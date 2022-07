Giấc mơ của mẹ: My (Diễm My 9X) bị vu oan là bán bí mật công ty cho đối thủ

Tập 8 của phim truyền hình Giấc mơ của mẹ vừa lên sóng với loạt tình tiết gây bất lợi cho My (Diễm My 9X). My là cô gái chăm chỉ, hiền lành nhưng luôn gặp vận xui vì những rắc rối từ trên trời rơi xuống. Trong quá khứ, vì gia đình quá nghèo nên My mới nghỉ học để đi làm công nhân. Số tiền dành dụm được cô dùng cho việc đóng học phí giúp anh trai Minh (Nhan Phúc Vinh).

Nhờ chăm chỉ, My cuối cùng cũng có cơ hội thăng tiến. Cô được lên khối văn phòng làm việc chứ không phải vất vả làm trong khu vực nhà xưởng nữa. Tuy nhiên, chính vì sự thăng tiến này mà My bị kẻ xấu vu oan giá họa. Đến công ty vào tối muộn để lấy tài liệu, My va phải một người đàn ông khả nghi và nhặt được chiếc USB do người đó đánh rơi.

My từng làm công nhân để kiếm tiền nuôi anh trai ăn học.

Đến ngày thuyết trình ứng tuyển, Trà My được cả nhà cổ vũ tinh thần, đặc biệt là ông Quốc chăm chút cho con gái từng li từng tí. Nhưng họa vô đơn chí, buổi thuyết trình của My bị hủy vì cô bị nghi ngờ tiết lộ bí mật của công ty, ăn cắp và bán những mẫu thiết kế mới cho công ty đối thủ. Để chứng minh mình trong sạch, My chấp nhận để cho công ty điều tra nội bộ. Tuy nhiên, những cố gắng My bỏ ra đã trở thành vô ích vì camera chỉ ghi lại cảnh Trà My có chạm mặt kẻ đột nhập chứ không nói rõ tình huống là cô bị vu oan.

My bị các đồng nghiệp nghi ngờ là người bán bí mật của công ty cho đối thủ.

Bên cạnh đó, còn có người đứng ra làm chứng là My đã đưa tài liệu cho người ngoài. Khi sự việc chưa sáng tỏ, My còn bị đồng nghiệp xấu tính tung tin bôi nhọ khắp nơi. Trước tình huống bất lợi, My tìm cách liên hệ với trưởng bộ phận thiết kế để tìm hiểu và tìm cách minh oan cho bản thân nhưng tình hình không mấy khả quan.

Trong một diễn biến khác, Cường (Trần Ngọc Vàng) suýt lộ thân phận bác sĩ giả mạo khi cha con ông Phát (Huỳnh Anh Tuấn) và Thanh Hằng (Ngân Hòa) đã hẹn gặp gỡ ra mắt giữa 2 gia đình. Vừa mới nhận việc tài xế, Cường đành bỏ việc để chạy đến điểm hẹn, phối hợp với anh bạn "bác sĩ thật" diễn trò ve sầu thoát xác.

Cường ngày càng chìm sâu vào rắc rối với cô tiểu thư xinh đẹp Hằng.

Trong khi Cường giữ chân Hằng thì anh bạn kia ứng phó với người lớn rồi tìm cớ rút lui trong êm đẹp. May mắn trót lọt, Hằng chẳng mảy may nghi ngờ chàng bạn trai có thái độ mập mờ. Lúc này, trong lòng Cường đã nảy sinh tình cảm thật sự dành cho Hằng, chỉ là vì mặc cảm thân phận nghèo hèn nên Cường mới tìm cách tránh né cô. Rồi chuyện yêu đương của Hằng với Cường sẽ ra sao khi khoảng cách giàu nghèo giữa 2 người quá lớn?

