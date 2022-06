Diễm My 9X - Nhan Phúc Vinh nói lý do đóng vai anh em trong phim truyền hình về mẹ

Chiều tối 28/6, đoàn phim Giấc mơ của mẹ đã có buổi gặp gỡ truyền thông để giới thiệu dàn cast và ngày phát sóng. Giấc mơ của mẹ có nội dung xoay quanh 1 gia đình nhiều rắc rối, trong đó Diễm My 9X và Nhan Phúc Vinh đóng vai 2 anh em ruột.



Trước Giấc mơ của mẹ, Nhan Phúc Vinh và Diễm My rất được yêu thích vì đóng vai người yêu ở Tình yêu và tham vọng. Sang đến dự án mới, cặp đôi không làm người yêu nữa mà lại hóa thân thành anh trai, em gái.

Nhan Phúc Vinh và Diễm My 9X thu hút nhiều sự chú ý ở sự kiện ra mắt phim truyền hình mới.

Nói về việc không tiếp tục làm người yêu như ở Tình yêu và tham vọng, Nhan Phúc Vinh cho biết, ban đầu anh được nhắm đến cho vai khác, không phải anh trai Diễm My. Tuy nhiên, sau đó vì thấy vai anh trai hợp với mình hơn nên Nhan Phúc Vinh đã đổi sang đóng anh trai. Ngoài ra, Nhan Phúc Vinh cũng khẳng định có nhiều lý do dẫn đến việc đổi vai này nhưng việc cảm thấy thích thú với vai anh trai là lý do đáng nói nhất.

Diễm My 9X.

Về phần Diễm My, cô dành cho Nhan Phúc Vinh nhiều lời khen. Sau khi khen Nhan Phúc Vinh xong, Diễm My đã xin được ôm Nhan Phúc Vinh 1 cái. Cảnh Diễm My - Nhan Phúc Vinh ôm nhau trong họp báo đã được đông đảo quan khách vỗ tay ủng hộ.

Giấc mơ của mẹ được làm lại từ bộ phim truyền hình ăn khách của Hàn Quốc vào năm 2015, Giấc mơ của mẹ xoay quanh câu chuyện về cuộc đời của bà Thanh.

Hoàng Oanh làm MC cho sự kiện.

Bà hy sinh cả cuộc đời để chăm lo cho chồng và ba người con nhưng đến mãi sau này, các con mới thấu hiểu nỗi lòng của mẹ.

NSND Hồng Vân sẽ thủ vai bà Thanh, người mẹ tần tảo cả đời vì gia đình. Tình thương quá lớn của bà đôi khi trở thành sự áp đặt khiến con cái dần trở nên xa cách.

Vào vai ông Quốc - chồng bà Thanh là NSƯT Hữu Châu. Tuy không phải là trụ cột trong gia đình và thường tự ti về vấn đề tài chính nhưng ông lại là cầu nối giúp cân bằng mối quan hệ giữa con cái và ba mẹ.

Các diễn viên tham gia bộ phim Giấc mơ của mẹ.

Nhan Phúc Vinh sẽ vào vai Quang Minh, người con đầu của đôi vợ chồng. Anh là một luật sư giỏi, có chí tiến thủ nhưng gia trưởng và ưa sĩ diện. Diễm My 9x sẽ vào Trà My, người con thứ hai của đôi vợ chồng.

Trà My là nhân vật lanh lợi và chính trực, dù rất yêu thương mẹ nhưng vì những bất đồng quan điểm mà Trà My và bà Thanh luôn tỏ ra căng thẳng với nhau. Con út trong gia đình là chàng trai trẻ, đầy hoài bão Kiên Cường do Trần Ngọc Vàng đảm nhận.

https://afamily.vn/diem-my-9x-nhan-phuc-vinh-noi-ly-do-dong-vai-anh-em-trong-phim-truyen-hinh-ve-me-20220628202819316.chn