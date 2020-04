Giữa đại dịch Covid-19, hàng loạt ngân hàng thanh lý ô tô giá rẻ

Trong phần thanh lý tài sản trên trang web của mình, Ngân hàng VIB có đến 60 mẫu xe các loại đang nằm trong diện chờ khách mua để thanh lý. Các chủng loại xe rất đa dạng, từ xe tải tới các dòng xe 4 chỗ, 7 chỗ hạng trung và cao cấp. Xe chở khách 16 chỗ cũng nằm trong đợt thanh lý này.

Khi truy cập trang web, người dùng sẽ ngay lập tức nhìn thấy một chiếc xe Mercedes Benz CLA 250 4 MATIC đời 2014 được rao bán thanh lý. Chiếc xe này được đăng bán từ cuối tháng 11/2019 với giá 750 triệu đồng. Tuy nhiên, việc nó vẫn nằm ở đây chứng tỏ chiếc xe có xuất xứ từ Hungari, đăng ký biển Thành phố Hồ Chí Minh này vẫn, chưa được bán.

Tìm kiếm thông tin về một chiếc xe Mercedes Benz CLA 250 4 MATIC 2014 đã qua sử dụng trên mạng, giá bán của nó rơi vào khoảng 950 triệu đồng, tức là cao hơn 200 triệu so với xe của ngân hàng rao bán. Tuy nhiên, do ngân hàng không cung cấp các thông tin khác về tình trạng xe ngoài dòng chữ "xe đã qua sử dụng, bảo quản kỹ" nên chưa thể tìm được lý do cho sự chênh lệch về giá này.

Ngoài ra, trên trang còn thông tin về một chiếc xe BMW 320I đời 2012. Theo thông tin mô tả, chiếc xe này "có hiện trạng sử dụng tốt, nội thất da bọc còn mới, nguyên bản, khung gầm, động cơ hoạt động còn tốt". Tuy nhiên, giá bán của nó lại không được công khai.

Phần nhiều những chiếc xe rao bán có giá dưới 500 triệu. Với các dòng xe 4 chỗ, mức giá phổ biến là từ 200-400 triệu. Tuy nhiên, cũng có một số xe được rao bán với mức giá 600-700 triệu nhưng cũng có một số mẫu chỉ hơn 100 triệu đồng. Các mức giá bán khởi điểm tương đối rẻ hơn so với giá xe đã qua sử dụng ngoài thị trường.

Ngân hàng SeABank cũng đang rao bán đấu giá tài sản đảm bảo là một chiếc Mercedes Benz C-Class C250 sản xuất năm 2015, giá khởi điểm 880 triệu đồng. Các trang rao bán ô tô đã qua sử dụng thường bán một chiếc xe tương tự với giá trên dưới 1 tỷ đồng tức cao hơn chút ít so với ngân hàng chào bán. Ngân hàng này cũng rao bán một chiếc Mazda 3 đời 2017 với giá 490 triệu đồng, thấp hơn so với giá chuyển nhượng phổ biến trên thị trường- khoảng 550-600 triệu đồng.

Techcombank mới đây cũng đăng thông báo bán đấu giá tài sản là một chiếc xe con nhãn hiệu Toyota Corolla đời 2015 với giá khởi điểm 390 triệu đồng, bao gồm cả phí công chứng hợp đông mua bán tài sản bán đấu giá và thuế TNCN nếu có.

Trước đó, ngân hàng này cũng ra thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đảm bảo là 30 ô tô, trong đó có 2 chiếc Toyota Camry 2.4 và 2 ô tô Toyota Camry 3.5 với giá khởi điểm lần lượt là 280 và 260 triệu đồng. Mức giá này cũng được coi là rẻ hơn đối với các loại xe tương tự được rao bán trên mạng.

Tại VPBank cũng đang rao bán hàng chục ô tô mang các thương hiệu như Chevrolet, Hyundai, Toyota, Mazda. Chiếc đắt nhất là Camry được báo giá khởi điểm hơn 1 tỷ đồng trong khi những chiếc hathback như Hyundai Grand i10 có giá khá thấp.

Tuy nhiên, anh Hiệp, một người chuyên kinh doanh xe cũ cho biết, dù các ngân hàng bán xe với giá khá rẻ so với trên thị trường nhưng để có thể "lọt vào" mua những chiếc xe như thế này thường rất khó, ấy là chưa kể các thủ tục còn rườm rà hơn so với mua bên ngoài.