Giấc mơ của mẹ: Minh đứng ra làm luật sư giúp My giải oan

Những diễn biến tiếp theo của phim truyền hình Giấc mơ của mẹ vẫn đang thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả. Ở tập 10 vừa lên sóng, My (Diễm My 9X) bị đuổi việc và tiếp tục chìm vào mớ rắc rối liên quan đến chuyện các mẫu thiết kế của công ty bỗng dưng biến mất.

My vốn là nhân viên làm việc tại xưởng, cô không được học hành nhiều nên luôn có cảm giác thua kém người khác. Bằng sự cố gắng không ngừng, My đã được chuyển lên phòng dự án, nhưng chưa làm được ngày nào ra hồn thì My bị tố bán tài liệu công ty cho đối thủ. Cũng vì việc bị vu oan này mà My mất công việc, lại còn đối mặt với nguy cơ bị khởi tố.

Minh xuất hiện kịp thời và đứng ra làm luật sư cho em gái.

Ở đoạn clip giới thiêu cho tập 11 sắp phát sóng, Minh (Nhan Phúc Vinh) đã xuất hiện và giải nguy cho em gái. Minh nhận làm luật sư bảo vệ quyền lợi của My, đồng thời đanh thép đáp trả nhân viên hành chính nhân sự của công ty rằng rất có thể có ai đó đã vu oan cho My. Việc công ty khẳng định rằng My bán tài liệu mật là chưa đủ bằng chứng xác thực. Bất cứ ai cũng có thể chơi chiêu gắp lửa bỏ tay người nhằm hãm hại My, vậy nên Minh nhất quyết bảo vệ quyền lợi cho em gái đến cùng.

Thấy Minh xuất hiện, My vô cùng xúc động. Dù thường ngày, My vẫn trách mắng Minh là sống ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân nhưng đến khi My có chuyện, Minh lại bảo vệ cô đến cùng. Đúng là người cùng một nhà, dù có mâu thuẫn lớn thế nào chăng nữa thì khi hoạn nạn vẫn không thể bỏ rơi nhau.

Khang đưa My về nhà sau khi thấy cô khóc trong mưa.

Ở 1 diễn biến khác, Trọng Khang (Quốc Anh) chuẩn đi gặp mẹ thì tình cờ gặp My rời công ty, lững thững đi trong mưa. Nhận thấy bất ổn, anh nằng nặc đòi đưa cô về. Những cảm xúc dồn nén vỡ òa, Trà My bật khóc "ngon lành" trước mặt Trọng Khang. Tuy không biết là chuyện gì đã xảy ra với cô gái mạnh mẽ này, nhưng Trọng Khang vẫn ân cần quan tâm, an ủi cô.

Dù có chuyện xảy ra đi chăng nữa thì gia đình vẫn luôn yêu thương, bảo vệ My.

Tại nhà bà Thanh, cả nhà đều lo lắng cho My, nhưng mỗi người mỗi cách thể hiện đúng với tính khí của họ. Bà Thanh "xù lông" bảo vệ con gái và muốn con gái cũng phải tỏ ra dữ dằn để tự bảo vệ bản thân. Ông Quốc (NSƯT Hữu Châu) tếu táo hài hước trong mọi tình huống. Đứng trước khó khăn, My nhận được sự yêu thương và quan tâm của tất cả người nhà, nhưng cô chưa nhận ra điều đó.

