NSƯT Hữu Châu tiết lộ sự thật sau cảnh đánh Nhan Phúc Vinh trong "Giấc mơ của mẹ"

Phim truyền hình Giấc mơ của mẹ do Diễm My, Nhan Phúc Vinh, Hữu Châu, Hồng Vân đóng chính hiện đang phát sóng trên HTV2 và thu hút nhiều sự chú ý. Mới đây, NSƯT Hữu Châu đã chia sẻ về các đồng nghiệp trẻ như Diễm My, Nhan Phúc Vinh khi có dịp hợp tác ở dự án này.

Tong tập 5, Quang Minh (Nhan Phúc Vinh) đã bộc lộ sự ích kỷ của bản thân khi trách mắng em gái Trà My (Diễm My 9X). Đứng giữa áp lực phải thành công, phải nuôi cha mẹ nhưng vẫn chưa thể làm được điều gì, Quang Minh trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Thấy con gái luôn phải hy sinh ước mơ để phụ giúp gia đình nhưng lại bị anh ruột mắng thậm tệ, ông Quốc (Hữu Châu) đã đánh con trai.

Cảnh ông Quốc đánh Minh để bênh vực My gây xúc động cho khán giả.

Cú đánh con "giáng trời" của ông Quốc chân thật đến mức khiến nhiều khán giả lầm tưởng cảnh quay được thực hiện thật 100%. Tuy nhiên khi nói về phân đoạn này, NSƯT Hữu Châu đã có những chia sẻ chi tiết hơn về tình hình thực tế lúc đó.

Nam nghệ sĩ bày tỏ: "Nếu cảnh quay đó là một cái tát thật với Nhan Phúc Vinh thì tôi là một diễn viên không được tốt. Bởi vì cảnh quay được quay lại bao nhiêu lần thì làm sao mà Vinh chịu được nếu nó thật chứ. Với một diễn viên có nhiều năm làm nghề và được đào tạo như tôi thì việc diễn hình thể là một điều bắt buộc và cần thiết khi diễn xuất. Mọi người nhìn vào thấy nó rất thật nhưng thật ra Vinh không hề đau".

Hữu Châu.

Mặt khác, để diễn xuất nhập tâm vào một phân đoạn khó như thế, NSƯT Hữu Châu cho biết cả anh, Nhan Phúc Vinh và các diễn viên khác như Hồng Vân, Diễm My, Trần Ngọc Vàng đều phải tự nuôi lấy cảm xúc cho nhân vật. Điều này có nghĩa rằng bản thân người diễn viên như nam nghệ sĩ phải hiểu được mục đích, thông tin muốn truyền đạt và nhiệm vụ tối cao nhất mà nhân vật đó đối với cảnh quay là gì.

NSƯT Hữu Châu cũng không ngần ngại chia sẻ sự thân thiết của mình với đàn em Nhan Phúc Vinh là một trong những lý do giúp cho sự phối hợp của cả hai không bị gượng gạo mà rất ngọt.

Diễm My 9X đóng vai My.

Khi nói về Diễm My, Hữu Châu cũng dành cho nữ diễn viên nhiều lời khen. Hữu Châu cho rằng Diễm My đã hoàn thành tốt vai diễn. Hữu Châu kể thêm: "Diễm My đâu phải là lần đầu làm con của tôi đâu, đây là lần thứ hai rồi đó. Những vai người cha trước đó của tôi đều là dí dỏm, hài hước, dĩ hòa vi quý trong gia đình thôi. Tôi thường vào những vai về người cha hiền từ, nhân hậu, thương con cái nhưng phải nói là vai ông Quốc nó khác hẳn. Những bi kịch, những cảnh khóc, những sự việc đau khổ của ông Quốc đều nhiều hơn so với trước đây. Dĩ nhiên, mỗi vai có một cái hay nhưng với tôi vai ông Quốc khiến tôi diễn đã nhất, thích và đọng lại nhiều thứ nhất".

Chứng minh cho việc phải quay rất nhiều cảnh khóc khác nhau, NSƯT Hữu Châu tiết lộ hôm trước khi phỏng vấn anh phải quay một cảnh góc cuối vào lúc 10 giờ đêm. Dù đã thấm mệt vì một ngày quay dài nhưng nam nghệ sĩ vẫn cố gắng nhập vai hết sức có thể để hoàn thành nó.

