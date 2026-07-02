Nhắc đến Công nương Diana, nhiều người nhớ đến biểu tượng thời trang, những câu chuyện tình yêu hay cuộc hôn nhân nhiều sóng gió với Hoàng gia Anh. Thế nhưng theo chia sẻ mới đây của Paul Burrell, người từng gắn bó nhiều năm với Diana trong vai trò quản gia riêng, hình ảnh mà công chúng nhìn thấy ở bà trong những năm cuối đời chỉ là một phần rất nhỏ. Đằng sau những trang báo đầy ắp tin đồn là một người phụ nữ luôn mong muốn dùng sức ảnh hưởng của mình để giúp đỡ những người yếu thế, nhưng đáng tiếc, điều đó lại nhiều lần bị che khuất bởi những câu chuyện đời tư.

Điều Công nương Diana muốn làm nhất lại không phải trở thành tâm điểm của truyền thông

Ngày 1/7 năm nay đánh dấu thời điểm Công nương Diana bước sang tuổi 65 nếu bà còn sống. Trước dịp đặc biệt này, Paul Burrell đã có những chia sẻ khiến nhiều người thêm một lần nhìn lại cuộc đời của người phụ nữ từng được mệnh danh là "Công nương của trái tim".

Theo ông, Diana chưa bao giờ xem sự nổi tiếng là đích đến. Sau khi chia tay Thân vương Charles, bà có nhiều tự do hơn để lựa chọn cuộc sống mình mong muốn. Bà thay đổi phong cách, xuất hiện với hình ảnh hiện đại và độc lập hơn, nhưng mục tiêu lớn nhất vẫn không thay đổi.

Đó là trở thành một nhà hoạt động nhân đạo.

Paul Burrell cho biết Diana luôn mong được đi đến nhiều nơi trên thế giới để gặp gỡ những con người đang bị lãng quên, những bệnh nhân, trẻ em hay cộng đồng yếu thế cần được quan tâm. Bà muốn dùng sức ảnh hưởng của mình để đưa câu chuyện của họ đến gần hơn với công chúng.

"Đó là tất cả những gì bà muốn làm", Paul Burrell chia sẻ.

Nhìn lại hành trình của Diana, có thể thấy bà từng dành rất nhiều thời gian cho các hoạt động từ thiện, từ việc thăm bệnh nhân HIV/AIDS trong giai đoạn căn bệnh này còn chịu nhiều kỳ thị, đến việc lên tiếng về hiểm họa bom mìn, gặp gỡ trẻ em nghèo và đồng hành cùng nhiều tổ chức nhân đạo trên thế giới.

Đó mới là điều khiến Diana cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa.

Những câu chuyện đời tư vô tình che lấp những điều đẹp đẽ

Điều khiến Paul Burrell tiếc nuối nhất là trong những năm cuối đời, hình ảnh của Diana trên truyền thông lại thường gắn với những mối quan hệ tình cảm hơn là những việc bà đang âm thầm thực hiện.

Khi công chúng bàn luận về người Diana hẹn hò, mặc chiếc váy nào hay xuất hiện cùng ai, bà vẫn lặng lẽ tham gia các chuyến công tác nhân đạo, gặp gỡ những con người cần được giúp đỡ. Theo Paul Burrell, nếu muốn, Diana hoàn toàn có thể chọn một cuộc sống an nhàn phía sau những bức tường cung điện, khoác lên mình những bộ váy lộng lẫy, dự các sự kiện sang trọng và không phải lo nghĩ quá nhiều.

Nhưng bà đã không chọn như vậy.

Bà chọn bước ra ngoài. Bà chọn đến những nơi khó khăn nhất. Bà chọn để ánh hào quang của mình soi đến những con người vốn ít khi được thế giới chú ý. Có lẽ vì thế mà nhiều năm sau khi Diana qua đời, những hoạt động nhân đạo của bà vẫn được nhắc đến như một trong những dấu ấn lớn nhất mà bà để lại.

Người được cho là tình yêu lớn nhất cuộc đời Diana

Trong cuộc trò chuyện, Paul Burrell cũng lần đầu chia sẻ thêm về đời sống tình cảm của Diana sau khi ly hôn. Theo ông, bác sĩ phẫu thuật tim Hasnat Khan mới là người mà Diana thực sự yêu sâu đậm.

Hai người hẹn hò trong khoảng hai năm nhưng rất ít người biết đến mối quan hệ này. Paul Burrell kể rằng chính ông từng nhiều lần bí mật đưa bác sĩ Hasnat Khan vào Cung điện Kensington bằng xe riêng, thậm chí che kín bằng chăn để tránh sự chú ý của truyền thông.

"Tôi được Diana tin tưởng với tất cả những gì thuộc về thế giới của bà", ông nhớ lại.

Trong khi đó, mối quan hệ giữa Diana và Dodi Fayed, người qua đời cùng bà trong vụ tai nạn xe hơi năm 1997, theo Paul Burrell chỉ giống như một mối tình mùa hè. Ông cho rằng Hasnat Khan mới là người Diana thực sự muốn gắn bó lâu dài, còn Dodi xuất hiện vào một thời điểm khác trong cuộc đời và rồi dẫn đến bi kịch mà cả thế giới đều biết.

Dù những chia sẻ này vẫn chỉ phản ánh góc nhìn của một người từng rất thân cận với Diana, chúng cũng giúp công chúng hiểu thêm về một khía cạnh khác trong cuộc đời bà, thay vì chỉ nhìn qua lăng kính của các câu chuyện giật gân.

Có những con người chỉ được nhìn đúng khi thời gian đã trôi qua

Cuộc đời Công nương Diana là minh chứng cho một nghịch lý rất quen thuộc. Càng nổi tiếng, con người càng dễ bị nhìn qua những gì gây chú ý nhất, thay vì những điều họ âm thầm làm mỗi ngày.

Một bức ảnh có thể trở thành trang nhất. Một tin đồn có thể lan khắp thế giới chỉ sau vài giờ. Nhưng hàng trăm chuyến đi thiện nguyện, hàng nghìn cái nắm tay với những người bất hạnh lại thường chỉ xuất hiện trong vài dòng tin ngắn ngủi.

Có lẽ vì thế mà nhiều năm sau khi Diana rời xa thế giới này, mỗi khi những người từng ở bên bà lên tiếng, công chúng lại có thêm cơ hội ghép những mảnh ký ức còn thiếu để hiểu rõ hơn về con người thật của bà.

Điều khiến Diana trở thành biểu tượng không chỉ nằm ở vẻ đẹp, gu thời trang hay sức hút đặc biệt trước công chúng. Điều khiến hàng triệu người vẫn nhớ đến bà sau gần ba thập kỷ chính là sự đồng cảm, lòng trắc ẩn và khát khao dùng vị trí của mình để mang đến hy vọng cho những người kém may mắn hơn.

Đôi khi, điều một con người theo đuổi cả đời không phải lúc nào cũng là điều thế giới nhớ đến đầu tiên. Nhưng theo thời gian, những giá trị bền vững vẫn luôn có cách ở lại lâu hơn mọi lời đồn và mọi ánh hào quang nhất thời.

*Theo marieclaire