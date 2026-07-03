Là mẹ của ba người con, Vương phi Kate từ lâu được xem là người có nhiều điểm tương đồng với mẹ chồng quá cố, Công nương Diana. Không chỉ thừa hưởng chiếc nhẫn đính hôn sapphire nổi tiếng của Diana, Kate còn thường được khen ngợi vì cách nuôi dạy Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis gần gũi, giàu tình cảm.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia về ngôn ngữ cơ thể và tâm lý hành vi, dù cùng là những người mẹ tận tụy, Diana và Kate lại có nhiều điểm khác biệt trong cách thể hiện tình yêu, bảo vệ và đồng hành cùng con. Những khác biệt ấy phần nào phản ánh hoàn cảnh sống, áp lực truyền thông của từng thời kỳ cũng như sự thay đổi trong quan điểm nuôi dạy trẻ của Hoàng gia Anh.

Công nương Diana: Người mẹ luôn thể hiện tình yêu bằng sự chở che

Khi còn sống, Công nương Diana được xem là người đã thay đổi hình ảnh truyền thống của Hoàng gia Anh. Bà thường đưa Thân vương William và Vương tử Harry đến công viên giải trí, khu vui chơi, chủ động ôm hôn các con nơi công cộng, điều vốn rất hiếm thấy trong Hoàng gia thời điểm đó.

Chính Thân vương Williamm từng nhớ lại mẹ mình là một người rất vui tính và tinh nghịch. Anh kể rằng Diana thường nói với các con: "Các con cứ nghịch đi, chỉ cần đừng để bị bắt gặp".

Theo chuyên gia hành vi Susan Constantine, Diana luôn muốn tự mình chăm sóc các con và không ngại bộc lộ tình cảm. Trong mọi hoàn cảnh, bà đều cố gắng để William và Harry cảm nhận được sự hiện diện của mẹ.

1. Luôn đặt tay lên vai hoặc lưng con để tạo cảm giác an toàn

Một trong những cử chỉ quen thuộc nhất của Diana là đặt tay lên vai hoặc sau lưng William và Harry khi cùng xuất hiện trước công chúng.

Theo Susan Constantine, đây là một dạng tiếp xúc mang tính trấn an rất hiệu quả. Khi trẻ cảm nhận được bàn tay của cha mẹ trên lưng hoặc vai, chúng sẽ thấy mình được bảo vệ và có cảm giác an toàn hơn, nhất là trong môi trường đông người. Hình ảnh ấy xuất hiện rất nhiều trong các chuyến công du hay sự kiện công khai của Diana cùng hai con trai.

2. Luôn duy trì kết nối để con biết mẹ ở bên

Chuyên gia tâm lý cũng cho rằng Diana thường vô thức tạo ra một "điểm neo" cho các con.

Bà thường xuyên chạm nhẹ vào con, chỉnh lại tư thế đứng, đặt tay lên vai hoặc hướng các con đến vị trí an toàn hơn. Những hành động lặp lại này giúp trẻ hình thành cảm giác rằng chỉ cần ở gần mẹ là sẽ được che chở.

Theo Susan Constantine, việc William và Harry hoàn toàn không phản ứng khi mẹ liên tục chỉnh sửa tư thế cho thấy đây là điều diễn ra rất tự nhiên trong cuộc sống hằng ngày.

3. Luôn đặt mình vào vị trí người bảo vệ

Trong nhiều bức ảnh gia đình, Diana thường để hai con ngồi giữa hai chân hoặc ôm sát vào người. Đó không chỉ là một tư thế ngồi thông thường mà còn là tín hiệu cho thấy bà đang đóng vai trò bảo vệ.

Ở một số khoảnh khắc khác, Diana còn lặng lẽ nắm tay Harry phía sau lưng hoặc giữ nhẹ cánh tay William. Theo chuyên gia, những hành động nhỏ này cho thấy dù các con đã lớn hơn, Diana vẫn luôn muốn các con biết rằng mẹ vẫn ở đó khi cần.

