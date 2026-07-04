01 Phiên đấu giá lịch sử

Người phụ nữ khóc gục xuống sàn ngay sau tiếng búa

Cuối tháng 6/2025, tại khách sạn Peninsula Beverly Hills (Los Angeles, Mỹ), nhà đấu giá Julien's Auctions tổ chức phiên "Princess Diana's Style & A Royal Collection", được xem là phiên đấu giá lớn nhất từ trước đến nay dành cho trang phục và kỷ vật của cố Công nương xứ Wales. Trong hàng trăm món đồ được đưa lên sàn, tâm điểm của cả phiên không phải một chiếc váy dạ hội đính kết cầu kỳ, mà là một chiếc váy hoa ban ngày bằng lụa, nền xanh in họa tiết rực rỡ, được giới sưu tầm trìu mến gọi bằng cái tên "Caring Dress", tạm dịch là "váy Nhân Ái".

Mức giá khởi điểm của chiếc váy là 150.000 USD, sau đó tăng dần từng nấc 50.000 USD lên tới 350.000 USD và khựng lại ở đó gần một phút. Đúng lúc tưởng như búa sắp gõ, một người phụ nữ ngồi trong khán phòng giơ bảng trả 400.000 USD. Không còn ai theo nữa. Cộng thêm phí người mua, tổng số tiền chốt lại là 520.000 USD, tương đương khoảng 13,6 tỷ đồng, vượt xa mức định giá khoảng 300.000 USD trước phiên.

Điều khiến cả khán phòng vỗ tay không ngớt lại nằm ở những gì diễn ra sau tiếng búa: Người thắng cuộc, bà Renae Plant, bật dậy reo lên vì sung sướng rồi khóc gục xuống sàn ngay khi đấu giá viên xác nhận số bảng của mình. Với người ngoài, đó có thể chỉ là niềm vui của một nhà sưu tầm vừa mua được món đồ hiếm. Nhưng với Renae Plant, đó là khoảnh khắc khép lại một hành trình kéo dài gần bốn thập kỷ, bắt đầu từ ngày bà còn là một cô gái trẻ ở Australia.