Công thức ướp sườn nướng mật ong mềm thơm chuẩn nhà hàng

+ Nguyên liệu:

- Sườn thăn non: 600g

- Mật ong: 3 muỗng canh

- Chanh tươi: 1 quả

- Tỏi băm, ớt , tiêu

- Rau thơm ăn kèm

- Gia vị: hạt nêm, nước mắm, dầu điều, ớt bột.

+ Cách làm:

- Sườn non mua về rửa sạch với nước rồi chần qua nước sôi, để ráo. Có thể để cả dẻ sườn hoặc chặt thành những miếng dài bằng nhau khoảng 5 đến 7 cm.

- Pha hỗn hợp ướp sườn gồm 3 thìa canh mật ong, 2 thìa canh nước mắm, 1 thìa canh bột ngọt, 1 thìa canh nước cốt chanh, 2 thìa canh dầu điều, chút tiêu, tỏi và ớt băm. Khuấy đều hỗn hợp rồi dùng bao tay nylon xoa đều khắp các dẻ hoặc miếng sườn, sau đó để ướp 30 phút cho ngấm. Sau khi đã đủ thời gian ướp sườn thì đặt các dẻ sườn lên vỉ nướng.

- Bật lò nướng ở 150 độ C cho lò nóng tầm 5 phút rồi cho sườn vào nướng. Lúc này tăng nhiệt độ lên 200 độ C để khoảng 10 phút rồi hạ xuống 170 độ C thêm 15 phút nữa. Trong lúc nướng lấy sườn ra, dùng xốt quết lại mặt để sườn không bị khô và thành phẩm bóng, đẹp.

- Khi sườn nướng đã xong thì tắt lò, mang sườn ra cho nguội bớt rồi xếp lên đĩa, thêm dưa leo, cà chua thái lát, rau thơm ăn kèm.

Sườn nướng thơm ngon, vừa miệng không bị ngấy mỡ sẽ được cả nhà khen ngợi và phù hợp với bất kỳ thành viên nào. Chúc các bạn ngon miệng!