùa lễ hội năm nay lại đánh dấu một cột mốc trưởng thành đầy thú vị. Theo những chia sẻ mới nhất từ truyền thông quốc tế, món quà mà Lilibet tìm thấy dưới cây thông Noel không phải là những thứ đồ chơi trẻ con thông thường, mà là một lọ tinh dầu lăn hương oải hương (lavender roller ball) - một vật dụng vốn dĩ chỉ thường thấy trong túi xách của những người phụ nữ trưởng thành.

Trong một chương trình đặc biệt trên Netflix, Meghan đã không giấu được nụ cười tự hào xen lẫn sự âu yếm khi giải thích về sự lựa chọn lạ lùng này, cô chia sẻ rằng cô bé Lilibet dạo gần đây bỗng nhiên thay đổi tính nết, bé con thích tự coi mình là một "người lớn nhỏ tuổi", thích bắt chước những cử chỉ thanh lịch và muốn được đối xử như một quý cô thực thụ chứ không còn là một em bé vòi vĩnh nữa.





Câu chuyện về lọ tinh dầu nhỏ bé ấy tưởng chừng chỉ là một sở thích ngẫu nhiên của trẻ thơ, nhưng khi đặt trong bối cảnh của gia đình Harry - Meghan, nó lại gợi lên nhiều suy ngẫm cho công chúng. Một cô bé 4 tuổi, sinh ra ở Mỹ, lớn lên dưới cái nắng gió của California, nhưng lại đang hình thành một phong thái chững chạc, tinh tế, điều mà người ta thường liên tưởng đến cốt cách của những phụ nữ quý tộc Anh xưa kia.

Việc Meghan chiều theo sở thích này của con, tỉ mỉ chọn một món quà mang tính "chăm sóc bản thân" thay vì giải trí đơn thuần, cho thấy bà mẹ này đang rất chú trọng đến việc định hình phong cách và khí chất cho con gái ngay từ khi còn thơ bé, như thể cô đang âm thầm chuẩn bị cho Lilibet một tâm thế sẵn sàng, dù không sống trong cung điện nhưng vẫn mang cốt cách của dòng dõi vương giả.





Bàn tiệc Giáng sinh và nỗi nhớ "hương vị Anh" chưa bao giờ tắt

Nếu như món quà tinh dầu chỉ là sự trùng hợp về sở thích, thì việc duy trì truyền thống Christmas Crackers (kéo pháo giấy Giáng sinh) trên bàn tiệc nhà Sussex lại là một minh chứng rõ ràng nhất cho thấy Meghan chưa bao giờ thực sự muốn cắt đứt sợi dây liên kết với văn hóa Anh quốc. Với những ai đã từng sống hoặc tìm hiểu về văn hóa xứ sương mù, pháo giấy Giáng sinh là một nghi thức thiêng liêng, là linh hồn của bữa tiệc, nơi mọi người quây quần bên nhau, khoanh tay chéo và cùng giật mạnh để chiếc pháo giấy nổ tung, văng ra những món quà nhỏ xíu, những viên kẹo ngọt ngào, những tờ giấy ghi lời chúc hay thậm chí là những chiếc vương miện giấy ngộ nghĩnh. Đó không chỉ là trò chơi, đó là âm thanh của sự sum vầy, là tín hiệu của sự gắn kết gia đình mà bất kỳ người Anh nào đi xa cũng đau đáu nhớ về.

Chính Meghan đã bộc bạch một cách đầy cảm xúc rằng, quãng thời gian sống tại Anh đã gieo vào lòng cô một tình yêu đặc biệt với nghi thức này, cô cảm nhận được sự kết nối diệu kỳ giữa các thành viên khi tiếng pháo nổ vang lên, một cảm giác ngọt ngào và ấm áp khó có thể diễn tả bằng lời. Việc cô kiên quyết mang "đặc sản" này về căn biệt thự tại Mỹ, đặt nó trang trọng trên bàn tiệc của gia đình mình, cho thấy một góc khuất khác trong tâm hồn người phụ nữ này. Có thể cô mâu thuẫn với các thành viên Hoàng gia, có thể cô không chịu nổi áp lực của truyền thông Anh, nhưng văn hóa và những ký ức đẹp đẽ về một nếp sống văn minh, gắn kết thì vẫn luôn được cô trân trọng và muốn truyền lại cho các con. Hành động này như một lời khẳng định ngầm rằng, dù khoảng cách địa lý có xa xôi đến mấy, dù những tước hiệu có bị tước bỏ hay làm mờ đi, thì những giá trị tinh thần tốt đẹp vẫn sẽ được duy trì dưới mái nhà của cô.





Sự bù đắp cho thế hệ sau và bản năng gốc gác

Có một sự so sánh khá thú vị và cũng đầy trớ trêu khi nhìn vào hai đứa trẻ nhà Sussex, trong khi cậu anh cả Archie sinh ra ngay tại London, hít thở bầu không khí Hoàng gia từ những ngày đầu đời nhưng lại sớm phải rời đi và chưa kịp cảm nhận trọn vẹn những mùa lễ hội đúng chất Anh, thì cô em gái Lilibet - người sinh ra và lớn lên hoàn toàn tại Mỹ lại đang được mẹ "bù đắp" bằng những trải nghiệm văn hóa đậm đặc nhất. Lilibet đang được "tắm" trong những nghi thức, những món quà và những câu chuyện về nguồn cội của cha mình thông qua sự sắp xếp khéo léo của mẹ. Dù năm nay, hai đứa trẻ vẫn không được đón Giáng sinh cùng ông nội là Vua Charles hay gia đình bác William, nhưng trong chính ngôi nhà của mình, không khí Hoàng gia vẫn hiện hữu theo một cách rất riêng, rất ấm cúng và đầy đủ.

Điều này khiến những người theo dõi gia đình họ không khỏi xúc động và nhận ra rằng, dòng máu là thứ nước đặc biệt không thể nào pha loãng. Meghan có thể chọn cách sống tự do kiểu Mỹ, nhưng cô đủ thông minh và tinh tế để hiểu rằng, việc cho các con biết mình đến từ đâu, cội rễ của mình có những nét đẹp văn hóa nào là điều vô cùng quan trọng. Đó không phải là sự níu kéo hào quang quá khứ, mà có lẽ đơn giản chỉ là bản năng của một người mẹ muốn con mình phát triển toàn diện, có bản sắc riêng và không bao giờ quên đi một nửa dòng máu đang chảy trong huyết quản.





Câu chuyện về lọ tinh dầu oải hương và tiếng pháo giấy nổ giòn tan trong căn biệt thự ở Montecito năm nay không chỉ là chuyện phiếm ngày lễ. Nó là câu trả lời ý nhị nhất cho những đồn đoán về mối quan hệ giữa nhà Sussex và Hoàng gia Anh. Rằng sau tất cả những sóng gió, tranh cãi và chia ly, văn hóa và ký ức vẫn là thứ tồn tại vĩnh cửu, len lỏi vào đời sống thường nhật, nuôi dưỡng tâm hồn những đứa trẻ. Meghan, dù vô tình hay cố ý, đã chứng minh rằng cô không hề muốn xóa bỏ nguồn gốc của các con, mà trái lại, đang nâng niu nó theo cách của riêng mình - một cách chân thật, mộc mạc nhưng đầy ắp tình yêu thương của một người mẹ.