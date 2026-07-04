Theo phân tích dữ liệu tìm kiếm mới từ nền tảng đặt lịch làm đẹp Fresha, lượng tìm kiếm cụm từ "tóc Công nương Diana" trên Google đã tăng 47% trong vòng một năm qua. Chỉ riêng tháng gần nhất đã có khoảng 11.000 lượt tìm kiếm liên quan đến kiểu tóc biểu tượng của bà.

Xu hướng này cũng được cho là đã truyền cảm hứng cho Nữ công tước Sophie khi bà vừa bất ngờ cắt mái tóc dài ngang vai quen thuộc để chuyển sang kiểu tóc bob trẻ trung. Tuy nhiên, một chuyên gia tạo mẫu tóc cho rằng nhiều phụ nữ đang mắc phải một sai lầm phổ biến khi muốn sở hữu kiểu tóc mang phong cách Diana.

Danielle Louise, chuyên gia tạo mẫu tóc tại Anh và là chuyên gia làm đẹp của Fresha, cho biết ngày càng nhiều khách hàng trẻ tìm đến salon với mong muốn có mái tóc giống Công nương Diana. "Công nương Diana chưa bao giờ thực sự biến mất khỏi thế giới thời trang. Nhưng hiện nay, chúng tôi đang chứng kiến một thế hệ mới bắt đầu khám phá phong cách của bà", Danielle chia sẻ.

Theo cô, khách hàng hiện không còn tìm kiếm những kiểu tóc cố tình tạo vẻ tự nhiên một cách cầu kỳ, mà mong muốn mái tóc thanh lịch, khỏe mạnh và có độ bồng bềnh mềm mại. Dù nhiều người vẫn xem kiểu tóc của Diana là biểu tượng đặc trưng của thập niên 1980, Danielle cho rằng đây vẫn là một kiểu tóc rất phù hợp với xu hướng hiện đại.

"Cắt tóc theo phong cách Diana giúp khuôn mặt trông mềm mại hơn, đồng thời tạo độ phồng và cấu trúc rất đẹp. Đây là một trong số ít những kiểu tóc vừa mang vẻ đẹp vượt thời gian, vừa vẫn rất hiện đại". Nếu muốn lấy cảm hứng từ mái tóc của Công nương Diana, Danielle khuyên khách hàng không nên yêu cầu nhà tạo mẫu sao chép y hệt kiểu tóc của bà.

Thay vào đó, cô gợi ý nên tập trung vào tổng thể kiểu tóc với phần phom tròn mềm mại, những lớp tóc tỉa ôm quanh gương mặt, độ dài ngắn hoặc trung bình, phần tóc trên đỉnh đầu có độ phồng tự nhiên cùng mái lệch dài hòa vào các lớp tóc.

Tuy nhiên, theo Danielle, điều quan trọng nhất lại không nằm ở kỹ thuật cắt. "Có một sai lầm rất nhiều người mắc phải là chỉ chú ý đến kiểu cắt. Mái tóc của Diana luôn đẹp vì được chăm sóc kỹ lưỡng và tạo kiểu thường xuyên. Độ mềm mại và chuyển động tự nhiên của tóc đến từ việc tỉa lớp đúng cách, sấy tạo kiểu chuyên nghiệp và duy trì mái tóc luôn khỏe mạnh".

Chia sẻ này cũng trùng khớp với những gì cựu quản gia Paul Burrell từng tiết lộ trong cuốn sách A Royal Duty . Ông cho biết việc chăm sóc tóc là một phần không thể thiếu trong lịch trình hằng ngày của Công nương Diana. Theo Paul Burrell, Diana từng nói rằng "sự xa xỉ thực sự duy nhất" bà dành cho bản thân là được gội đầu và sấy tạo kiểu vào mỗi buổi sáng các ngày trong tuần.

Ban đầu, công việc này do nhà tạo mẫu Richard Dalton đảm nhiệm, sau đó được tiếp nối bởi chuyên gia tóc nổi tiếng Sam McKnight. Cả hai không chỉ là những người tạo nên mái tóc biểu tượng của Diana mà còn trở thành những người bạn thân thiết, được bà đặc biệt tin tưởng.

Gần 30 năm sau, mái tóc bồng bềnh với phần mái tỉa mềm đặc trưng của Công nương Diana vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ phụ nữ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để có được vẻ đẹp giống Diana, điều cần học hỏi không chỉ là kiểu tóc, mà còn là cách chăm sóc để mái tóc luôn khỏe mạnh và tự nhiên.

*Theo marieclaire