Giấc mơ của mẹ: Nhan Phúc Vinh - Diễm My 9X cãi nhau nảy lửa

Tập 2 của phim truyền hình Giấc mơ của mẹ khiến khán giả có cảm xúc trái ngược về cách hành xử của Minh (Nhan Phúc Vinh). Minh là luật sư giỏi, có chí hướng tuy nhiên anh lại mắc chứng sĩ diện hão, lúc nào cũng sợ bạn bè biết mình nghèo. Oái oăm thay, Minh chơi với toàn con nhà giàu, vậy nên Minh phải cố vay mượn để mua xe sang, điện thoại xịn rồi ăn mặc đỏm dáng nhằm không cho đám bạn giàu có chê khinh mình.

Cũng vì cái tính chẳng muốn thua kém ai nên Minh mới gây ra áp lực tài chính cho cô em gái My (Diễm My). Năm xưa, My phải bỏ học sớm để đi làm kiếm tiền cho Minh đóng học phí. Bất cứ khi nào gia đình nảy sinh vấn đề liên quan đến tiền bạc là My đều phải giúp bố mẹ giải quyết. Bà Thanh (Hồng Vân) dù rất thương các con nhưng từ sâu thẳm trong lòng vẫn có tâm lý thiên vị con trai hơn. Uất ức và giận dữ, My mới cãi nhau với mẹ. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, My đã quát lớn với bà Thanh rằng vì sao lại sinh ra cô.

Minh và My thường xuyên cãi nhau chuyện tiền bạc và trách nhiệm với gia đình.

Cùng thời điểm này, gia đình bà Thanh rơi vào hoàn cảnh túng thiếu vì bị chủ nhà là Tài (Hiếu Hiền) bắt đóng liền 12 tháng tiền nhà mới tiếp tục ký hợp đồng cho thuê mặt bằng. Tài rất thích My nhưng My thì ghét Tài. Vì muốn giải quyết chuyện tiền thuê nhà nên bà Thanh mới gợi ý cho My thử đi uống nước với Tài rồi nói vài lời nhỏ nhẹ.

Ban đầu, My không muốn làm điều này, song tới lúc nghĩ đến cảnh quán ăn của mẹ bị dẹp, My đành đến gặp Tài. Nhưng rắc rối lúc này lại nảy sinh nhiều hơn, My chẳng những không giúp mẹ giải quyết vụ tiền thuê mặt bằng mà còn làm cho Khang (Quốc Anh) hiểu lầm rằng cô là kẻ đào mỏ.

My bị Khang hiểu nhầm là kẻ đào mỏ.

Từ đây, mối nhân duyên giữa Khang và My đã nảy sinh. Khang là công tử nhà giàu nhưng muốn ra ngoài tự lập, còn My lại là cô gái nghèo ngổ ngáo, liệu rằng cặp đôi này sẽ gây ra những tình huống dở khóc dở cười nào đây?

Minh muốn mẹ sang lại quán ăn để đưa hết tiền cho anh đầu tư mở văn phòng luật sư.

Về phần Minh, anh chàng khiến khán giả hoang mang vì yêu cầu bà Thanh sang lại quán ăn, rồi sau đó đưa tiền cho anh mở văn phòng luật sư. Minh muốn mở văn phòng luật mà không có đủ tiền, trong lúc vào ngân hàng cầm cố xe hơi thì Minh gặp bà Thanh. Cuối cùng, Minh không thế chấp xe hơi nữa mà đề nghị mẹ sang lại quán ăn. Tình tiết này làm khán giả nhói lòng, vừa giận Minh mà cũng vừa thương bà Thanh. Minh làm vậy là đúng hay sai?

https://afamily.vn/giac-mo-cua-me-nhan-phuc-vinh-diem-my-9x-cai-nhau-nay-lua-20220702233545496.chn