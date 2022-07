Giấc mơ của mẹ: Minh (Nhan Phúc Vinh) bị đánh vì nặng lời với em gái (Diễm My 9X)

Tập 5 của phim truyền hình Giấc mơ của mẹ vừa lên sóng cùng với loạt diễn biến căng thẳng. Trong tập này, Minh (Nhan Phúc Vinh) và My (Diễm My 9X) đã có cuộc cãi nhau gay gắt.

Sau khi biết chuyện My âm thầm đến gặp Tài (Hiếu Hiền) để ký hợp đồng thuê nhà, bà Thanh (Hồng Vân) đã tức giận đến mức la mắng con gái. Đúng lúc này, Minh (Nhan Phúc Vinh) cũng vừa về đến nhà và nghe rõ thông tin quán ăn không sang lại được nữa. Điều này cũng đồng nghĩa với chuyện Minh không có tiền để mở văn phòng luật.

My làm tất cả để bảo vệ gia đình.

Cho rằng My không biết gì hết mà cố tình phá chuyện làm ăn của mình, Minh đã mắng My rất nặng lời. Minh thậm chí còn cho rằng My đang ghen tỵ với anh nên luôn tỏ ra giỏi giang để cả nhà phải biết ơn. Minh nói trong sự hậm hực: "Mày muốn cả nhà biết đến mày, biết mày giúp đỡ cả nhà, mày không bằng tao. Mày làm hết mọi chuyện nhưng chưa bao giờ được coi trọng bằng tao".

Nghe đến đây, My sốc đến mức chỉ muốn khóc, cô chẳng thể ngờ đến chuyện cố gắng làm bao nhiêu chuyện rồi cuối cùng lại bị anh trai xem như là đồ bỏ đi. Đứng ngoài cánh cửa, ông Quốc (Hữu Châu) vừa nghe Minh nói đã lao đến đánh con trai. Ông Quốc bênh vực My với lý do rằng vì cái nhà này mà cô đã hy sinh ước mơ, dành dụm từng đồng. Đáng lý ra Minh phải nói lời cám ơn em gái, đằng này anh chàng còn mắng em, điều đó khiến ông Quốc tức đến mức mất kiểm soát.

Ông Quốc đánh Minh vì đã không giúp đỡ được bố mẹ mà còn mắng em gái nặng lời.

Chưa dừng lại, bà Thanh sau đó đã lén đến gặp My để hỏi cô còn tiền hay không. Bà Thanh muốn mượn tiền của My để cho Minh làm ăn. Bà Thanh chỉ quan tâm đến cảm xúc của Minh chứ không nghĩ rằng lời nói đó làm My đau khổ. Cho đến cuối cùng, bà Thanh vẫn chỉ quan tâm đến con trai cả mà thôi.

Những ngày kế tiếp, My đi làm và vướng vào rắc rối với Khang (Quốc Anh). Khi My đang bị cấp trên la rầy thì Khang xuất hiện rồi bênh vực. Cấp trên của My tỏ ra khó chịu khi Khang nói đỡ cho My.

Chuyện tình oan gia ngõ hẹp của Khang và My đã bắt đầu.

Đúng lúc này, giám đốc công ty là bà Hồng đến, vì không muốn gặp bà Hồng nên Khang đã tìm chỗ trốn. My hoang mang chưa biết vì sao Khang phải làm điều này, còn Khang thì nhất mực không muốn gặp vị giám đốc kia. Vì Khang chính là con trai của giám đốc. Khang rất sợ mọi người nói rằng anh dựa hơi người mẹ giàu có nên bất cứ khi nào có cơ hội, Khang cũng che giấu mối quan hệ này.

Những tập tiếp theo của Giấc mơ của mẹ sẽ lên sóng trên HTV2 và VieON.

