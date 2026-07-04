Trước đó, vào ngày 30/6, hai con gái của Bá tước Spencer đã gây ấn tượng khi diện những mẫu áo gilet vải lanh mang đậm phong cách của Công nương Diana. Đến ngày 2/7, họ tiếp tục trở lại Wimbledon với những chiếc váy trắng nhẹ nhàng đến từ Holland Cooper, thương hiệu thời trang Anh vốn được Vương phi Kate đặc biệt yêu thích.

Từ nhiều năm nay, Vương phi Kate thường xuyên lựa chọn các thiết kế của Holland Cooper trong những lần xuất hiện trước công chúng. Lần này, Lady Amelia và Lady Eliza cũng cùng diện trang phục của thương hiệu này khi tham dự ngày thi đấu thứ tư của Wimbledon.

Đồng hành cùng chồng là Greg Mallett, Lady Amelia tạo dáng bên ngoài sân Centre Court trong chiếc váy sơ mi Aimee Shirt Dress màu trắng của Holland Cooper. Thiết kế không tay nổi bật với phần thắt lưng bản lớn ôm eo cùng chân váy xòe mềm mại. Cô kết hợp cùng đôi giày cao gót đính ngọc trai của cùng thương hiệu. Để hoàn thiện diện mạo, Amelia lựa chọn trang sức vàng tối giản và kính râm mắt mèo màu đen, tạo nên vẻ ngoài vừa thanh lịch vừa hiện đại.

Trong khi đó, Lady Eliza, người vừa thông báo đính hôn với bạn trai Channing Millerd vào tháng 8 năm ngoái, tạo điểm nhấn bằng những phụ kiện màu đen tương phản trên nền trang phục trắng.

Cô diện mẫu váy Chatsworth Dress không tay của Holland Cooper với những đường cắt tôn dáng, túi hai bên tiện dụng và phần chân váy xòe nữ tính. Eliza kết hợp cùng đôi giày slingback gót thấp màu đen, chiếc túi xách tay họa tiết da thằn lằn của Holland Cooper và kính râm tối màu đồng điệu với em gái.

Ở lần đầu tiên xuất hiện tại Wimbledon năm 2026 vào đầu tuần này, hai chị em Spencer lại lựa chọn phong cách khác. Cả hai đều diện trang phục bằng vải lanh của thương hiệu Intimissimi. Lady Amelia chọn áo gilet xanh kết hợp quần short đồng màu, trong khi Lady Eliza tiếp tục theo đuổi tông trắng với áo gilet vải lanh và quần dài đồng bộ.

Những lựa chọn thời trang tinh tế của hai cháu gái Công nương Diana tiếp tục nhận được nhiều lời khen từ giới mộ điệu, đồng thời gợi nhớ đến phong cách thanh lịch, tối giản nhưng đầy cuốn hút từng gắn liền với hình ảnh của Diana nhiều năm trước.

*Theo MC