Sự bảo vệ ấy càng trở nên rõ ràng hơn khi Diana nhiều lần công khai bày tỏ sự khó chịu với các tay săn ảnh. Có lần trong chuyến đi trượt tuyết cùng hai con, bà đã trực tiếp yêu cầu các phóng viên dừng chụp ảnh để các con được tận hưởng kỳ nghỉ một cách bình yên.

Vương phi Kate : Tôn trọng con nhưng vẫn luôn đồng hành

Nếu Diana thể hiện tình yêu bằng sự bảo vệ mạnh mẽ thì Vương phi Kate lại lựa chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng và hiện đại hơn.

Các chuyên gia cho rằng Kate và Thân vương William luôn cố gắng xây dựng mối quan hệ bình đẳng với các con thay vì chỉ đơn thuần là cha mẹ đưa ra mệnh lệnh.

1. Luôn cúi xuống ngang tầm mắt khi trò chuyện

Đây có lẽ là hình ảnh quen thuộc nhất của Vương phi Kate. Mỗi khi George, Charlotte hoặc Louis buồn, mệt hoặc mất bình tĩnh, Kate thường ngồi xổm hoặc quỳ xuống để nói chuyện với các con ở cùng độ cao.

Theo chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Patti Wood, hành động này gửi đến trẻ thông điệp rằng cha mẹ đang thực sự lắng nghe. Việc giao tiếp ngang tầm mắt giúp trẻ cảm thấy mình được tôn trọng, từ đó dễ chia sẻ cảm xúc và hợp tác hơn.

Nhiều lần, khi Công chúa Charlotte tỏ ra khó chịu trong các chuyến công du, Kate đều kiên nhẫn ngồi xuống trò chuyện thay vì quát mắng hay kéo con đi.

2. Luôn đi cạnh con thay vì để con theo sau

Một điểm khác biệt khác là Kate và William hiếm khi để các con đi phía sau. Họ thường bước song song hoặc giữ khoảng cách đủ gần để trẻ cảm thấy cha mẹ luôn đồng hành. Điều này cũng phản ánh triết lý nuôi dạy mà hai vợ chồng theo đuổi: Đồng hành thay vì kiểm soát.

3. Cho con nhiều không gian khám phá hơn

So với thời Diana, áp lực từ truyền thông đối với Hoàng gia ngày nay đã có nhiều thay đổi.

Vì vậy, Kate thường để George, Charlotte và Louis tự do chạy nhảy trong phạm vi cô cho là an toàn. Cô chỉ chủ động chạm vào con khi cần nhắc nhở hoặc khi trẻ chủ động tiến lại gần. Theo các chuyên gia, đây là cách vừa giúp trẻ phát triển tính độc lập, vừa giúp cha mẹ duy trì kết nối mà không khiến con cảm thấy bị kiểm soát quá mức.

Hai cách nuôi dạy khác nhau nhưng cùng chung một mục tiêu

Dù lựa chọn những phương pháp khác nhau, Công nương Diana và Vương phi Kate đều được đánh giá là những người mẹ rất gần gũi với con.

So với thế hệ của Nữ hoàng Elizabeth II, khoảng cách giữa cha mẹ và con cái trong Hoàng gia Anh ngày nay đã được rút ngắn đáng kể. Những cái ôm, cái nắm tay, ánh mắt lắng nghe hay việc dành thời gian vui chơi cùng con đã trở thành hình ảnh quen thuộc hơn.

Nhiều chuyên gia cũng cho rằng cảm giác an toàn về mặt tâm lý trong những năm đầu đời có ảnh hưởng rất lớn đến cách một đứa trẻ xây dựng các mối quan hệ khi trưởng thành. Bởi vậy, điều quan trọng nhất không chỉ là dạy con biết lễ phép hay vâng lời, mà còn là giúp con cảm nhận được tình yêu thương, sự tôn trọng và niềm tin ngay từ chính gia đình của mình.