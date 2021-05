Giáo viên mầm non mới ra trường ở TPHCM được nhận lương gấp đôi

Ngày 24/5, Sở GDĐT TPHCM đã có thông báo yêu cầu thành phố Thủ Đức, các quận huyện, các trường mầm non công lập triển khai thực hiện chế độ theo Nghị quyết 01/2021 và Nghị quyết 04/2021 của Hội đồng nhân dân TPHCM.

Theo đó, giáo viên mầm non mới ra trường được tuyển dụng mới (kể cả những người trong thời gian tập sự) kể từ năm học 2020-2021 đến hết năm học 2024-2025 thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, được nhà nước cấp kinh phí hoạt động, nhận theo chế độ:

Năm đầu được tuyển dụng, giáo viên mầm non được hỗ trợ 100% lương cơ sở/người/tháng; Năm thứ hai sau khi được tuyển dụng, giáo viên mầm non được hỗ trợ 70% lương cơ sở/người/tháng; Năm thứ ba sau khi được tuyển dụng, giáo viên mầm non được hỗ trợ 50% lương cơ sở/người/tháng. Từ năm thứ tư, thực hiện chế độ tiền lương cho giáo viên theo quy định hiện hành. Thời gian được áp dụng từ 23/3/2021.

Đối tượng áp dụng theo Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND là hợp đồng giáo viên dưới 12 tháng hoặc hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng.

Chế độ hỗ trợ đối với giáo viên có hợp đồng lao động dưới 12 tháng với mức hỗ trợ bằng mức lương tối thiểu Vùng I do Chính phủ công bố, thời gian hỗ trợ 9 tháng/năm. Hợp đồng nhân viên nuôi dưỡng được hỗ trợ bằng 50% mức lương tối thiểu Vùng I do Chính phủ công bố (chi từ ngân sách thành phố), còn lại chi từ nguồn xã hội hóa (tùy theo điều kiện cụ thể của từng đơn vị), thời gian hỗ trợ 9 tháng năm.