Sau nhiều năm liên tục lựa chọn váy hoặc chân váy khi đến Wimbledon, lần này Vương phi xứ Wales đổi mới hình ảnh với bộ suit vải lanh màu xanh nổi bật của thương hiệu Gabriela Hearst, gồm áo blazer và quần dài đồng bộ.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người hâm mộ thích thú lại là chiếc vòng tay tình bạn được thêu bằng chỉ màu mà cô đeo trên cổ tay, một món phụ kiện vốn gắn liền với sở thích của Công chúa Charlotte.

Trong vài năm qua, Công chúa Charlotte được biết đến là một "Swiftie" chính hiệu và rất yêu thích những chiếc vòng tay tình bạn đan hoặc xâu hạt thủ công, món phụ kiện trở thành biểu tượng trong cộng đồng người hâm mộ Taylor Swift sau chuyến lưu diễn The Eras Tour . Những chiếc vòng này từng xuất hiện trên cổ tay của nhiều thành viên Hoàng gia, từ Thân vương William đến Vua Charles III.

Chiếc vòng mà Vương phi Kate lựa chọn được làm từ chỉ thêu màu xanh dương và xanh lá. Dù phần lớn được che dưới tay áo blazer, món phụ kiện vẫn lộ rõ trong nhiều khoảnh khắc khi cô trò chuyện và chào hỏi người hâm mộ tại Wimbledon. Sự xuất hiện của chiếc vòng càng thu hút sự chú ý khi diễn ra ngay trước cuối tuần được cho là diễn ra lễ cưới của Taylor Swift và Travis Kelce.

Theo truyền thông quốc tế, nữ ca sĩ dự kiến tổ chức tiệc tổng duyệt vào ngày 2/7 và lễ cưới chính thức vào ngày 3/7 tại Madison Square Garden, New York.

Dù Công chúa Charlotte không đồng hành cùng mẹ trong lần xuất hiện này, nhiều người dự đoán cô bé sẽ tiếp tục có mặt tại Wimbledon trong trận chung kết đơn nam hoặc đơn nữ diễn ra vào cuối tháng. Charlotte đã nhiều lần cùng cha mẹ đến theo dõi giải đấu, gần nhất là trận chung kết đơn nam Wimbledon năm 2025.

Bên cạnh chiếc vòng tay mang dấu ấn của con gái, Vương phi Kate còn hoàn thiện diện mạo bằng đôi khuyên tai thả đính đá lapis và đá mặt trăng của thương hiệu Carousel Jewels, món trang sức cô từng sử dụng trước đây.

Mái tóc được buộc đuôi ngựa cao mềm mại cũng giúp đôi khuyên tai nổi bật hơn, tạo nên tổng thể thanh lịch nhưng vẫn trẻ trung, phù hợp với phong cách mùa hè mà Vương phi Kate theo đuổi trong lần xuất hiện này.

*Theo marieclaire