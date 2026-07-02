Các thành viên Hoàng gia Anh vốn nổi tiếng với phong cách ổn định và ít thay đổi trong nhiều năm. Chính vì vậy, lần xuất hiện mới đây của Nữ công tước Sophie, phu nhân của Thân vương Edward, nhanh chóng thu hút sự chú ý khi bà quyết định cắt ngắn mái tóc gắn bó suốt hơn một thập kỷ. Không chỉ mang đến diện mạo trẻ trung hơn, kiểu tóc mới còn khiến nhiều người nhớ về hình ảnh của Sophie trong những năm đầu bước chân vào Hoàng gia Anh.

Mái tóc mới khiến hình ảnh của Nữ công tước Sophie trở nên tươi trẻ hơn

Trong lần tham dự lễ hội Groundswell Regenerative Agriculture Festival, Nữ công tước Sophie xuất hiện với mái tóc bob dài ngang cằm thay cho kiểu tóc vàng dài quen thuộc.

Kiểu tóc mới được cắt tỉa nhiều lớp nhẹ để tạo độ phồng tự nhiên, kết hợp cùng phần mái lệch mềm mại ôm gương mặt. Sự thay đổi không quá táo bạo nhưng đủ để tạo cảm giác trẻ trung, hiện đại và năng động hơn so với hình ảnh thường thấy của bà. Nhiều người nhận xét đây là một trong những lần hiếm hoi một thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh thay đổi diện mạo rõ rệt chỉ bằng một kiểu tóc.

Bởi khác với giới giải trí, các thành viên Hoàng gia thường duy trì hình ảnh ổn định trong nhiều năm nhằm tạo nên dấu ấn riêng trước công chúng. Chính vì thế, mỗi thay đổi nhỏ đều dễ dàng trở thành chủ đề được truyền thông và người hâm mộ quan tâm.

Gợi nhớ hình ảnh của Sophie cách đây hơn 20 năm

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Nữ công tước Sophie để tóc bob.

Khoảng 15 năm trước, bà từng xuất hiện với kiểu tóc tương tự trong buổi tiệc trước lễ cưới của Zara Tindall và Mike Tindall. Xa hơn nữa, khi kết hôn với Thân vương Edward vào năm 1999 và chính thức gia nhập Hoàng gia Anh, Sophie cũng từng gắn bó với kiểu tóc bob mang đậm phong cách thập niên 1990.

Việc lựa chọn quay trở lại kiểu tóc quen thuộc khiến nhiều người cho rằng Sophie đang tìm về phong cách từng làm nên dấu ấn của mình trong những năm đầu làm dâu Hoàng gia.

Điều thú vị là dù xu hướng thời trang liên tục thay đổi, kiểu tóc bob vẫn luôn được xem là một trong những lựa chọn vượt thời gian. Gọn gàng, thanh lịch nhưng vẫn đủ mềm mại, kiểu tóc này phù hợp với nhiều độ tuổi và dễ kết hợp với nhiều phong cách khác nhau.

Không chỉ gây chú ý bởi mái tóc mới, Nữ công tước Sophie còn ghi điểm với phong cách thời trang gần gũi nhưng tinh tế.

Bà lựa chọn áo blouse denim sáng màu với phần tay phồng nhẹ, kết hợp chân váy denim dáng midi có đường xẻ phía trước giúp việc di chuyển thoải mái hơn. Đi cùng là đôi bốt cao cổ bằng da lộn màu nâu theo cảm hứng miền viễn Tây, tạo điểm nhấn vừa cá tính vừa hài hòa. Sophie hoàn thiện tổng thể bằng những món trang sức tối giản như khuyên tai tròn, dây chuyền mặt tròn và vòng tay bản lớn màu vàng.

Dù không lựa chọn những thiết kế cầu kỳ, cách phối đồ của bà vẫn được đánh giá cao nhờ sự cân bằng giữa tính ứng dụng và nét thanh lịch, đúng với hình ảnh mà Nữ công tước Edinburgh xây dựng trong nhiều năm qua.

Lần xuất hiện này của Nữ công tước Sophie cũng gợi ra một điều thú vị trong cuộc sống.

Nhiều người thường ngại thay đổi vì sợ đánh mất hình ảnh quen thuộc của mình. Nhưng đôi khi, chỉ cần một kiểu tóc mới, một cách ăn mặc khác đi hay một lựa chọn nhỏ trong cuộc sống cũng đủ mang lại cảm giác tươi mới. Sophie không thay đổi để chạy theo xu hướng. Bà vẫn giữ phong cách thanh lịch vốn có, chỉ làm mới bản thân bằng một chi tiết vừa phải. Chính sự tiết chế ấy lại tạo nên hiệu ứng tích cực, giúp hình ảnh trở nên trẻ trung và gần gũi hơn.

Có lẽ đó cũng là lý do kiểu tóc mới của Nữ công tước nhận được nhiều lời khen. Nó không chỉ là sự thay đổi về ngoại hình mà còn truyền đi thông điệp rằng làm mới bản thân không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều quá lớn lao. Đôi khi, một thay đổi nhỏ đúng thời điểm cũng đủ khiến chúng ta cảm thấy tự tin và tràn đầy năng lượng hơn trong hành trình phía trước.

*Theo TC