Giấc mơ của mẹ tập 4: Diễm My bị nước bẩn rơi trúng mặt vì cứu sếp lớn

Phim truyền hình Giấc mơ của mẹ do Diễm My 9X, Nhan Phúc Vinh, Quốc Anh, Hồng Vân, Hữu Châu đóng chính hiện vẫn đang phát sóng và thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Kết thúc tập 3, nhân vật My (Diễm My 9X) rơi vào tình huống khó xử khi phải chứng kiến cảnh mẹ là bà Thanh (Hồng Đăng) đăng tin sang quán ăn để lấy tiền giao cho Minh (Nhan Phúc Vinh). Minh cần tiền để mở văn phòng luật sư, thay vì cầm cố xe hơi, anh chàng lại đề nghị bà Thanh sang quán. My - cô con gái luôn vì bố mẹ mà làm hết mọi chuyện dĩ nhiên không đồng ý. Vì My hiểu, tiệm ăn là tâm huyết cả đời của mẹ cô nên không thể vì Minh mà sang lại dễ dàng đến vậy.

My đã đến gặp Tài để ký lại hợp đồng thuê mặt bằng, lần này cô là người đứng tên chứ không phải bà Thanh.

Để giúp mẹ tiếp tục bán hàng, My đã lấy hết tiền dành dụm đến gặp Tài (Hiếu Hiền) để yêu cầu ký hợp đồng cho thuê mặt bằng mới. Điều này cũng đồng nghĩa với chuyện My giúp bà Thanh giải quyết được khó khăn trong chuyện thuê mặt bằng, ngoài ra, My cũng gián tiếp dập tắt ý định sang tiệm để lấy tiền làm ăn của Minh.

Mới đây, ekip sản xuất Giấc mơ của mẹ đã tung ra trailer cho tập 4, trong đó, nhiều tình tiết hấp dẫn đã được hé lộ. Sau khi My trả tiền thuê mặt bằng, bà Thanh có cuộc gặp riêng với Tài. Lúc này, bà Thanh vô cùng tức giận vì con gái đã tự ý ký hợp đồng mới.

My và Khang gặp nhau trong tập 4 Giấc mơ của mẹ.

Nhưng chuyện ký hợp đồng này chưa phải là tất cả rắc rối ập đến với cuộc đời My. Sau buổi ký hợp đồng, My nhận nhiệm vụ từ sếp yêu cầu cô đến xưởng ngay lập tức. Tiếp đến, My đối mặt với Khang (Quốc Anh) và có cuộc trò chuyện mang tính "cà khịa" lẫn nhau. Khang là kiến trúc sư có gia thế rất dữ dằn, nhưng trong mắt My thì anh chỉ là nhân viên sửa ống nước trong nhà vệ sinh.

Vì muốn cứu sếp mà My chịu cảnh bị rơi nước bẩn vào người.

Chẳng biết Khang và My đã nói với nhau những gì, chỉ biết là ngay sau đó, My trèo lên trần nhà sửa ống nước, Khang đi vào ngỏ ý giúp đỡ. Rồi sáng hôm sau, khi My đang đi cùng sếp lớn thì cô phát hiện khu vực trần nhà có điều gì đó kỳ lạ. Trước khi nước từ trên nhà rơi xuống, cô đã nhanh chóng đẩy sếp ra khỏi vị trí nguy hiểm. Vậy là My đã nhận cả đống nước bẩn rơi vào đầu, vào mặt thay cho sếp lớn. Nhìn My ướt nhẹp thảm thương, khán giả cứ gọi là vừa thấy thương, mà lại vừa buồn cười.

