Giấc mơ của mẹ: Minh (Nhan Phúc Vinh) khó xử khi gặp lại người yêu cũ

Tập 7 của phim truyền hình Giấc mơ của mẹ vừa lên sóng cùng với loạt tình tiết kịch tính. Đáng chú ý nhất trong tập này là cảnh Minh (Nhan Phúc Vinh) gặp lại người yêu cũ thời còn Đại học. Ngoài ra, khán giả cũng chú ý đến tình tiết My (Diễm My 9X) chạm mặt Khang (Quốc Anh) ở đồn công an.

Mở đầu tập 7 là trận giận hờn "như cơm bữa" giữa hai mẹ con bà Thanh (Hồng Vân) và Trà My. Thấy con gái ít chăm lo cho bản thân, bà Thanh đưa Trà My đi mua sắm quần áo. Nhưng không vì việc này mà hai mẹ con trở nên gần gũi, thân thiết hơn. Bà Thanh trách móc con gái tự quyết mọi chuyện, còn Trà My thì bực bội khi mẹ chẳng chịu thay đổi nếp nghĩ, trong lòng muốn giữ lại quán ăn mà ngoài miệng cứ nói cứng. Đang cãi nhau tưng bừng thì bà Thanh và My buộc phải dừng lại vì nhận được thông tin ông Quốc bị đưa vào đồn công an vì đánh nhau, gây rối trật tự công cộng.

Mẹ con bà Thanh - My cãi nhau ngay trong cửa hàng quần áo.

Ông Quốc vì đi làm vũ sư với mong muốn kiếm tiền giúp vợ, nào ngờ dẫn tới hiểu lầm và bị đánh ghen. Trọng Khang chỉ là người qua đường, vô tình bị cuốn vào rắc rối của ông Quốc và cuối cùng được bế lên công an phường cùng với nhóm người đã hành hung họ. Tới giải cứu, bà Thanh mắng cho ông chồng rắc rối một trận ngay giữa đồn công an. Còn Trà My - Trọng Khang ngỡ ngàng chạm mặt trong tình huống không ai ngờ.

Mọi chuyện được giải quyết nhanh gọn khi luật sư Quang Minh (Nhan Phúc Vinh) tới bảo lãnh cho ba. Nhưng Trọng Khang vẫn bị tạm giữ vì không mang theo giấy tờ tùy thân. Dù cho Trà My mở lời nhờ vả, Quang Minh vẫn từ chối bảo lãnh giúp Trọng Khang vì không muốn lo chuyện bao đồng. Thậm chí, anh còn gắt gỏng bảo ba nên an phận, đừng gây thêm chuyện phiền nhiễu cho gia đình.

Ông Quốc và Khang bị đưa vào đồn công an trong tình huống bất đắc dĩ.

Tuy nhiên chỉ 1 lát sau, Minh đã ra tay giúp Khang. Nguyên do là sau khi biết Trọng Khang là con trai bà Hồng - một nữ doanh nhân thành đạt nổi tiếng, Quang Minh lập tức thay đổi thái độ, chủ động ra tay giúp đỡ nhằm gây dựng mối quan hệ với tầng lớp thượng lưu. Trà My không hề hay biết mục đích hành động của anh hai nên cảm thấy lạ khi Quang Minh đột nhiên quan tâm, dò hỏi mối quan hệ giữa cô và Trọng Khang.

Minh khó xử khi gặp lại người yêu cũ.

Mặt khác, Quang Minh cũng có nỗi khổ tâm riêng, vì miếng cơm manh áo mà phải nhịn nhục, chịu đựng gã bạn khó ưa nay là sếp của mình. Cay đắng hơn, bạn gái cũ của Quang Minh giờ đang là vợ sắp cưới của gã sếp hợm hĩnh kia. Bất đắc dĩ phải làm lái xe đưa sếp về nhà, Quang Minh tiên tục bị sếp và tình cũ cà khịa về cái tội nghèo hèn mà lại còn cả gan giỏi giang hơn sếp.

