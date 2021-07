Gợi ý thực đơn 3 bữa cho cả tuần giãn cách - bữa nào cũng nhanh gọn mà hấp dẫn

Trong thời gian dịch dã, việc hạn chế ra đường khiến chúng ta cần lên kế hoạch để chuẩn bị nguyên liệu nấu nướng cho cả tuần. Sau đây là gợi ý thực đơn cả bữa sáng, bữa trưa lẫn bữa tối cho các gia đình trẻ để chị em dễ dàng hơn trong việc chủ động nguồn thực phẩm của gia đình mình.

Nếu để nấu cả hai bữa trưa và tối đều có cơm và thức ăn trong khi chúng ta đều phải làm việc thì khá là vất vả. Nên trong thực đơn gợi ý này, bữa trưa ưu tiên các món chế biến nhanh gọn, "all in one" để cả nhà tiết kiệm thời gian và đỡ tốn sức của mẹ nhé!

Chị em có thể in các thực đơn gợi ý này ra, dán lên tủ lạnh để sẵn sàng cùng cả nước "chiến đấu" qua mùa dịch này.

Gợi ý thực đơn tuần 3 bữa

Thứ Hai

Bữa sáng: Bánh cuốn trứng

Bữa trưa: Cơm chiên Dương Châu

Bữa tối: Canh sườn nấu bí đao – Cá rán – Mồng tơi xào tỏi

Thứ Ba

Bữa sáng: Cháo trai

Bữa trưa: Bún mọc

Bữa tối: Rau muống luộc – Thịt kho dừa – Đậu phụ rán – Cà muối

Thứ Tư

Bữa sáng: Bánh giò

Bữa trưa: Xôi Phúc Kiến

Bữa tối: Canh cá nấu dưa chua – Rau sống ăn kèm – Giá hẹ xào đậu

Thứ Năm

Bữa sáng: Bánh dày kẹp chả

Bữa trưa: Mì Ý sốt cá ngừ

Bữa tối: Thịt bò xào mướp Nhật – Trứng bác cà chua - Canh mồng tơi mướp nấu tôm

Thứ Sáu

Bữa sáng: Bánh mì bơ ruốc – Sinh tố

Bữa trưa: Cơm trộn Hàn Quốc

Bữa tối: Canh ngao nấu dứa – Gà chiên mắm – Su su cà rốt luộc

Thứ Bảy

Bữa sáng: Bánh bao

Bữa trưa: Bánh mì sốt vang

Bữa tối: Cơm gà

Chủ nhật:

Bữa sáng: Bánh mì đen ăn kèm quả bơ và trứng – Sinh tố

Bữa trưa: Cá nướng cuốn bánh tráng

Bữa tối: Sườn nướng mật ong – Bánh mì bơ tỏi – Salad rau mầm

Hy vọng thực đơn tuần này sẽ giúp chị em giảm bớt thời gian cho việc đi chợ và không phải suy nghĩ nhiều mỗi ngày về vấn đề nấu gì - ăn gì nữa nhé!