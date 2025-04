Bộ phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" khép lại, chắc hẳn hình ảnh người đàn ông Gwan Sik - người chồng tận tụy, người bố hết lòng vì con cái, cuối đời ngã bệnh vì ung thư, phải nằm viện hóa trị - vẫn im đậm trong tâm trí nhiều người. Người đảm nhiệm và làm nên thành công của vai diễn này là nam diễn viên Park Hae Joon.

Năm 2020, Park Hae Joon từng bị nhiều khán giả "ném đá" khi vào vai người chồng ngoại tình trong phim "Thế giới hôn nhân". 5 năm sau, anh lấy lại hình tượng trên màn ảnh khi đảm nhận vai Gwan Sik ở phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt".

Để thể hiện hình ảnh một Gwan Sik suy kiệt vì ung thư, đặc biệt ở các cảnh hóa trị, mang đến sự chân thực đầy xúc động cho nhân vật, mới đây, Park Hae Joon (48 tuổi) tiết lộ anh đã phải nỗ lực giảm 8kg trong 2 tuần. Tuy nhiên, phương pháp giảm cân bằng cách hạn chế nước của anh đã gây ra nhiều tranh cãi và lo ngại về tác động tiêu cực đến sức khỏe.

Park Hae Joon chia sẻ: "Vì bối cảnh phim diễn ra trong bệnh viện nên tôi cần có sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình. Tôi đã giảm nước giống như các vận động viên đối kháng thường làm trước khi cân. Nhờ đó, tôi đã giảm được 7-8kg" . Anh tiếp tục giải thích: "Trong 10 ngày, tôi uống 3 lít nước mỗi ngày. Sau đó, khoảng một tuần trước khi quay, tôi giảm xuống còn 500ml. Cơ thể đã quen với việc tiếp nhận 3 lít nước mỗi ngày nên vẫn bài tiết lượng nước tương đương, mặc dù lượng nước nạp vào đã giảm đi đáng kể. Tôi còn kết hợp xông hơi và tập các bài thể dục nhịp điệu nhẹ để đổ mồ hôi" .

Nam diễn viên nói thêm: "Ngày trước khi quay, tôi hoàn toàn không uống nước. Sáng hôm sau thức dậy, tôi thấy người mình nhẹ hẳn đi. Đến ngày quay, tôi cảm thấy kiệt sức và mắt mờ đi. Nhờ vậy mà tôi trông tiều tụy và yếu ớt hơn, điều này rất có ích cho việc diễn xuất nhân vật Gwan Sik đang bệnh" .

Hạn chế uống nước tác động đến sức khỏe thế nào và những ai không nên học theo

Phương pháp hạn chế nước của Park Hae Joon đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số người khen ngợi sự tận tâm của anh với nghề, nhưng phần lớn bày tỏ lo ngại về tính an toàn.

Việc giảm lượng nước uống như Park Hae Joon sẽ khiến cơ thể mất nước, dẫn đến giảm cân tạm thời. Ngoài ra, việc giảm sưng phù cũng khiến cơ thể có cảm giác nhẹ nhõm hơn. Tuy nhiên, đây chỉ là hiện tượng mất nước chứ không phải giảm mỡ, do đó không phải là phương pháp giảm cân hiệu quả. Việc chỉ uống 500ml nước mỗi ngày là một cách hạn chế nước rất cực đoan và có thể gây ra nhiều tác dụng phụ.

Theo nghiên cứu từ Journal of the American College of Nutrition, mất nước nghiêm trọng (giảm 2-3% trọng lượng cơ thể do thiếu nước) có thể gây mệt mỏi, chóng mặt, và rối loạn nhịp tim. Việc cố ý ngừng uống nước trong thời gian dài, như Park Hae Joon đã làm, vượt xa ngưỡng an toàn, đẩy cơ thể vào trạng thái nguy hiểm.

Cơ thể con người có 60-70% là nước, nếu thiếu nước sẽ xuất hiện các triệu chứng mất nước như sau.

Đầu tiên, lượng máu lên não giảm sẽ gây đau đầu và giảm khả năng tập trung. Việc giảm thể dịch khiến huyết áp giảm, dẫn đến chóng mặt và tụt huyết áp thế đứng. Hơn nữa, thiếu nước cũng làm chậm quá trình trao đổi chất và dễ gây mệt mỏi. Như Park Hae Joon đã chia sẻ, việc giảm lượng nước uống cũng ảnh hưởng đến ngoại hình. Thiếu nước khiến tuần hoàn máu kém, làm nổi rõ các mạch máu dưới mắt, khiến quầng thâm trở nên đậm hơn và trông mệt mỏi hơn.

Ngoài ra, khi bị mất nước, các tế bào da không được cung cấp đủ nước, khiến da mặt dễ bị khô, mất độ đàn hồi. Điều này làm các nếp nhăn quanh mắt rõ hơn, da xỉn màu và trông già nua, mệt mỏi.

Đặc biệt, việc kết hợp xông hơi và tập thể dục nhịp điệu như Park Hae Joon sẽ khiến cơ thể mất nước nhiều hơn qua đường mồ hôi, làm trầm trọng thêm các triệu chứng mất nước. Khi tập thể dục mà thiếu nước, quá trình đốt cháy mỡ sẽ diễn ra chậm hơn. Thậm chí, việc mất cơ có thể làm giảm tỷ lệ trao đổi chất cơ bản, khiến cơ thể dễ tăng cân hơn. Người trưởng thành cần uống khoảng 1,5-2 lít nước mỗi ngày để duy trì quá trình trao đổi chất diễn ra bình thường. Sau khi tập thể dục nhịp điệu, xông hơi, cơ thể mất nhiều nước hơn qua mồ hôi, vì vậy cần bổ sung đủ nước trước và sau khi tập.

Uống nhiều lần, mỗi lần 200-300ml, sẽ giúp cơ thể hấp thụ nước tốt hơn so với việc uống một lúc một lượng lớn. Để giảm cân một cách lành mạnh, cần kết hợp uống đủ nước, chế độ ăn uống cân bằng và tập thể dục đều đặn. Đây là phương pháp an toàn và hiệu quả nhất.

Park Hae Joon từng thừa nhận cơ thể anh "không còn sức lực" và "mắt trũng sâu" sau quá trình này, cho thấy dấu hiệu rõ ràng của kiệt sức. Các chuyên gia y tế cảnh báo rằng đây không phải cách giảm cân bền vững hay lành mạnh, đặc biệt không phù hợp với:

Trẻ em và người già: Cơ thể nhạy cảm hơn với sự mất cân bằng nước.

Người có bệnh lý nền: Như tiểu đường, tim mạch, hoặc thận, vì mất nước có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh.

Phụ nữ mang thai: Cần nước để duy trì sức khỏe cho cả mẹ và thai nhi.

Sự hy sinh của Park Hae Joon cho vai diễn là minh chứng cho đam mê nghệ thuật, nhưng phương pháp giảm cân bằng cách hạn chế nước của anh không nên được xem là khoa học. Sức khỏe luôn cần được ưu tiên và bất kỳ ai muốn thay đổi cân nặng nên tham khảo ý kiến bác sĩ để chọn cách an toàn, khoa học hơn. Nghệ thuật đáng trân trọng, nhưng không nên đánh đổi bằng cái giá quá đắt.