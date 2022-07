Giấc mơ của mẹ: Nhan Phúc Vinh - Diễm My phải đi cứu bố

Ekip sản xuất của phim truyền hình Giấc mơ của mẹ vừa tung ra đoạn trailer giới thiệu cho tập 7 lên sóng tuần sau. Theo đó, ông Quốc (Hữu Châu) vì muốn kiếm tiền giúp đỡ cho vợ con nên đã nhận lời làm vũ sư. Nào ngờ, trong lúc đang nhảy múa thì ông Quốc lại bị đánh ghen. Lý do là có 1 học viên nữ cứ ôm eo rồi tựa vai ông Quốc, chính điều này đã làm cho chồng bà ta hiểu lầm rồi đuổi đánh ông Quốc.

Ông Quốc tiếp tục gây tai họa và bị đưa đến đồn công an.

Trong tập 7 sắp lên sóng, ông Quốc bị đưa đến đồn công an. Sau đó, vợ con của ông Quốc gồm bà Thanh (Hồng Vân), My (Diễm My 9X) và Minh (Nhan Phúc Vinh) đã đến để bảo lãnh. Khổ thân cho My, vừa mới vét hết tiền tiết kiệm để giúp bố mẹ trả tiền thuê mặt bằng làm quán ăn, nay lại đến đồn công an theo cái cách không thể ngờ tới. Lúc nghe tin ông Quốc bị đánh ghen vì có "quan hệ bất chính" với người phụ nữ khác, My hốt hoảng tái xanh mặt mày.

Cũng may, vì Minh làm luật sư nên những chuyện rắc rối thế này cậu chàng giải quyết khá nhanh gọn lẹ. Chẳng biết sau vụ bị đánh ghen này, ông Quốc còn khiến vợ con chịu thêm tủi hờn nào nữa đây?

Vợ và các con của ông Quốc phải đến đồng công an để giải quyết rắc rối.

Ở diễn biến khác, Cường (Trần Ngọc Vàng) đang rơi vào mối quan hệ yêu đương lằng nhằng với con gái chủ tịch. Ban đầu, Cường chỉ đóng giả làm đối mặt xem mắt của vị tiểu thư, nào ngờ tiểu thư giàu có xinh đẹp kia lại thích anh chàng thật.

Vì không kiểm soát được tình cảm, vị tiểu thư kia còn chủ động ôm và hôn môi Cường. Oái oăm hơn nữa, Cường cũng thích cô gái đó. Như vậy, nếu Cường tiếp tục che giấu thân phận, đóng giả soái ca giàu có để hẹn hò vị tiểu thư thì anh chàng sẽ gây ra nhiều rắc rối lắm.

Cường đã vướng vào mối quan hệ yêu đương rối rắm với vị tiểu thư nhà giàu xinh đẹp.

Trong gia đình của ông Quốc - bà Thanh, mỗi người đều có câu chuyện riêng. Người thì chật vật với con đường phát triển sự nghiệp, người thì cả đời hy sinh con gia đình, người lại gây khó chịu vì thương con trai nhiều hơn con gái, càng xem phim Giấc mơ của mẹ, khán giả càng cảm thấy xót xa trước loạt tình tiết đời thường được cài cắm vào bộ phim.

Những tập tiếp theo của bộ phim Giấc mơ của mẹ sẽ lên sóng trên HTV2 và VieON.

