Phim Giấc mơ của mẹ: My (Diễm My) bị đuổi việc

Kết thúc tập 9 Giấc mơ của mẹ, My (Diễm My 9X) đang vướng vào hàng tá rắc rối liên quan đến chuyện bị vu tội ăn cắp bí mật công ty. Trong đoạn preview giới thiệu tình tiết cho tập 10 sắp lên sóng, My lại tiếp tục gây hoang mang bởi mớ bòng bong vu oan giá họa này.

Để tự minh oan, My đồng ý cho người của công ty đến nhà khám xét. Nhưng trước khi quá trình khám xét được thực hiện thì bà Thanh (Hồng Vân) đã đuổi hết đám người công ty ra khỏi nhà. Bà Thanh cho rằng con gái trong sạch thì chẳng có lý do nào phải chịu cảnh ê chề là bị khám xét như thế này.

Bà Thanh và ông Quốc hùng hổ đuổi hết những người đòi khám xét nhà đi về.

Bên cạnh đó, đoạn preview tập 10 cũng hé lộ cảnh bà Thanh quyết đến công ty của My để làm rõ trắng đen mọi chuyện. Giữa công ty hằng trăm người đang nhìn, bà Thanh la hét om sòm và mắng những nhân viên hôm trước đã đến nhà đòi khám xét. Bà Thanh cho rằng My là người trong sạch và không hề ăn cắp bí mật công ty. Vậy nên, công ty không được đuổi việc My khi mọi chuyện còn chưa được điều tra rõ ràng, sáng tỏ.

Bà Thanh là người học hành không nhiều, cả đời chỉ quen buôn bán. Nay chứng kiến cảnh con gái bị vu oan giá họa, bà Thanh quyết không thể ngồi yên. Bà Thanh thậm chí còn đòi kiện những người đã vu oan cho con gái và những người đòi đến nhà khám xét, xâm phạm quyền riêng tư.

Bà Thanh đến công ty của My quậy phá để tìm cách minh oan cho con gái.

Nhưng đâu thể nào vì bà Thanh đến công ty "quậy phá" mà vụ việc của My được dàn xếp nhanh chóng được. Ngay sau đó, My nhận thêm thông tin là đội kỹ thuật đã kiểm tra máy tính cá nhân của cô, đồng thời phát hiện ra chuyện My đã 2 lần gửi email cho công ty đối thủ. Tiết lộ này là đòn đánh chí mạng và My, khiến cô mất cơ hội được tiếp tục làm việc. Vì nhân chứng, vật chứng đều đã có đủ nên bây giờ, My chỉ còn cách dọn đồ rời khỏi công ty cùng tờ quyết định cho thôi việc.

My nhận tin dữ là đội ngũ kỹ thuật kiểm tra máy tính cá nhân, thấy cô đã 2 lần gửi email cho công ty đối thủ.

Số phận của My rồi sẽ ra sao? Gia đình bà Thanh sẽ làm gì để cứu con gái? Câu trả lời sẽ có trong những tập tiếp theo của Giấc mơ của mẹ.

