Giấc mơ của mẹ: Minh (Nhan Phúc Vinh) đi ăn với bạn bỏ rơi gia đình, khiến My (Diễm My) tức giận

Tập đầu tiên của phim truyền hình Giấc mơ của mẹ đã lên sóng với loạt diễn biến gay cấn. Nửa tập đầu phim dành cho việc giới thiệu nhân vật, theo đó các thành viên trong gia đình bà Thanh (Hồng Vân) hiện ra cùng câu chuyện khác nhau.

Ông Quốc và bà Thanh mở quán ăn kiếm sống qua ngày.

Bà Thanh và ông Quốc (Hữu Châu) mở tiệm ăn để kiếm sống qua ngày. Ông bà nuôi 3 người con gồm Minh (Nhan Phúc Vinh), My (Diễm My), Cường (Trần Ngọc Vàng) khôn lớn thành người nhưng lại không hiểu hết những tâm tư của chúng. 1 ngày nọ, chủ nhà đến đòi lấy lại cửa hàng - nơi mà bà Thanh đang thuê để mở quán ăn. Muốn tiếp tục ký hợp đồng thuê nhà, vợ chồng bà Thanh phải đóng 6 tháng tiền cọc và 6 tháng tiền nhà. Cùng lúc phải trả quá nhiều tiền, bà Thanh bắt ông Quốc về lấy tiền đưa cho chủ nhà, lúc này đây, rắc rối mới bắt đầu ập đến.

Minh - cậu con trai lớn đang làm luật sư có tính sĩ diện rất cao. Bề ngoài, Minh cố tỏ ra sang chảnh, xài tiền với bạn bè như nước nhưng chưa bao giờ mang 1 đồng nào về báo hiếu cho vợ chồng bà Thanh. Minh kiếm ra tiền nhưng tiêu rất nhiều, Minh đầu tư cho bề ngoài để che giấu chuyện xuất thân không tốt. Minh luôn nghĩ rằng mình tài giỏi nhưng không thể vươn xa là vì nhà nghèo, bố mẹ chẳng có tiền để giúp anh mở văn phòng luật sư. Minh chẳng dám nói ra điều này mà chỉ âm thầm cố gắng kiếm tiền và giấu đi sự mặc cảm về gia cảnh với bạn bè đồng nghiệp.

Minh không có tiền nhưng vẫn cố tỏ ra sĩ diện trả 15 triệu đồng cho bữa ăn sinh nhật cùng các bạn đồng nghiệp.

Do có khúc mắc trong công việc, Minh quyết nghỉ làm để ra ngoài tự mở văn phòng luật sư. Cũng vì điều này mà Minh tiêu hết số tiền đang có rồi rơi vào tình cảnh trớ trêu. Vào ngày sinh nhật Minh, bố mẹ và các em ở nhà nấu ăn, chuẩn bị tiệc vô cùng ấm áp, còn Minh thì lại bị cuốn theo các đồng nghiệp ở công ty. Minh ngồi uống rượu ở nhà hàng trong khi bố mẹ đang chờ đợi dài cổ. Chưa hết, Minh còn sĩ diện đòi trả tiền cho bữa tiệc dù trong túi chẳng còn đồng nào.

Để giải quyết tình huống khó xử này, Minh gọi điện cho em trai Cường nhờ mang 15 triệu đồng đến. Cường không có tiền, cũng chẳng dám mượn bà Thanh nên đã liều mạng ăn cắp thẻ tín dụng của My. Sau khi có tiền trả cho nhà hàng, Minh trở về gặp bố mẹ rồi chứng kiến 1 trận cãi vã ầm ĩ.

My và bà Thanh cãi nhau ầm ĩ trong việc sinh nhật của Minh.

My tỏ ra tức giận khi hay tin bố mẹ bị ép phải đóng số tiền thuê nhà cực lớn. My càng uất ức hơn khi biết bố vì tin người mà bị lừa hết số tiền tiết kiệm dành dụm bấy lâu nay. My mắng Minh vì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân, đi làm bao nhiêu năm vẫn không thể phụ giúp bố mẹ. My thậm chí còn đổ lỗi rằng vì bà Thanh thương Minh nhiều hơn nên mới bắt My phải bỏ học giữa chừng. Năm xưa, do nhà nghèo mà chỉ đủ khả năng nuôi 1 mình Minh đi học nên bà Thanh đành cắn răng nhìn con gái không học hành đến nơi đến chốn.

Cuộc cãi vã này rồi sẽ đi về đâu? Ai sẽ giúp ông Quốc - bà Thanh giải quyết vấn đề tiền thuê nhà?

